Giriş Tarihi: 27.11.2021

7/24 şehirde yaşam

Pandeminin etkileri azaldıkça sosyal hayat eski temposuna dönüyor. Konser salonları doluyor, tiyatrolar seyircisine kavuşuyor. Biz de bu hafta ajandayı geniş bir alana yaydık ve kimler nerede sizler için derledik