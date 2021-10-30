Keramet 21 günde mi?

Giriş Tarihi: 30.10.2021

21 günde şeker bağımlılığından kurtulmak ya da istenmeyen alışkanlıklarınızı değiştirebilmek, fiziksel olarak yenilenmek mümkün mü? Birçok insan 21 günde yapacaklarıyla mucizeler olacağını düşünüyor. Peki uzmanlar ne diyor? Beslenme uzmanı, spor hocası ve psikoloğa sorduk...