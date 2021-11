Çevreci ve rahat bir dolap için kiralama tek çare

İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü'nden mezun oldum. Yüksek lisansımı Amerika 'da pazarlama üzerine yaptım. 12 yıl medya sektöründe çalıştım. Yaklaşık 1.5 yıldır UnoMoi projesi üzerine çalışıyoruz. Ortağım Ayşe Kefli de 12 yıl proje finans ve iş geliştirme alanında çalıştı. UnoMoi ikimizin de ilk girişimcilik tecrübesi.UnoMoi, aylık kiralık kıyafet aboneliği modelinin Türkiye 'deki ilk ve tek örneği. Kadınlara, akıllı alışveriş modeli ile deneyimlemek istedikleri lüks segment ürünleri kullanım hakkı sunuyoruz.İş modelimiz yurt dışında "buluttaki gardırop" olarak da tanımlanıyor. Gelir modelimiz abonelik sistemine dayanıyor. Bu kapsamda, abonelerimiz, 549.99 TL karşılığında, envanterimizden, kendi seçecekleri dört ürünü, bir ay boyunca kiralayarak, sınırsız kullanım hakkına sahip oluyorlar.Yarının doğasını korumak adına çıktığımız bu yolda, bizimle aynı değerleri paylaşan ecording ile iş birliği içinde olmaktan mutluluk duyuyoruz. ecoDrone'lar ağaçlandırılması gereken, ulaşılması zor alanlara havadan tohum topu atışları gerçekleştiren insansız hava araçları. UnoMoi'den yapılan her alışveriş için, ecoDrone'lar ile tohum toplarını toprakla buluşturuyoruz. Alışverişiniz sırasında sizinle paylaşılacak QR kodunu okutarak tohum toplarınızın ne zaman, nerede, hangi türde atıldığı gibi detaylı bilgilere ulaşabilir ve tohum topunuzun atılışına dair videolara da erişebilirsiniz.Robert Lisesi ve Marmara Üniversitesi mezunuyum. 20 senedir perakende sektöründeyim. Arada farklı işlerde de çalıştım ama dönüp dolaştığım yer genelde moda sektörü oldu. Yaklaşık iki sene önce iş ortağım ile konuşurken böyle bir iş modeli geliştirdik.Sindirella dolabınızı kalabalıklaştırmadan stilinizle ilham vermenizi sağlayacak, dünyanın önde gelen tasarımlarını istediğiniz her an giyebilmemiz için kurulmuş bir kiralama platformudur.Satın almalarımızı bütünlüğü olan kapsül koleksiyonlar halinde yapmaya özen gösteriyoruz. Şimdilik sayılı tasarımcıdan bu tip bir satın alma yapabildik çünkü özellikle yerli tasarımcılarımızda koleksiyonlarını kiralamaya açma konusunda soru işaretleri oluyor. Aslında yapılan araştırmalar şunu gösteriyor ki kiralamayı yapan müşterilerin yüzde 98'i daha önce satın almadığı bir markayı kiralamış. Ve yüzde 90'ı da daha sonrasında bu markadan ürün ya almış ya da almayı istemiş. Yani kiralama aslında markalar için de yepyeni bir pazar anlamına geliyor.Kiralamanın farklı motivasyonları var ve para aslında en önemlisi gözükse de izlemlediğimiz kadarıyla hiç değil. Çoğu müşterimiz bir kere giyeceği bir elbiseye dolabında yer ayırmak istemediği için kiraladıklarını söylüyorlar. Kiralamak her anlamda çok özgür hissettiriyor müşterilerimizi. Satın almadan, dolabını daha fazla kalabalıklaştırmadan o gün istediğini giyebilmek...Biz akıllı yatırımcılardan oluşan altı ortaklı bir oluşumuz. Ortakların her biri bu projeyi geliştirip, güçlendirmek adına gerekli olan bir iş dalında hali hazırda başarılı bir iş hayatına sahip. Lojistikçimiz de var, basından ve halkla ilişkiler sektöründen ortaklarımız da.Bu benim çok eski bir hayalim. Yaklaşık altı-yedi sene önce Amerika'da yaşayan kardeşim bana orada bulunan bu tarz bir iş modelinden bahsetti. Rent the Runway'den lüks moda markalarına dair ürünlerin rahatlıkla kiralanabildiğini, insanların ürün satın almak yerine bunu tercih ettiklerini anlattı. Ancak o hayal ettiğim iş üzerine çalışmam yaklaşık iki yıl önceye kadar mümkün olmadı. Sonrasında projeden bahsettiğim bir arkadaşım beni bir yatırımcı danışmanıyla tanıştırdı. Yaklaşık sekiz ay yatırımcı bulmak üzerine çalıştık. Şirketi kurduk, yurt dışından elbise almaya başladık. Ama araya pandemi girdi. Bu yazın başından itibaren hızlı bir şekilde çalışmaya başladık. Şu an hem Nişantaşı'nda bir showroomumumuz var hem de internet üzerinden kiralama yapılabiliyor.