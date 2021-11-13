Her 10 bebekten biri prematüre doğuyor

Giriş Tarihi: 13.11.2021

37’nci haftadan önce doğan bebeklere prematüre deniliyor ve organları henüz tam olarak gelişmediği için kuvözde kalmaları gerekiyor. İşte bu süreçte anneye destek olunması çok önemli. Her on bebekten birinin prematüre doğduğu ülkemizde de sürecin nasıl yönetileceğini uzmanıyla konuştuk