Hayat bana çok çalışmamın hakkını verdi

Moda dünyasında 16. yılını tamamlayan Gamze Saraçoğlu , sektördeki çok yönlü tasarımcılar arasında gösteriliyor. Işık Üniversitesi'nden mezun olan ardından Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan Saraçoğlu'nun, sonrasında New York Parsons School of Design'a moda okumaya gitmesi ve bu iddialı okuldan da dereceyle mezun olması bunun en büyük göstergesi...2005 yılında kendi markasını kuran, şu an birçok büyük markaya danışmanlık veren, birçok firmanın üniformalarını hazırlayan ve bir yandan da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 'nde moda ve trend üzerine dersler veren tasarımcı, bu hafta LC Waikiki ile hazırladığı giyim ve ev ürünleri koleksiyonuyla gündeme geldi... Koleksiyonda soyut resim ve heykel sanatının izdüşümünden ilham alan tasarımcı ile moda dünyasında geçirdiği 16 yılı ile son dönem çalışma ve projelerini konuştuk.- Pandemi dönemini olabildiğinceverimli bir şekilde geçirmeyeyoğunlaştım. Kendime daha nelerkatabilirim diye düşündüm.Ağırlıklı olarak felsefekitapları okudum. Hattabunun ardından felsefeüzerine eğitimler aldım.Hatta sertifikalar edindimbu konuda. Bundan yola çıkarakİstanbul Üniversitesi'ndesosyoloji okumaya başladım. Öteyandan Mimar Sinan Güzel SanatlarÜniversitesi'nde dijital olarakderslerimiz sürdü. Öğrencilerimedanışmanlık vermeyi sürdürdüm.Ayrıca firmalar için de çeşitli danışmanlıkprojeleri yürüttüm... Üçmarkaya üniforma tasarımı yaptım.Anadolu Efes, Petrol Ofisi ve şu anismini açıklayamayacağım bir başkafirma için de üniforma tasarımı yaptım.Zerrin Tekindor'un başrolündeyer aldığı Toz oyununun sahne kıyafetlerinitasarladım. Ayakkabı tasarımyarışmasının kreatif direktörlüğünüaldım, onun üzerine çalışıyoruz biryandan. Ve özel tasarım müşterilerihep geldi showroom'umuza... Ve tabiiki LC Waikiki ile yaptığımız koleksiyonbüyük zamanımı aldı.- Tabii ki hayatımla ilgili yapmam gerekenşeyler, daha doğrusu bana iyi gelen şeyler üzerinedüşündüm. Çalışmanın, üretmenin bana eniyi gelen şeyler olduğunu, bir kez daha anladım.Sadece çalışmak da değil aslına bakarsanız. Dahaçok insanın hayatına dokunmak, onlar içinhayırlı bir şeyler yapmak diyebilirim. Zaten hepyardım eden, herkese fayda sağlamaya, yardımcıolmaya çalışan bir yapım var. İşimi de bununüzerine yoğunlaştırdım. Yaptığım işten birçokinsanın ekmek yemesi, hayata, çevreye bir şeylerkatabilmek üzerinedaha da yoğunlaştım.Bir paragidecekse ihtiyacıolana gitmesini, dahaçok fayda sağlamayıhedefliyorum hep.- Biraz evvel uzunuzun yaptıklarımıanlattım. Bunları yapabilmekiçin haftadayedi gün çalışmanızgerekiyor. Disiplinli olmak, konsantreolabilmek çok önemli. Hersabah 07.30'ta kalkıyorum. Düzenliolarak sağlığım için spor yapıyorum.09.30'da ofise geliyorum. Hemenekiple toplantımızı yapıyoruz, herbirimizin o gün için halletmesi gerekenlerinüzerinden geçiyoruz.Atılması gereken e-mail'leri yolluyoruz,beraber yapmamız gerekenlerihallediyoruz ve ardından her birimizişlerimize yoğunlaşıyoruz. Akşamofisteki çalışmamız 18.30'da bitiyor.Bunun dışında ekibim 10 senedenuzun zamandır benimle olan kişilerdenoluşuyor. Birbirimizi iyi tanıyoruzve bu sayede işler daha hızlı vedoğru yürüyor. Herkes payına düşengörevi yapıyor. Öte yandan yapısalolarak o an neye konsatre olmam gerekiyorsaona yoğunlaşıyorum. Bu da gün içinde yapacaklarımıhızlı, detaylı ve doğru şekilde halletmemisağlıyor. Yine yapısal olarak her yaptığımıodaklı ve hızlı hallederim.- Tabii ki hayır. İlk tuttuğum ofisi hatırlıyorum.Küçücüktü. Bir masa, sandalyeylebaşladım. Yine de her gün topuklu ayakkabılarımıgiyer, ofise gider ve laptop'umu açıpçalışırdım. Açılış yaptıktan sonra tüm satılankoleksiyondan kazandığım parayı o dönemtsunamiden etkilenenlere yolladım. Sonra birmarkanın kreatif direktörlüğünü aldım, onunardından hep başka markalar ve marka danışmanlıklarıgeldi. Markamı kurduktan dört yılsonra ilk defilemi yaptım, hem de İstanbulModa Haftası'nda... Hayat bana çok çalışmamınhakkını verdi.