Özgüven hayır diyebilmekle başlar

Giriş Tarihi: 20.11.2021

Güvendiğimiz kişilerden şartlı sevgiler, çok ağır cezalandırmalar, küslükler görürsek özgüvenimiz çocukluktan itibaren zedelenmeye başlıyor. Yetişkinlik dönemindeki özgüvenimizi de çocukluk kazanımlarımız belirliyor...