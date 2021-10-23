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Giriş Tarihi: 23.10.2021

Hayat bana çok çalışmamın hakkını verdi

İDİL DEMİREL İDİL DEMİREL
Hayat bana çok çalışmamın hakkını verdi

Meslekte 16. yılını geride bırakan Gamze Saraçoğlu kısa süre önce piyasaya çıkan hazır giyim ve ev ürünleri koleksiyonuyla gündemde. Pandemi dönemini iddialı bir projeyle taçlandıran Saraçoğlu ile hem moda dünyasında geçirdiği yılları hem de pandemi dönemini konuştuk

Moda dünyasında 16. yılını tamamlayan Gamze Saraçoğlu, sektördeki çok yönlü tasarımcılar arasında gösteriliyor. Işık Üniversitesi'nden mezun olan ardından Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan Saraçoğlu'nun, sonrasında New York Parsons School of Design'a moda okumaya gitmesi ve bu iddialı okuldan da dereceyle mezun olması bunun en büyük göstergesi...
2005 yılında kendi markasını kuran, şu an birçok büyük markaya danışmanlık veren, birçok firmanın üniformalarını hazırlayan ve bir yandan da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde moda ve trend üzerine dersler veren tasarımcı, bu hafta LC Waikiki ile hazırladığı giyim ve ev ürünleri koleksiyonuyla gündeme geldi... Koleksiyonda soyut resim ve heykel sanatının izdüşümünden ilham alan tasarımcı ile moda dünyasında geçirdiği 16 yılı ile son dönem çalışma ve projelerini konuştuk.

- Pandeminin en yoğun olarak hissedildiği dönemde çok haber çalışması yaptık sizinle. Bu süreçten sonra ilk kez yüz yüze bir röportaj yapıyoruz... Nasıl geçti bu iki yıl sizin için?
- Pandemi dönemini olabildiğince verimli bir şekilde geçirmeye yoğunlaştım. Kendime daha neler katabilirim diye düşündüm. Ağırlıklı olarak felsefe kitapları okudum. Hatta bunun ardından felsefe üzerine eğitimler aldım. Hatta sertifikalar edindim bu konuda. Bundan yola çıkarak İstanbul Üniversitesi'nde sosyoloji okumaya başladım. Öte yandan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde dijital olarak derslerimiz sürdü. Öğrencilerime danışmanlık vermeyi sürdürdüm. Ayrıca firmalar için de çeşitli danışmanlık projeleri yürüttüm... Üç markaya üniforma tasarımı yaptım. Anadolu Efes, Petrol Ofisi ve şu an ismini açıklayamayacağım bir başka firma için de üniforma tasarımı yaptım. Zerrin Tekindor'un başrolünde yer aldığı Toz oyununun sahne kıyafetlerini tasarladım. Ayakkabı tasarım yarışmasının kreatif direktörlüğünü aldım, onun üzerine çalışıyoruz bir yandan. Ve özel tasarım müşterileri hep geldi showroom'umuza... Ve tabii ki LC Waikiki ile yaptığımız koleksiyon büyük zamanımı aldı.

DİSİPLİNLİ OLMAK ÇOK ÖNEMLİ

- İş ve eğitim konusunda oldukça yoğun iki yıl geçirmişsiniz. Peki hepimiz gibi siz de düşündünüz mü hayatınızı, neler yapmak istediğinizi? - Tabii ki hayatımla ilgili yapmam gereken şeyler, daha doğrusu bana iyi gelen şeyler üzerine düşündüm. Çalışmanın, üretmenin bana en iyi gelen şeyler olduğunu, bir kez daha anladım. Sadece çalışmak da değil aslına bakarsanız. Daha çok insanın hayatına dokunmak, onlar için hayırlı bir şeyler yapmak diyebilirim. Zaten hep yardım eden, herkese fayda sağlamaya, yardımcı olmaya çalışan bir yapım var. İşimi de bunun üzerine yoğunlaştırdım. Yaptığım işten birçok insanın ekmek yemesi, hayata, çevreye bir şeyler katabilmek üzerine daha da yoğunlaştım. Bir para gidecekse ihtiyacı olana gitmesini, daha çok fayda sağlamayı hedefliyorum hep.

