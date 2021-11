7/24 şehirde yaşam

90'LAR Türkçe Pop Parti: Burak Kut Ali Güven & DJ Fikret Kocamaz , 3 Aralık'ta SoldOut Performance Hall sahnesinde sizlerle. Yıldız Tilbe , müziğin ve birbirinden lezzetli yemeklerin iç içe olduğu ve eski gazinolarda olduğu gibi oturmalı masa düzeninde hazırlanacak bu keyifli gecede sevilen şarkıları ve harika sahnesiyle KerkiSolfej organizasyonu ile 4 Aralık'ta Kaya İzmir Thermal & Convention'da olacak.tiyatroUSTA oyuncu Oya Başar ve başarılı oyuncu Begüm Birgören , Plastik Aşklar oyunuyla, 9 Aralık'ta Tepebaşı Belediyesi Eskişehir Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde... Plastik Aşklar iki kadının hikayesi. Bir tarafta eğitimli, kültürlü, hayatla eğlenebilen, elit ama bir o kadar da alaturka bir kadın, diğer tarafta çekingen, kendini savunmaktan korkan, geleneklerden bihaber saf bir kadın... Mayıs ayı, Hıdrellez günü, doğa uyanmaya, baharı getirmeye hazırdır. Farklı geçmişlerden, farklı serüvenlerden gelen iki kadın karşılaştıkları bu gecede acaba neye evirecekler?BIRSEN Tezer & Jehan Barbur, 1 Aralık'ta IF Performance Hall Eskişehir sahnesinde, Sertab Erener, 3 Aralık tarihinde Milyon Performance Eskişehir sahnesinde olacakBOLŞOY Balesi'nin baş solistleri Antonina Chapkina ve Fuad Mamedov eşliğinde Saint-Petersburg Classic Ballet Theater, 3-4-5 Aralık tarihlerinde TİM Show Center 'da...Dünyaca ünlü bale topluluğu Saint Petersburg Classic Ballet Theater 42 kişilik ekibiyle, dünyanın en eski bale topluluklarından Bolşoy Balesi'nin baş solistleriyle sahnede olacak.DENIZ Seki 4 Aralık'ta İstanbul Nossa Cossa'da, Birsen Tezer, 3 Aralık akşamı KadıköySahne'de.BEDRI Rahmi Eyüboğlu'nun, resim sanatımızın çağdaşlaşmasında, akım ve üsluplara ulaşmasında emeği çok büyüktür. Sanatçının şiir imgesinden yola çıkılarak derlenen Al Gözüm Seyreyle başlıklı sergisi 12 Aralık'a kadar Galeri Selvin'in Nişantaşı galerisinde gezilebilir.ŞEBNEM Özinal ve Yosi Mizrahi'den keyifli bir komedi. Oyununu Barbaros Uzunöner yönetiyor. Baran ağzı laf yapan, mahalle kültürü ile yetişmiş biridir. Okumayı sevmez, kültürel etkinliklere ilgisi pek yoktur. Ama konu at yarışı olunca akan sular durur. Arabesk müziğe bayılır ve Fenerbahçelidir. Cansu ise okumayı ve kültürel etkinlikleri sever. İşinde başarılıdır. Birbirlerine zıt karakterlere ve yaşam tarzlarına sahip olan Baran ve Cansu bir gün vapurda karşılaşır. Baran planlı bir şekilde yalanlar söyleyerek kendini bambaşka biri olarak tanıtır. Oyun 4 Aralık Cumartesi günü, İstanbul Profilo Kültür Merkezi'nde.EFSANE müzik grubu Moğollar, 3 Aralık'ta Bursa Deli Sahne'de! Hakan Altun 3 Aralık'ta, Gülşen 4 Aralık'ta Jolly Joker Bursa'da.konserTIYATRO Keyfi'nin gerçek bir hikayeden yola çıkan, oldukça gerilimli ve sürprizlerle dolu eserini Kosta Kortidis yazdı. Oyun 8 Aralık'ta Çeksanat Görükle Kültür Merkezi'nde seyircisiyle buluşuyor...EMRE Karayel, Erkek Aklı Oksimoron oyunuyla 10 Aralık'ta Karadeniz Teknik Üniversitesi AKM Salonu'nda.SINOPALE 8, Sekizinci Uluslararası Sinop Bienali, 8 Aralık'ta gerçekleştirilecek açılış etkinliği ile başlayacak. Bu yıl pandemi koşulları nedeniyle tamamen çevrimiçi gerçekleştirilecek bienalin konsepti "İleri Dönüşüm/ Upcycling" olarak belirlendi. Haziran 2022'ye kadar sürmesi planlanan Sinopale 8, ileri dönüşüm kavramıyla, Sinopale'nin 15 yıllık arşivinde yer alan eserleri bugünün koşullarında yeniden değerlendirmeyi ve yorumlamayı hedefliyor.DÜNYANIN en çok oynanan komedilerinden biri olarak tiyatro tarihine geçen Ahududu, 1 Aralık'ta Ankara MEB Şura'da sahneleniyor. TDünyanın en büyük starları tarafından yorumlanan ve Cary Grant'ın başrolde oynadığı bir film olarak da bilinen oyun keyifli dakikalar vaat ediyor.TÜRK Tiyatrosu'nun duayeni Nejat Uygur tarafından uyarlanarak, tiyatro oyunu olarak sergilendikten sonra sinemaya aktarılan oyun, Süheyl&Behzat Uygur Tiyatrosu tarafından Süt Kardeşler adıyla sahneleniyor. Bahriyeli iki askerin hikayesini anlatan oyun 1 Aralık'ta Adana Burda PGM Sahne'de...GRAMMY ödüllü latin caz piyanisti Michel Camilo çok özel iki proje ile ilk defa Ankara'da. Efsanevi piyanist 17 Aralık günü kendi piyano konçertosunu Cem'i Can Deliorman yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde CSO ada sahnesinde çalacak.