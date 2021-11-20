Giriş Tarihi: 20.11.2021

Çevreci ve rahat bir dolap için kiralama tek çare İDİL DEMİREL

Sonu gelmeyen bir tüketim çılgınlığının nasıl büyük bir felaket olduğunu bu pandemi sürecinde çok iyi gördük. Böyle bir dönemi yaşadıktan sonra beklenen oldu ve modada farklı trendler yükselişe geçti. Bunlardan biri de kiralama... Pandemi sonrası açılan şirketlerle bu konuyu masaya yatırdık