Pentagram tam kadro turnede!

34 yıllık serüveniyle Türkiye'nin en köklü ve sevilen müzik gruplarından Pentagram, müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin birçok farklı şehrinde dinleyicileriyle buluşan Pentagram, kasım ve aralık aylarında da konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Grup, ABD
'de de yaşayan Demir Demirkan
'ın da kısa bir süreliğine ülkeye dönmesiyle birlikte bu konserlerde tam kadro sahne alacak. 20 Kasım'da İzmir Sold Out'ta başlayacak konser serisi 24 Kasım'da Isparta Holly Stone ve 1 Aralık'ta Bursa Jolly Joker'le devam edecek. 2 Aralık Perşembe akşamı Taksim'in yeni konser mekanı Dorock XL Venue'da sahne alacak olan grup, 11 Aralık'taki Kocaeli Hayal Kahvesi konserinin ardından konser serisini 12 Aralık Pazar günü Bostancı Gösteri Merkezi'nde (BGM) tamamlayacak. Pentagram'ın 2,5 saatlik özel bir setle sahne alacağı Bostancı Gösteri Merkezi konserinde 18 yaş sınırı da bulunmayacak. Yıllar içinde bünyesinde birçok müzisyeni ağırlayan grup, gitarlarda Metin Türkcan
, Hakan Utangaç
, Demir Demirkan; bas gitarda Tarkan Gözübüyük
; davulda Cenk Ünnü ve klavyede Ozan Tügen ile sahnede olacak. Konserlerde vokaller Hakan Utangaç, Ogün Sanlısoy, Murat İlkan ve Gökalp Ergen'in kendi dönemlerinden şarkıları söylemesinin ardından tüm solistler birlikte performans sergileyecek. Bir, Şeytan Bunun Neresinde gibi hitlerin ve yakında yayınlanacak yeni albümden Sur gibi şarkıların ardından konserler seyircilerin hep bir ağızdan söylediği Sonsuz ile kapanırken, müzikseverler unutulmaz bir gece yaşayacak.
Gökçe "Hoş geldin canım" diyor
Gökçe, dünyayı saran pandemi döneminin çalışkan isimlerinden biri olarak üretmeye hız kesmeden devam ediyor. Aksiyondayım, Eyvallah, Kader Utansın, Gel Çiçek Açalım sonrası en yeni Gökçe şarkısı Hoş Geldin Canım, Pasaj Müzik etiketiyle dün tüm dijital platformlarda yayınlandı. Gökçe, sözü ve müziği kendisine ait Hoş Geldin Canım'ın düzenlemesinde Poyraz Kılıç
ve babası Ünsal Dinçer
ile çalıştı. Peşi sıra şarkılar yayımlayan Gökçe'nin yeni single'ı Hoş Geldim Canım'ın video klibini İdil Dizdar
ve Said Dağdeviren
çekti.
Gökçe, dünyayı saran pandemi döneminin çalışkan isimlerinden biri olarak üretmeye hız kesmeden devam ediyor. Aksiyondayım, Eyvallah, Kader Utansın, Gel Çiçek Açalım sonrası en yeni Gökçe şarkısı Hoş Geldin Canım, Pasaj Müzik etiketiyle dün tüm dijital platformlarda yayınlandı. Gökçe, sözü ve müziği kendisine ait Hoş Geldin Canım'ın düzenlemesinde Poyraz Kılıç ve babası Ünsal Dinçer ile çalıştı. Peşi sıra şarkılar yayımlayan Gökçe'nin yeni single'ı Hoş Geldim Canım'ın video klibini İdil Dizdar ve Said Dağdeviren çekti.
Mavi'den zamansız bir aşk mektubu
Mavi, 2020'de çıkardığı retrospektif albüm Karya Kayıtları'ndan sonra, çıktığı yeni yolun ilk meyvesi Umduğum Gibi'yi dün müzikseverlerle paylaştı. Karya Kayıtları'nı, Ege'ye taşınması ile başlayan değişim sürecinin bir habercisi ve bir geçiş albümü olarak gören Mavi, yeni şarkısı Umduğum Gibi'yi 'amatör ruhunu kaybetmemiş bir yetkinliğin ilk meyvesi' olarak tanımlıyor. Umduğum Gibi'nin altyapısı, müzikal trendlerin hem içinde hem dışında, şarkının sözlerinde aktarıldığı gibi bir rüyayı çağrıştırmak üzere tasarlanmış. Şarkı, TNK grubunun solisti Caner Karamukluoğlu tarafından, indie-pop, R&B, elektro pop ve neo soul elementlerini modern şekilde bir araya getirilmesiyle düzenlenmiş. Mavi ve Caner, daha önce Saz Söz Mavi projesinde, yine başarılı bir iş birliği gerçekleştirmişlerdi. Mavi, şarkının görsel dünyasını ise fotoğrafçı Begüm Koçum ve klip yönetmeni Çağla Çağlar ile birlikte tasarlamış. Bu üç kadının birlikteliğinden şarkıdaki zarif iddiayı yansıtan fotoğraflar ile modern dans ve rüya sembolizmi ile süslenmiş bir video klip ortaya çıkmış.
Sezen Aksu şarkısına elektronik yorum
Şarkıcı Lara Çayan, Sezen Aksu'nun Kalp Unutmaz şarkısını elektronik altyapılarla yeniden yorumladı. Lara Çayan'ın güncel ses tasarımlarını ve elektronik altyapıları popüler müzikle sentezlediği ilk stüdyo albümü Aşka İnan'ın ikinci klibi, söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan Kalp Unutmaz şarkısına çekildi. Düzenlemesini Özgür Aksüyek'in yaptığı şarkının klibini Yaşar Ergün yönetti. Ankara Gölbaşı'nda terk edilmiş bir su fabrikasında çekilen kliple ilgili olarak Lara Çayan şu ifadeleri kullandı: "Şarkıyı karanlık bir atmosferde yorumladık, klibin de onu yansıtmasını istedik. Şarkıda aldatılmış ve kırılmış bir kadın var ve klipte bahsi geçen adamdan intikam almak için bir vodoo ritueli yaptığını izliyoruz. Canı yandığında bir kadının ne kadar delirebileceğini görüyoruz bence çoğu sahnede. Bazı görüntüler en saf halleriyle aslında 'çıldırmışlığı' simgeliyor."