- Kendi aramızda da konuşuyoruz moda tasarımcısı olmak hep çok yoğun ve efektif çalışmayı gerektiriyor. Kendisini ispat etmiş bir moda tasarımcısı olarak nasıl geçiyor bir gününüz bizimle biraz paylaşabilir misiniz?
- Biraz evvel uzun uzun yaptıklarımı anlattım. Bunları yapabilmek için haftada yedi gün çalışmanız gerekiyor. Disiplinli olmak, konsantre olabilmek çok önemli. Her sabah 07.30'ta kalkıyorum. Düzenli olarak sağlığım için spor yapıyorum. 09.30'da ofise geliyorum. Hemen ekiple toplantımızı yapıyoruz, her birimizin o gün için halletmesi gerekenlerin üzerinden geçiyoruz. Atılması gereken e-mail'leri yolluyoruz, beraber yapmamız gerekenleri hallediyoruz ve ardından her birimiz işlerimize yoğunlaşıyoruz. Akşam ofisteki çalışmamız 18.30'da bitiyor. Bunun dışında ekibim 10 seneden uzun zamandır benimle olan kişilerden oluşuyor. Birbirimizi iyi tanıyoruz ve bu sayede işler daha hızlı ve doğru yürüyor. Herkes payına düşen görevi yapıyor. Öte yandan yapısal olarak o an neye konsatre olmam gerekiyorsa ona yoğunlaşıyorum. Bu da gün içinde yapacaklarımı hızlı, detaylı ve doğru şekilde halletmemi sağlıyor. Yine yapısal olarak her yaptığımı odaklı ve hızlı hallederim.

- Yıllar öncesine geri dönmenizi istesem. Türkiye'ye geldiğiniz zaman hiç böyle bir başarıyı ve bu kadar çok yönlü bir biçimde moda tasarımı yapmayı bekliyor muydunuz?
- Tabii ki hayır. İlk tuttuğum ofisi hatırlıyorum. Küçücüktü. Bir masa, sandalyeyle başladım. Yine de her gün topuklu ayakkabılarımı giyer, ofise gider ve laptop'umu açıp çalışırdım. Açılış yaptıktan sonra tüm satılan koleksiyondan kazandığım parayı o dönem tsunamiden etkilenenlere yolladım. Sonra bir markanın kreatif direktörlüğünü aldım, onun ardından hep başka markalar ve marka danışmanlıkları geldi. Markamı kurduktan dört yıl sonra ilk defilemi yaptım, hem de İstanbul Moda Haftası'nda... Hayat bana çok çalışmamın hakkını verdi.

- Peki geleceğe yönelik neler hayal ediyorsunuz?
- Hiçbir zaman yurtdışı satışı yapayım, her sezon koleksiyon hazırlayayım, defileler düzenleyeyim gibi bir hayalim yoktu... İnsanların hayatına dokunan bir şeyler yapmak beni mutlu ediyor. Üniversitedeki derslerime yine devam ederim. Dersleri artırabilirim. Danışmanlıklarım çok iyi gittiği için birebir couture müşterilerini seçebilecek noktaya geldim. Bana bir şeyler öğretebilecek müşterileri istiyorum mesela. Küratörlük ve parfüm ile alakalı eğitimler almayı arzuluyorum. Ayrıca sürdürülebilirlik eğitimleri vermeyi planlıyorum. Ders vermek, tiyatroya kostüm yapmak bambaşka...

