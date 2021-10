Öğrenilmiş çaresizlikten doğan umutlar

Türkiye'nin en doğusunda yer alan, iki ülkeye komşu olan Ardahan, son yıllarda altın çağını yaşıyor. 1992'de il olan Ardahan'dan daha iyi şartlarda yaşamak, okumak için yıllardır İstanbul İzmir 'in de aralarında bulunduğu şehirlere göç ediliyordu. Doğdukları, büyüdükleri ata topraklarını bırakıp göçen Ardahanlılar, öğretilmiş çaresizlikten bir umuda yelken açmıştı adeta. Özellikle eğitim alanında son yıllarda büyük atılımlar, Ardahan'da da filiz vermeye başladı. İyi bir üniversite bitirmenin yanı sıra hayallerini gerçekleştirmek için çabalayan gençler kendi tarihlerini yazıyor.2016 yılında eğitim vermeye başlayan Ardahan Bilim ve Sanat Okulu öğrencileri Yasemin, Şevval, Berrak, Doğan Efe, Mahir, Tarık, Alparslan, Hüseyin, Umut, Ekin, Ecrin, İlkin, Semih, İkra, Neva, Zehra ve Mehmet'in de aralarında bulunduğu 46 öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı ile Turkcell'in birlikte yürüttüğü Zeka Gücü projesiyle Ardahan'da adeta küllerinden doğdular. Müzik, kimya, resim sınıflarında da öğrenciler hayallerini tek tek gerçekleştiriyorlar. Geçtiğimiz hafta ziyaret ettiğimiz Zeka Gücü sınıfında öğrenciler heyecanlı, bir o kadar da gururla bize geliştirdikleri yapay zeka, kodlama, uzay bilimleri, robotik, akıllı ev ve bulut teknolojileriyle ilgili projeleri tek tek anlatıp, sunum yaptı. Eğitim içeriğinin görüntülenme sayısının 8 milyonu geçtiği Zeka Gücü sınıflarında, bu portal üzerinden kodlama ve teknoloji eğitimi alan öğrencilerin sayısı da 70 bine ulaştı.Bir seyahatte görüşme fırsatı bulduğum Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu ve Genel Müdür Murat Erkan'a, "Ardahanlı çocuklarımız için ne yapabiliriz?" diye sorunca Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli yürütülen Zeka Gücü projesini önerdiler tereddütsüz. Hemen harekete geçildi.Zeka Gücü projesi kapsamında toplu açılışı yapılan 25 yeni sınıftan 70'incisi Ardahanlı öğrencilerin hizmetine sunuldu. Özel yetenekli öğrencilerin yeteneklerini keşfedip, teknolojinin desteğiyle gelişmelerine katkı sağlama amacı taşıyan proje kapsamında Ardahan, yeni sınıf açılan 42'nci il oldu. Zeka Gücü Teknoloji Sınıfları'nda dizüstü bilgisayardan üç boyutlu yazıcıya, akıllı tahtadan elektronik ve robotik kodlama setlerine değin çok geniş teknolojik imkanlar yer alıyor. Öğrenciler bu sınıflarda yapay zeka, kodlama, uzay bilimleri, robotik, akıllı ev ve bulut teknolojilerine yönelik eğitimler alarak yeni projeler geliştiriyor.Türkiye'nin yerli ve milli ileri teknoloji hamlesine de destek olmak amacı taşıyan projelerle adeta küllerinden doğan gençler, "Eksiğimiz yok, fazlamız var. Yeter ki bize olanak yaratılsın" diyor. Hepsi heyecanlı, hepsi istekli ve mücadeleci. Proje kapsamında 200 bin öğrenci destek aldı. Kurulan Zeka Gücü sınıflarında bugüne kadar sadece çevrimiçi robotik ve kodlama eğitimi verilme süresi ise 400 bin saati geçti. Zeka Gücü projesinde eğitim gören öğrenciler, ulusal ve uluslararası yarışmalarda şimdiye kadar 400'ün üzerinde ödül kazandı. Özel yetenekli öğrenciler, yüksek teknolojiyle donatılmış sınıfların yanı sıra projeye uygun olarak tasarlanmış mobil uygulama üzerinden de 26 farklı dersin eğitim içeriklerine online olarak her yerden ulaşabiliyor. Ayrıca Türkiye'deki tüm öğrenciler http://www.zekagucu. com.tr eğitim portalı üzerinden de Arduino, Robotik, Uzay Bilimleri, Mobil Oyun Geliştirme, Yapay Zeka, Akıllı Ev, Derin Öğrenme gibi eğitim içeriklerine ücretsiz olarak erişebiliyor.Geniş teknolojik imkanlarla donatılan Bilsem Okulları'nda, 'eğitim 2023 vizyonunun' yol haritası niteliği taşıyan Zeka Gücü sınıfları, aynı zamanda çocukların hayallerinin pratiğe dönüştüğü, makus talihin yenildiği yer olmuş. Kaygıları, beklentileri ve gelecek vizyonları benzer olan çocuklar, "Ardahan'ın makus talihini değiştireceğiz" diyerek hedeflerini her gün daha iyiye taşıyacaklarını vurguluyorlar. Bilsem'de eğitim gören öğrenciler, bakanlıkça yapılan tablet sınavının ardından da bireysel değerlendirme sınavlarını geçerek yeteneklerini sergiliyorlar. Öğrenciler, temel düzeyde robotik bilgileri, tam donanımlı bir atölye de hayata geçiriyor. İlk projelerini yapıp, ilk dijital oyunlarını yazan öğrencilerin olması büyük mutluluk yaratmış öğretmen ve velilerde.Eğitimlere katılan öğretmenler, öğrencilerle birlikte proje ve planlama yapıyor. Turkcell'in hayata geçirdiği Zeka Gücü sınıfıyla birlikte, Ardahan Bilim ve Sanat Merkezi, öğrencilerin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor.