7/24 şehirde yaşam

Jolly Joker Vadistanbul'da; 9 Kasım Salı Yıldız Tilbe , 12 Kasım Cuma Zeynep Bastık , 13 Kasım Cumartesi Levent Yüksel, 16 Kasım Salı Yıldız Tilbe, 17 Kasım Simge, 19 Kasım Koray Avcı'nın yer alacağı konserlerle devam ediyor.Jolly Joker Kartal İst-Marina'de ise 12 Kasım Cuma Derya Uluğ, 13 Kasım Cumartesi Ceyl'an Ertem - Sezen Aksu Tribute, 19 Kasım Cuma ise Zeynep Bastık Akustik sahnede olacak.Emre Yusufi'nin İstanbul'da gerçekleşecek ilk kişisel sergisi Harmony of Contrast, 6 Kasım'da YapıKredi Bomontiada'da açılıyor! Cue Art Space organizasyonu ile düzenlenen sergi, GROHE'nin katkıları ile gerçekleşiyor. Serginin küratörlüğünü ise Ferdan Yusufi üstlendi.Arter'deki güncel sergiler etrafında şekillenen çevrimiçi rehberli turlar, kasım ayı boyunca her Pazartesi 19:00-20:00 saatleri arasında düzenlenmeye devam ediyor. Her hafta farklı temalar etrafında bir araya getirilen eser seçkilerinin yoruma açıldığı çevrimiçi rehberli turlar, katılımcılarını sanat etrafında düşünmeye ve yapıtları kendi hayat deneyimleriyle ilişkilendirerek yorumlamaya teşvik ediyor. Sınırlı sayıda katılımcıyla, ücretsiz olarak gerçekleştirilen turlara katılmak için turlar@arter.org. tr adresine e-posta göndererek kayıt yaptırmak yeterli.Oğuz Atay'ın "Korkuyu Beklerken" adlı eserindeki "Demiryolu Hikayecileri", "Unutulan" ve "Beyaz Mantolu Adam" hikayelerini, Yiğit Sertdemir sahneye uyarladı ve yönetti. Kumbaracı50 sahnesinde 12 ve 13 Kasım'da izlemek mümkün. Şener Şen 'i yıllar sonra tekrar tiyatro sahnesinde izleme fırsatı sunan 'Anadolu Efes Katkılarıyla: Zengin Mutfağı', 8 ve 9 Kasım akşamları 20.30'da DasDas'ta olacak. Gizem Ergün, Kutay Sandıkçı, Onay Kaya ve Uğur Arda Başkan'ın usta sanatçıya eşlik ettiği Vasıf Öngören imzalı oyun, Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının, zengin bir ailenin mutfağına yansımasını anlatıyor.Murat Eken, Melek Şahin, Seda Demir ve Sevinç Erol'un performansı ile sahneye taşınan Medeni İlişkiler seyirciyi gülmeye davet ediyor. İzlerken size birilerini hatırlatacak bu aile komedisinde yeni çocuk sahibi olmuş genç çiftimizin kendi hayatlarında mutlu olmayı başaramayan anneleri ile olan mücadelesinde bakalım kazanan kim olacak? Genç çiftimiz bu sınavdan başarı ile çıkabilecek mi? Birbirlerini hiç sevmeyen ve anlaşamayan iki kayınvalide, çocuklarını ayırmak uğruna neler yapabilirler? Bu soruların cevapları 'Medeni İlişkiler'de sizleri bekliyor. İlk oyun 8 Kasım'da Kozyatağı Kültür Merkezi'nde seyircisi ile buluşuyor.