Haftanın konuğu



ŞANSIM ADALI'NIN TERCİHLERİ
Markası Sudi Etuz ile hem genç neslin hem de sahnelerdeki birçok kadın sanatçının kalbini çalan Şansım Adalı, iddialı hatta teatral tasarımlar yapmayı tercih etse de özel yaşantısında daha sade bir tarz benimsiyor. Sokak stiline daha şık bir dokunuş getiren tasarımcı ile hem kendi tarzını, hem moda dünyasını hem de koleksiyonunu konuştuk.
Bu sezon mikro üstleri ve triko takımları çok beğeniyorum.
Stilimi genel olarak street couture diyerek tanımlayabilirim. Sokak modasının rahatlığı ve özgürlüğünü, kişiye özel işçilikle çalışılan tasarımlarla birleştirip tamamen özgün bir stil duruşunda yorumlamak aslında... Bu hem kendim hem de markamda ele aldığım bir bakış açısı.
Dolabımda en çok iki parça takımlar, örme elbiseler, renkli tişörtler ve bol kesim denim pantolonlar bulunuyor.
Günden geceye tüm görünümlerimi tamamlarken üzerine en çok düşündüğüm ve en sevdiğim tamamlayıcılarımdır aksesuarlarım.



SONSUZ TEŞEKKÜRLER
Bu hafta benim için çok gurur vericiydi, bunu siz okuyucularımla da paylaşmak istedim. Pazartesi akşamı Fashion TV ile birlikte düzenlenen Altier Academy Moda Ödülleri Töreni'nde Yılın Moda Yazarı Ödülü'ne layık görüldüm. Bu özel gecede emeği geçen herkese ve verdikleri oylarla beni bu ödüle layık gören moda öğrencilerine buradan da tekrar teşekkür etmek istedim.



TASARIMCIDAN UYGUN KOLEKSİYON SEÇENEĞİ
Hepimiz birbirinin benzeri ürünleri giymeye, kullanmaya meraklı değiliz. Ama bir yandan da ne yazık ki birçok tasarımcının ürünleri yüksek fiyatlı. Bu durum karşısında özellikle hızlı moda markaları ve internet alışveriş siteleri moda tasarımcılarıyla kapsül koleksiyonlar hazırlayarak hem tüketiciye hem de tasarımcıya destek oluyor. Bir de kendi showroom'larında daha ekonomik koleksiyonlarını satışa sunan tasarımcılar var. Bunlardan biri de Özlem Süer. Ünlü tasarımcı Nişantaşı'ndaki showroom'unda O-Day ismiyle günlük ve abiye ulaşılabilir fiyatlara tasarımlarını satışa çıkardı kısa süre önce. Fiyatlar birçok ulaşılabilir hızlı moda markasınınkiyle eş değerde. Bir bakın derim...

Moda kazanı



İLERİ TEKNOLOJİ SERAMİK
Hızlı moda dalgasıyla birlikte hepimizin hayatına giren birbirinin benzeri tasarımlardan her alanda sıkılmış durumdayız. Bunun tek çaresiyse benzersiz tasarımların peşinden gitmek... Saat konusunda en özel tasarımlara imza atan markalardan biri Rado... 1917 yılında kurulan markanın tüm modelleri ileri teknoloji seramikten üretiliyor. Markanın kısa süre önce piyasaya çıkan Captain Cook High-Tech Ceramic modeliyse moda ve sanat dünyasından tam not aldı.



SPA'DA BESLENME SOHBETİ
Zorlu bir pandemi sürecinin sonunda hepimiz bir nebze de olsa şehirde normalleşmenin ve keyifli vakit geçirmenin tadına varıyoruz. Bu kapsamda arka arkaya dünyaca ünlü markalar yeni merkezlerini hayata geçirmeye başladı. Bunlardan biri de Six Senses Kocataş Mansions... Otel kısa süre önce dünyanın sayılı tesisleri arasına giren spa'sını hayata geçirdi. Bu açılış da Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez'in ruh ve beden sağlığını koruyacak önerilerini aktardığı bir davetle gerçekleştirildi.



EVİNİZ İÇİN İSKANDİNAV TARZI
İki yıla yakın bir süreci evlerde geçirdikten sonra hepimiz ev dekorasyonuna farklı bir bakış açısıyla bakmaya başladık. Daha çok sadeleşmek isteyen ve bu amaçla İskandinav tarzını benimseyenler için H&M Home, ev dekorasyon ürünlerini sunduğu merkezlerinin sayısını artırdı. Bu haftadan itibaren markanın özel ev ürünleri Zorlu Center, İstinyepark ve Bağdat Caddesi'ndeki mağazalarında satışa sunulacak.

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