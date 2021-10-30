Temiz bir dünya için pedallıyorlar

Türkiye
'yi son iki olimpiyatta temsil eden milli bisikletçimiz Ahmet Örken
artık Amerika merkezli Wildlife Generation Pro Cyclist takımında mücadele edecek. Futbol medyamızda kıyıda köşede kaybolan bu haberin peşine düştük. 28 yaşındaki sporcumuz daha önce de yurt dışına transfer olmuştu ama bu kez tercihini uzak bir kıtadan yaptı. Nedenlerini ve sık sık Türkiye'de kamp yeni kulübünün ilginç mottosunu konuştuk:
"Daha önce iki yıl formasını giydiğim Malezya kulübü Sapura ile yarışırken beni tanımışlardı. Uluslararası yarışlardan beni biliyorlardı. Antrenörleri görüşmek isteyince kamp yaptıkları Erciyes
'te bir araya geldik. Bana katılacakları yarışları ve hedeflerini anlattı. Ama beni asıl etkileyen Erciyes'teki her idman sonrası ellerine aldıkları kocaman çöp torbaları ile çevreyi temizlemeleri oldu. Dünyanın çok farklı bölgelerinde yaptığı kamplar ve katıldıkları yarışlarda mutlaka çevre temizliği yapıyorlarmış. Bunu internetten yaptığım araştırmalarda ben de gördüm. Oraları kendileri kirletmemiş olsalar da toplumsal bir farkındalık peşindeler. Vahşi yaşamın korunması konusunda halkı eğiterek, ekosistemlerin sürdürülebilirliğini teşvik ederek gezegeni korumayı şiar edinmişler. Kulübün misyonu genç neslin dış mekanlarla bağlarını yeniden kurarak doğanın güzelliğini takdir etmeleri için ilham vermek. Ayrıca bisikletin de çevreci bir ulaşım aracı olduğu düşünülürse yaptıkları bence çok kıymetli.
"Sapura takımıyla Malezya'da çok güzel zamanlar geçirdim. Her ne kadar Müslüman nüfus çoğunlukta olsa da başkent Kuala Lumpur'dan çok sayıda dinden insan yaşıyor. Müslümanlardan en çok Budistler var. Ondan sonra Hıristayanlar ve geleneksel dine mensup insan var. En önemlisi bu kadar çok ve farklı din olsa da bir arada kalmayı ve birlikte yaşamayı öğrenmişler. Çok sıcakkanlı ve misafirperver oldukları zaten tüm dünyada biliniyor."
TV YAYINI İLGİYİ ARTTIRIYOR
Ahmet Örken ile konuşup 2017'de Türk spor dünyasında büyük heyecan yaratan İsrail
Akademi'ye transferi ve ardından ani ayrılık kararını gündeme getirmemek olmazdı: "Benim ayrılığım tamamen ailevi sorunlarımdı. Türkiye'ye dönmem gerekti. Ancak o zaman İsrail'le ilgili olaylar gündeme oturduğu için farklı yorumlandı. Sosyal medyada bir kere yanlış anlaşıldıysanız bunu değiştirmek pek mümkün olmuyor. Zaten İsrail kulübü de yaptığı açıklamada bunun altını çizdi. Hâlâ yarışlarda karşılaşınca selamlaşır, sohbet ederiz. Biz sporcuyuz ve nerede başarılı olacaksa bunu isteriz. Hangi formayı giydiğimizin bir önemi olmaz."
Peki Konya'nın Çumra ilçesinde Fethiye köyünde doğan Ahmet Örken, Türkiye'de bisiklete çılgın bir şekilde artan ilgiyi nasıl yorumluyor: "Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na ben ilk kez 2013 yılında katılmıştım. İzleyici çok çok azdı. Ancak yıllar içerisinde ilgi arttı. Cumhurbaşkanlığı turunun özelikle televizyon yayınının buna büyük katkısı olduğu görüşündeyim. Bisiklet satışlarının arttığını biliyorum. Bunun dışında çok iyi profesyonel sporcu bisikletleri büyük ilgi görüyor. Bisiklet sporcusu olarak bundan memnuniyet duysam da asıl mutluluğum bisiklet kültürünün yaygınlaşmasıdır."
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1993 doğumlu Ahmet Örken, Gençlik Spor Bakanlığı'nın projesiyle 2010 yılında İsviçre'ye eğitime gönderildi. 18 yaşındaki Ahmet bir yıl sonra Portekiz'de Avrupa şampiyonu olarak Türk spor tarihine geçti.