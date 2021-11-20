Herkesin derdi ayrı

2021 yılına veda etmemize az kaldı. Pandemi ile evlere kapanarak geçen yılın ilk yarısından, normalleşme adımlarının atıldığı son altı aya baktığımızda uzmanlardan öğrendik ki, estetik operasyonlara talep oldukça artmış. Evde geçirilen zamanın çoğalması ve ameliyat sonrası maskelerin özellikle yüzdeki değişikliklerini gizleyebilmesi adına, insanlar bu dönemi olmak istedikleri ameliyatları yaptırarak değerlendirmişler. Biz de konunun uzman isimleriyle estetik konusunu masaya yatırdık: "2021'de en çok hangi estetikler yapıldı? Son zamanlarda öne çıkan estetik trendleri neler? Türkiye
estetik operasyonlarda hangi talepleri karşılıyor? Kadın, erkek en çok tercih edilen estetik yöntemler, diş ve cilt bakımı uygulamaları neler? Ve estetiğin psikolojimize yansıması nedir?"
DR. FATİH ŞİRİN Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
EŞİNDEN AYRILAN ÖZGÜVENİNİ KAZANMAK KAPIMIZI ÇALIYOR
"Çene implantları, dudak dolguları, elmacık kemik / orta yüz belirginleştirme, el, boyun ve dekolte gençleştirme işlemleri de 2022'nin en sık talep görmesini beklediğimiz trendler olacak. Estetik yaptıranların yüzde 86'sı kadın. Erkeklerin en sık yaptırdığı estetik cerrahi işlemler burun
estetiği, iri memelerin küçültülmesi, göz kapağı ve yağ aldırma. Eskiden çok önemli eksiklikleri gidermek ya da biçim bozukluklarını düzeltmek amacıyla yapılan ameliyatlar ilk sıradayken, günümüzde görünümü değiştirmek, hatta başkalaşmak amacıyla yapılan ameliyatlar daha çok gündemde. En çok tercih edilen ameliyatlara baktığımızda, inanılmaz gibi görünse de o dönemde ünlü olan, gündeme oturan sanatçı, kimliklere göre değişebiliyor. Ünlü kadın şarkıcıların dudağını, kalçasını kendi bedeninde görmek isteyen kadınlar estetik cerrahların kapısını çalıyor. Genç yaştaki bireyler daha çok burun ve göğüs ameliyatı olmak isterken, ilerleyen yaşlarda özellikle doğum sonrası deformasyonu ve yaşlılık izlerinin yok edilmesi, toparlanma için ameliyat olmayı talep ediyorlar. Kadınlar genellikle boşandıktan sonra meme operasyonu yaptırıyor. Evliyken eşin izin vermemesi, kadının bu isteğini dile getirememesi belli başlı sebepler arasında olsa da, en önemli sebep boşanan kadının hem kendine güvenini yeniden kazanması, hem evlilik boyunca yıpranan dış görünümüne çeki düzen vermesi, hem de yeni bir hayata yeni bir görüntüyle başlamak istemesi olarak görülüyor."
CANSEN YENİ KUT / Medikal Estetik ve Kök Hücre Doktoru
SAÇ EKİMİ DAHA ÇOK TERCİH EDİLİYOR
"Cerrahi uygulamalarda en çok tercih edilen kalça dikleştirme ve kalça implantları; cerrahi olmayan uygulamalarda ise dolgu uygulaması çok ön planda. Latin Amerikalı ünlülerin popülaritesinin sosyal medyanın etkisiyle dikkat çekmesi sebebiyle, özellikle 20-30 yaş arasındaki genç kızların daha dolgun ve kıvrımlı kalçalara eğilimi arttı ama diğer taraftan da yanlış uygulamalar sonucu gerçekleşen ciddi deformasyonlar da beraberinde düzeltme için yapılan operasyonların sayısını artırıyor. Türkiye'ye gelen Ortadoğu ve Avrupalı erkekler saç ekimi, burun operasyonları dışında penis büyütme, jinekomasti kadınlar ise karın germe, göğüs implantının yanında genital bölge toparlama operasyonlarını hem başarısından hem de fiyatından dolayı tercih ediyor. Tatil şehirlerinin yoğun olduğu Ege ve Akdeniz'de kalça ve göğüs operasyonları daha çok tercih edilirken; Doğu bölgesinde daha çok yağ aldırma, göğüs küçültme gibi operasyonlar tercih ediliyor. Marmara Bölgesinde ise botulinum toksin ve liposuction ile kalça dikleştirme operasyonları öne çıkıyor."
İLKER ERDOĞAN / Diş Doktoru
DOĞAL GÖRÜNÜM ÇOK ÖNEMLİ
"İnsanlar artık doğal dişleri güzel gözüksün diye lamine yaptırmak istiyorlar ama bunu kestirmeden yaptırıyorlar, sıkıldıkları zaman eski hallerine dönebilmek için. Estetik amaçlı kesilen sağlam dişlerin hepsi daha sonra hastaya problem olarak geri dönüyor. Biz 'dişler bembeyaz olsun, asker gibi dizilsin' gibi uygulamaları yapmıyoruz. Doğal ve estetik görünüm en önemlisi. Estetik olmayan siyah dolgular da çıkartılıyor ve dolgular beyaz ya da porselen bloklardan yapılıyor. Erkekler eksik dişlerini tamamlamak, ağız kokusunu önlemek ve beyaz dişler istiyorlar; kadınlar da bunlara ilaveten estetik lamineleri tercih ediyor."
