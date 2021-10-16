Bir ilçeden fazlası: Mamak

Öncelikle genç dostu Mamak, beni çok etkiledi. Genç dostu Mamak ne demek? Şu demek: Mamak Belediye Başkanı Murat Köse
, gençler teknoloji ve alışveriş merkezi bağımlısı olmasın, toprağa dokunsun, bir fidenin nasıl büyüdüğünü görsün diye tarım alanları oluşturmuş. Gençler domates fidelerini oraya gidip dikebilecekler. Başkanın sloganı da şu: "Toprağa değmek isteyen Mamak'a gelsin!" İkincisi ve en çok hoşuma giden fikir ise, ağaç yaşken eğilir misali Çocuk Trafik Eğitim Parkı
idi. Çocuklara akülü arabalar eşliğinde trafik kurallarının öğretildiği park, başkanın çocuklara ve çocuk yaşta eğitimin önemine verdiği değeri gösteriyor. Mini şehir, sürüş pisti ve kafeteryadan oluşan parkta çocukların fiziksel, bilişsel ve kavramsal gelişimlerini destekleyici uygulamalar ve eğitim imkanı sunuluyor. Üçüncü ve hayal bile edemeyeceğimiz kadar büyük ve güzel olan Macera Parkı
idi. Bir sağlık editörü olarak yeni neslin teknolojik aletler olmadan yemek bile yemediği günümüzde, paten, kayak, bisiklet parkurları, Surviver
oyun alanları, Türkiye
'nin dağcılarının bile gelip antrenman yaptığı tırmanma duvarı, Zipline
'ı ile muhteşem bir enerji atma alanıydı. Çocukların, gençlerin oyun parkı bulamadığı, betonların arasında ya evde ya da alışveriş merkezlerinde ama hep teknoloji ile içi içe zaman geçirdiği, obezite, kalp-damar hastalıkları, depresyon oranlarının arttığı günümüzde böyle bir alan görmek beni çok mutlu etti. Mamaklı gençler ve çocuklar çok şanslı.
MAKKOP YOĞUN ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR
Kadın dostu Mamak ise kooperatifiyle, kadınları hayata katan, hem üretimde hem satışta kadınların aktif görev almasını sağlayan bir oluşuma ev sahipliği yapıyor. Lavanta bahçesinden toplanan lavantalar ile kolonya, yağ, sabun, çay gibi ürünler yapılıyor. Mamak'ın Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) tescillenen ekşi maya ekmeğiyle ravak yoğurdu ise çeşitliliği kendine has şekliyle artırıyor. Üstelik ekşi mayalı ekmek ile 10 kilo sütten sadece bir kilo yoğurt yapılabilen ve kaymak kıvamında olan, sağlıklı, ev yapımı ravak yoğurdu müthiş idi. Mamak Belediyesi tarafından ilçeye özgü yöresel lezzetlerin korunması ve kadınlara iş gücü sağlanması amacıyla kurulan Mamak Kadın Kooperatifi
(MAKKOP) bünyesinde üretilen "Mamak Kutludüğün Ekşi Maya Ekmeği" ve "Mamak Ravak Yoğurdu", 6 Ağustos 2021'de TÜRKPATENT kurumundan Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı. Tescillenen ekşi maya ekmeğiyle ravak yoğurdunun yurt dışında satışının yapılması için çalışma başlatıldı. Sizler de bu ürünlerden almak isterseniz https://makkop.com/urunler
adresinden satın alabilir, el emeği ürünlerinde kadınlarımıza destek olabilirsiniz. Ayrıca 24 saat açık kütüphaneleri, annelere destek olmak için kurulan bebek kütüphanesi
, aile sağlığı merkezleri ile de MAMAK kadınların hep yanında. Yaşlı dostu Mamak ise, yaşlıların hareketsiz, evde tek başlarına kalmalarını istemiyor. Öncelikle Evde Bakım Hizmetleri ile 7/24 yaşlıların yanında. Sadece beden değil ruh sağlıklarını da düşünen Başkan Köse, Millet Kıraathanelerinde ilk iki çayı ücretsiz ikram ediyor. Yaşlılar ister Millet Parklarında ister Millet Kıraathanelerinde buluşuyor, yürüyüş yapıyor, sohbet edip çayını yudumluyor. Daha sayamayacağımız kadar spor, kültürsanat, gençlik tesisleri ile bir ilçe belediyesi olmaktan çok il belediyesi gibi çalışan ve çoğu doğma, büyüme Mamaklı olan belediye üyeleri ve çalışanları ile Mamak gerçekten çok başarılı bir sosyal belediyecilik anlayışı ile yönetiliyor. Ben kadınlar ve çocuklar, gençler adına Mamak gezisinden çok mutlu, umutlu şekilde ayrıldım. Misafirperverlikleri için çok teşekkürler.