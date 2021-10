Ajda yine ‘çok tık’ önde!

Ajda Pekkan denildiğinde hep rahmetli Fikret Şeneş gelir aklıma. Birbirinden derin ve güzel sözlerle yıllarca sayısız Pekkan hitine imza atan Şeneş... "Ajda benim içimdeki kadın, benim dilim" demişti bir söyleşimizde... Şarkılarını Pekkan'ı düşünerek yazdığını söylemişti. O yüzden ne zaman Pekkan'ı dinlesem, sesini duysam bir yandan da Fikret Hanım'la konuşur, dertleşir gibi hissederim kendimi. O kendi iç sesini Ajda Pekkan'da bulmuştu çünkü.... Bütün bu sözleri niye ettik peki? Süperstar Ajda Pekkan'ın uzun zamandır beklenen yeni albümü Ajda müzikseverler ile buluştu.Prodüktörlüğünü Ozan Çolakoğlu 'nun yaptığı albümün çıkış parçası Bi' Tık, 'sunrise' ve 'midnight' olarak iki versiyon halinde albümde yer alıyor. Bi' Tık'ın bestesi ve sözleri Şehrazat 'a ait. Albümde düzenlemeleri yine Ozan Çolakoğlu'nun yaptığı, söz ve müziğini Okay Barış 'ın yazdığı Mümkün Değil, söz ve müziği Gülden'e ait olan Ölsem Unutmam isimli şarkılar da yer alıyor. Albümde bulunan diğer bir şarkı olan Sadece'nin söz ve müziğinde ise Serdar Ortaç ve Sera Tokdemir'in imzaları var. Bu şarkının aranjesi ise Tarık İster'e emanet. Alper Atakan aranjesi ile göze çarpan Bilebilirsin'in sözleri ise Özlem Argon, müziği ise Reşit Gözdamla'ya ait.Albümde ayrıca daha önce Pekkan'ın yorumlamış olduğu Türkçe sözlerini Fikret Şeneş'in yazdığı hit şarkısı Düşünme Hiç'in Ozan Çolakoğlu tarafından yapılan yeni aranjesi de yer alıyor. Safa Gülsoy tarafından çekilen albüm fotoğraflarında ise Ajda Pekkan yine göz kamaştırıyor.Teomanİstanbul'da SonbaharYouTube"Her dinlediğimde hem hüzün hem de huzur veriyor. Nasıl bir şarkı yapmışsın abi be!"Kalben, sözü müziği kendine, düzenlemesi Umut Çetin'e ait Hoş Bir Seda etiketli yeni şarkısı Bilmiyor İçim'de bu sorulara yanıt arayıp bulmamayı seçen ve sonunda yine şarkısını söyleyerek hafifleyen ozan tarafında duruyor. Yönetmenliğini ve fotoğraflarını Dilan Bozyel'in yaptığı Bilmiyor İçim'in video klibinde Kalben, Kadir Kılıç'ın Türk keten kostümünü kullandı.Spotify'ın müzik sektöründe kadın eşitliğini güçlendirmek üzere hayata geçirdiği EQUAL müzik çalma listesine Kalben, 'Bilmiyor İçim' adlı parçasıyla konuk oldu. New York Times Meydanı'ndaki meşhur reklam alanında boy gösteren Kalben, Türkiye EQUAL yerel çalma listesine girerken, bu listenin kapağını da süsledi.New York Tımes Square'da yer alan Kalben her şarkısında müziğinin ve kendinin özüne dair yeni bir yer keşfetmeye incelikle devam ediyor. Spotify'ın Equal Müzik Programı'nda yer alan Kalben, sosyal medya hesabında bu programın bir parçası olmasıyla ilgili olarak, "Bunca sevginin kanadında uçuyorum. Sizi seviyorum" notuyla paylaşım yaptı. Spotify, müzik sektöründe kadın eşitliğini güçlendirmek üzere hayata geçirdiği EQUAL Müzik Programı kapsamında sadece kadın sanatçılardan oluşan global çalma listesinin yanı sıra, pek çok farklı ülkeden yerel çalma listeleri ile müzik dünyasında kadınları onurlandırmaya devam ediyor.