EDA YILDIRIM / Dermatolog doktor
AMELİYATSIZ YÜZ GERME ÇOK REVAÇTA
"Gelişen teknoloji kozmetik dermatolojide her geçen gün yeni tedaviler doğurmaktadır. Pek çok hastamıza maalesef tedavi öneremediğimiz veya cerrahiye yönlendirdiğimiz göz altı morlukların tedavisi. En ince ve hassas cilde sahip olduğumuz bu bölgedeki dolaşımsal ve genetik faktörlere bağlı oluşan morluklar, yağ fıtıklaşmasına bağlı oluşan torbalanma ve zamanla gelişen kırışıklık yüksek oranda talep görüyor. Rus dudağı yani büyük ve hacimli dudaklar, çekik keskin bakışlı gözler, köşeli çene hattı günümüzde hastalarımın benden en fazla istediği trend görünümler... Yaş aralığında ise 30'lu yaşlara kadar sıklıkla cilt bakımları, Scarlet altın iğne radyofrekans tedavisi ile gözenek sıkılıştırılması ve yağlanma kontrolü; 30 -45 yaş aralığında dolgu ve botilinium toksin uygulamaları, lazer ile cilt yenileme ve leke tedavileri, mezoterapi işlemleri; 45 yaş sonrası kök hücre tedavileri, kollajen enjeksiyonları, yarı kalıcı mineral dolgular, ameliyatsız yüz germe işlemleri tercih ediliyor."
ESRA EZMECİ / Klinik Psikolog
KİŞİ, İÇSEL OLARAK DA İYİLEŞMELİ
"Kendisi ile baş başa kalan kişiler bir süre sonra aynada daha fazla vakit geçirmeye, kusurlarını daha çok görmeye başladı. Psikolojik olarak bu olumsuz duygularla baş etmek, 'daha iyi hissetmek' adına estetik müdahalelere baş vurdular. Bir diğer etken de sosyal medya. Yapılan pürüzsüz yüz ve kusursuz vücut paylaşımları ile kişiler o idealize edilmiş görünüşe kavuşmayı hedefliyor. Bu durumda estetiğin özgüvenimizi ve özdeğerimizi belirleyen bir şey olmasına sebep oluyor. Bir kişinin psikolojik iyilik hali açısından öz bakımını sağlaması, kendine özen göstermesi oldukça önemlidir. Ancak kişinin içsel olarak kendini değerli hissetmediği durumda yapılan estetik müdahaleler, hedeflenen dış görünüşün sağlanması için yeterli olmayacaktır. Bunun sonucunda ulaşılmak istenen mutluluk ve doyum gelmeyecektir. Kişi, kendini dış görünüşüyle iyileştirmeye çalıştığı gibi mutlaka manevi ihtiyaçlarını da karşılamalıdır."
PROF. DR. CENK DEMİRDÖVER /Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği İkinci Başkanı
TÜRKİYE ESTETİK ALANINDA ÖN PLANDA
Prof. Dr. Cenk Demirdöver; Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi'nin Türkiye'de çok başarılı olduğunun yurtdışında bilindiğinin altını çizerek, gelen hastaların büyük çoğunluğunun rinoplasti, yüz germe (facelift), karın germe (abdominoplasti), liposuction, meme dikleştirme (mastopeksi), meme küçültme (redüksiyon), silikon ile meme büyütme ameliyatları tercih ettiğini söylüyor. Demirdöver, estetik operasyonların uzun yıllardır giderek artan bir popülerliğe sahip olduğunu ve botulinum toksin ile dolgu uygulamaları gibi cerrahi olmayan işlemlerin artarak devam edeceğini açıklıyor ve önemli bir konuda da uyarıda bulunuyor: "Bu tür ameliyatları yapan hekimin; Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı olması önemli. Hastalarımızın, Plastik Cerrah olmadığı halde kendini Plastik Cerrah olarak tanıtan kişileri sorgulaması gerektiğini düşünüyorum."
TUNÇ TİRYAKİ / Prof. Dr. Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi
"TÜRKİYE ESTETİK TURİZMİNDE ÇOK TERCİH EDİLİYOR"
"İstanbul ve Londra'da şu anda en çok tercih edilen ameliyatlar mini yüz germe, boyun germe. Bu yıl en çok yüz estetiği, kök hücre ve yağ enjeksiyonu ile karın germe ameliyatları yapıldı. Tüm dünyada 25-45 yaş arası kadınlarda ince bel, kavisli ve hacimli popo görünümü gündemde... Yaygınlaşan sosyal medya kullanımı güzellik algısının bu yönde evrilmesine sebep oldu. Bana sorarsanız bu geçici bir trend ve yakın zamanda yine atletik yapılı, fit vücut tipi popüler olacaktır. Türkiye şu anda tıbbın tüm alanlarında dünya standartlarının üzerinde tecrübe ve bilgi birikimine sahip hekimleri ve hizmet standartları yüksek hastaneleri ile sağlık ve estetik turizminde en çok tercih edilen ülkelerden biri durumunda. Avrupa, Amerika ve Orta Doğu'dan çok sayıda hastamız mini yüz germe, boyun germe, kök hücre tedavileri, karın germe ameliyatları için ülkemize geldi."