- Hiçbir zaman yurtdışı satışıyapayım, her sezon koleksiyon hazırlayayım,defileler düzenleyeyimgibi bir hayalim yoktu... İnsanlarınhayatına dokunan bir şeyler yapmakbeni mutlu ediyor. Üniversitedekiderslerime yine devam ederim. Dersleriartırabilirim. Danışmanlıklarımçok iyi gittiği için birebir couturemüşterilerini seçebilecek noktayageldim. Bana bir şeyler öğretebilecekmüşterileri istiyorum mesela.Küratörlük ve parfüm ile alakalı eğitimleralmayı arzuluyorum. Ayrıcasürdürülebilirlik eğitimleri vermeyiplanlıyorum. Ders vermek, tiyatroyakostüm yapmak bambaşka...Markası Sudi Etuz ile hem genç neslin hem de sahnelerdeki birçok kadın sanatçının kalbini çalan Şansım Adalı, iddialı hatta teatral tasarımlar yapmayı tercih etse de özel yaşantısında daha sade bir tarz benimsiyor. Sokak stiline daha şık bir dokunuş getiren tasarımcı ile hem kendi tarzını, hem moda dünyasını hem de koleksiyonunu konuştuk.Bu sezon mikro üstleri ve triko takımları çok beğeniyorum.Stilimi genel olarak street couture diyerek tanımlayabilirim. Sokak modasının rahatlığı ve özgürlüğünü, kişiye özel işçilikle çalışılan tasarımlarla birleştirip tamamen özgün bir stil duruşunda yorumlamak aslında... Bu hem kendim hem de markamda ele aldığım bir bakış açısı.Dolabımda en çok iki parça takımlar, örme elbiseler, renkli tişörtler ve bol kesim denim pantolonlar bulunuyor.Günden geceye tüm görünümlerimi tamamlarken üzerine en çok düşündüğüm ve en sevdiğim tamamlayıcılarımdır aksesuarlarım.Bu hafta benim için çok gurur vericiydi, bunu siz okuyucularımla da paylaşmak istedim. Pazartesi akşamı Fashion TV ile birlikte düzenlenen Altier Academy Moda Ödülleri Töreni'nde Yılın Moda Yazarı Ödülü'ne layık görüldüm. Bu özel gecede emeği geçen herkese ve verdikleri oylarla beni bu ödüle layık gören moda öğrencilerine buradan da tekrar teşekkür etmek istedim.Hepimiz birbirinin benzeri ürünleri giymeye, kullanmaya meraklı değiliz. Ama bir yandan da ne yazık ki birçok tasarımcının ürünleri yüksek fiyatlı. Bu durum karşısında özellikle hızlı moda markaları ve internet alışveriş siteleri moda tasarımcılarıyla kapsül koleksiyonlar hazırlayarak hem tüketiciye hem de tasarımcıya destek oluyor. Bir de kendi showroom'larında daha ekonomik koleksiyonlarını satışa sunan tasarımcılar var. Bunlardan biri de Özlem Süer. Ünlü tasarımcı Nişantaşı'ndaki showroom'unda O-Day ismiyle günlük ve abiye ulaşılabilir fiyatlara tasarımlarını satışa çıkardı kısa süre önce. Fiyatlar birçok ulaşılabilir hızlı moda markasınınkiyle eş değerde. Bir bakın derim...Hızlı moda dalgasıyla birlikte hepimizin hayatına giren birbirinin benzeri tasarımlardan her alanda sıkılmış durumdayız. Bunun tek çaresiyse benzersiz tasarımların peşinden gitmek... Saat konusunda en özel tasarımlara imza atan markalardan biri Rado... 1917 yılında kurulan markanın tüm modelleri ileri teknoloji seramikten üretiliyor. Markanın kısa süre önce piyasaya çıkan Captain Cook High-Tech Ceramic modeliyse moda ve sanat dünyasından tam not aldı.Zorlu bir pandemi sürecinin sonunda hepimiz bir nebze de olsa şehirde normalleşmenin ve keyifli vakit geçirmenin tadına varıyoruz. Bu kapsamda arka arkaya dünyaca ünlü markalar yeni merkezlerini hayata geçirmeye başladı. Bunlardan biri de Six Senses Kocataş Mansions... Otel kısa süre önce dünyanın sayılı tesisleri arasına giren spa'sını hayata geçirdi. Bu açılış da Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez'in ruh ve beden sağlığını koruyacak önerilerini aktardığı bir davetle gerçekleştirildi.İki yıla yakın bir süreci evlerde geçirdikten sonra hepimiz ev dekorasyonuna farklı bir bakış açısıyla bakmaya başladık. Daha çok sadeleşmek isteyen ve bu amaçla İskandinav tarzını benimseyenler için H&M Home, ev dekorasyon ürünlerini sunduğu merkezlerinin sayısını artırdı. Bu haftadan itibaren markanın özel ev ürünleri Zorlu Center, İstinyepark ve Bağdat Caddesi'ndeki mağazalarında satışa sunulacak.