İranlı piyanist Orhan Veli’nin şiirlerini besteledi

Contemporary müziğin özgün bestecisi, İran asıllı İtalyan sanatçı Kiann, Orhan Veli Kanık 'ın şiirleri üzerinden yaptığı bestelerle, 20 Kasım'da, Ankara Erimtan Müzesi'nde sanatseverlerle buluşacak. "Notalarla Orhan Veli" başlıklı konserde Kiann'ın piyanosuna; radyo programcısı Ayşe Yavaş ve çellist Günce Uğurlu eşlik edecek.Her bestesinde kendi hayatından tecrübe ettiği duyguların izlerini paylaşan besteci ve piyano virtüözü Kiann, okuduğu Orhan Veli şiirleri üzerinden yaptığı besteleri Türk sanatseverlerle paylaşıyor. Kiann bir İstanbul şairi olarak bilinen Orhan Veli'nin şiirlerini, notalarla Ankara'ya taşıyor. Erimtan Müzesi'nde bugün gerçekleşecek konser, saat 20.00'de başlayacak.Kiann konserde, Orhan Veli'nin; İstanbul'u Dinliyorum, Hürriyete Doğru, Gün Doğuyor, Birdenbire, Güzel Havalar, Yaşamak, Ave Maria ve Bir Şehri Bırakmak şiirlerinden ilham alınan bestelerin de aralarında olduğu 15 eser icra edecek. 70 TL olan konser biletleri Erimtan Müzesi'nden temin veya rezerve edilebilir.Ülkemizde en son 2015 yılında Rock Off festivalinde sahne alan melodik death metal grubu sonra Dark Tranquillity geçtiğimiz kasımda çıkardıkları albümleri Monument'in turnesi kapsamında Epifoni Events organizasyonuyla ülkemizde. Bu kez sırasıyla üç farklı şehre Ankara, İzmir ve Istanbul'a konuk olacak ekip tüm fanlarını müzikal ayinlerine bekliyor.Grup, 18 Kasım gecesi Ankara Jolly Joker, 19 Kasım gecesi İzmir Hang Out PSM'de konser verdi. Bu akşam ise İstanbul KüçükÇiftlikpark'ta sahne alacak grubun konseri öncesinde öncesinde Pitch Black Process ve Right in Tool, Tool Tribute Band performans sergileyecek.Geçtiğimiz günlerde kurucu gitaristleri Niklas Sundin ile yollarını ayıran DT, asla ve asla müzikalitesinden ödün vermeyeceğini göstererek yeni şarkıları Phantom Days'ı online platformlara sundular, Fanlar tarafından oldukça beğenilen bu çalışma grubun köklerine dönüşü olarak nitelendiriliyor."Gerçekçilik bir akım olarak benim için çok değerli oldu hep; albümün adı belli ama şimdilik gizli kalsın. Kullandığım enstrümanlar, armoniler üstüne koyduğum sözcükleri yutmasın istedim..."Böyle diyor Doğan Duru... Müzik eleştirmenleri tarafından 2021 yılının en iyi albümlerinden biri seçilen Epoch'un sahibi Doğan Duru, ilk solo projesinin devamı niteliğindeki yeni albümün şarkılarını yayınlamaya devam ediyor. T'araf ve 'Diken' sonrası albümün üçüncü single'ı Off 5 Kasım cuma günü, Pasaj&Garaj Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı. Müzik dünyasının sıra dışı gruplarından Redd'in solisti, şarkı yazar ve bestecisi Doğan Duru video klibini Mahir Uysal'ın çektiği en yenisi 'OFF'un; sözünü, müziğini, mix'ini yapıp, bütün enstürmanlarını kendi çaldı.Duru, sekiz şarkıdan oluşan projenin yayımlanan ilk şarkısından sonra, albüm çıkış tarihine kadar her ay bir şarkısını dijital platformlar aracılığıyla dinleyicisinin beğenisine sunmaya devam ediyor.Alternatif müziğin yeni seslerinden Melodi, Frank Sinatra'nın da seslendirdiği, Squid Game dizisiyle yeniden gündeme gelen Fly Me To The Moon şarkısını yorumladı. Melodi'nin kendi tarzıyla yorumladığı Fly Me To The Moon şarkısı Arpej Yapım etiketiyle yayınlandı. Söz ve müziği Howard Bart'a ait olan şarkının düzenlemesini Emre Bayar yaptı. Klibin yönetmenliğini ise Bahadır Meydan üstlendi.