Özlem Kaya bize özel gelinlik koleksiyonu hazırladı. Ju ve House of Ogan bizim için özel kapsül koleksiyonlar hazırladı. Türk tasarım markalarından bir de Dice Kayek'ten parçalar var bizde. Bize gelen Khaite, Ganni, Olix+Olivia gibi gibi markalarla karşılaşacak. Çok geniş bir beden aralığında çalışıyoruz. Müşterilerimize geri dönüşü mümkün olan küçük tadilatlar yaptırma izni de veriyoruz.Sürdürülebilir markaların daha çok bünyemizde olması için çeşitli destekler vermeye çalışacağız. Sonuçta kiralama bir şekilde paylaşım ekonomisinin bir parçası ve hızlı tüketim çılgınlığının önüne geçmenin en önemli yöntemlerinden biri.Duygu Peker Tunçyürek ile üniversiteden beri arkadaşız. Onunla böyle bir projeye adım attık. Biz İngiltere'de de benzerleri olan, kullanıcılar arası bir kiralama platformuyuz. Diğer örneklerden farklı olarak biz içeride ürün tutmuyoruz. Ürünlerin hiçbiri Modaloop'a ait değil. Kullanıcılar bu platform üzerinden kendi dolaplarını kullanıma yani kiralamaya açıyor diyebiliriz. Dolabınızda bulunan, atmaya ya da birine vermeye asla kıyamadığınız parçaların bu sayede başkaları tarafından değerlendirilmesini ve sizin de para kazanmanızı sağlıyoruz. Kısaca biz kiralayanla, kiralamak isteyeni buluşturan bir platformuz.Döngüsel modanın tam karşılığıyız. Ürünleri kiralamaya verdikten bir süre sonra yeniden alıp, giyebilir, değerlendirebilirsiniz. Kiralama Türkiye'de daha çok abiye tarafında ağırlıklı olarak çalışıyor şu an. Ancak bizde aksesuvardan, ayakkabıya kadar herkesin dolabında kullanmadığı farklı parçalar olacağı için ürün yelpazemiz çok daha geniş...İçinizden "Zaten kullanmadığım ürünü satabilirim" diyebilirsiniz. Ancak matematiksel olarak 10 kere kiralama yaptığınızda zaten elinizdeki ürünün bire bir fiyatını çıkarmış oluyorsunuz. Yani bu çok daha karlı bir yaklaşım.Kısa süre önce hayatımıza giren Cansuxi markası Kreatif Direktörü Cansu Kanışkan ile sezonun popüler moda trendlerini, pandeminin modaya etkisini ve alışveriş alışkanlıklarını konuştuk.Bu sezon en çok sevdiğim trendlerin başında cut-out trendi yer alıyor. İkinci olarak Lady Boss takım elbise trendi, en sevdiğim çabasız, zamansız şıklık. Son olarak da metalik ve payet trendiyle 2021 dokunuşuyla 70'lere geri dönüşü çok seviyorum.Günlük moduma göre değişkenlik gösterse de genel olarak yalın, sade bir şıklığı tercih ederim. Bu sadeliğin içine mutlaka göze çarpan farklı bir parça eklemezsem olmaz. Bununla birlikte feminen ve maskülen iki farklı tarzın harmonisi de her zaman hoşuma gitmiştir.Dolabımda en çok keten şalvar, korse, ceket var. Bu üçlü parça bir bütündür, olmazsa olmazım diyebilirim.İlham kaynağım aksesuvar tasarımcısı annem. Küçüklüğümden beri renk renk doğal taşların, gümüşlerin ve aksesuvarların içinde büyüdüm, vazgeçilmezim oldular. Kombinlerimde doğru aksesuar kullanımına hep dikkat ederim. Sade, yalın bir tarzın vazgeçilmez şıklığı olduğunu düşünüyorum.Pandemi sonrası moda dünyasında arka arkaya iddialı koleksiyon tanıtımları ve defileler görmeye başladık. Bunlardan biri de If Wedding Fashion İzmir kapsamında düzenlenen gala defilesiydi. Bu önemli etkinlik kapsamında Mystery Garden isimli koleksiyonunu tanıtan Cihan Nacar, pandemi sonrası birçoğumuzun doğaya yaklaşmasından ilham aldığını "Huzuru ve güzelliği doğada bulduk. Bize ilham veren en güzel parçalardan, kendi mistik bahçelerimizi yarattık. Her çiçek, her bitki kendine has bir şekilde büyür, bu da bu koleksiyonun ilham kaynağı oldu" diye konuştu. Tasarımcının fuara özel hazırladığı ilk gelinliğini Şevval Şahin taşıdı.Moda dünyası tam olarak ışıltıya ve enerjiye ne kadar ihtiyacımız olduğunu anlamışa benziyor. Günlük giyimden ilham alan markalar da arka arkaya iddialı gece giyim koleksiyonları hazırlayarak bizlerin enerjisine enerji katmanın peşinde. Bunun son örneklerinden biri Moda Tutkusu oldu... Markanın kreatif direktörü Yasemin Öğün geçtiğimiz günlerde, yaklaşan yeni yıl öncesi payetlerle zenginleştirilmiş iddialı bir gece giyim koleksiyonunu modaseverlerin beğenisine sundu.Bu dönem her markanın yeniden DNA'sının içine geri dönüşüm, çevreci yaklaşımlar aktarması gereken bir dönem. Bundan yola çıkarak kurulan markaların sayısı da hiç az değil. Bu hafta lansmanını yapan Denim Trip, tam olarak çevreci bir algıyla dünyaya gelen markalar arasında. Markanın bu iddialı yaklaşımı geçtiğimiz günlerde Arzu Kaprol'ün geri dönüşümü Pelin Kaya moderatörlüğünde anlattığı bir söyleşiyle lansmanı yapılan marka yeni neslin çevreci moda yaklaşımına çok uygun.