Aşıkken kendinle çatışıyorsan dön arkanı git!

90'lı yılların fenomen dizisi Ferhunde Hanımlar'ın liseli, asi kızı Yonca'ydı o. Şimdi ise liseli gençlerin annesi Nebahat. Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı karakter ile izleyicinin gönlünde taht kuran Simge Selçuk 'tan bahsediyoruz. Hani, 'Biz onun çocukluğunu biliriz' denir ya, işte Y kuşağı ve öncesi onun çocukluğunu biliyor. O hep çok güzel, genç ve iyi bir oyuncu...Selçuk ile Kardeşlerim dizisi vesilesi ile bir araya geldik. Diziden, eşi tarafından aldatılan Nebahat'ten, aşktan, erkeklerden ve oyunculuğa dair pek çok şeyden konuştuk.- Ben romantizm, duygusallık, dostluk gibi duyguların değerli olduğu dönemi sembolize eden 90'lı yılları temsil ediyorum. Biz şarkıları kasetçalardan dinlerken, duygularımızı birbirimize mektuplaşarak iletirken çok mutluyduk. Araba, telefon, kıyafet markası gibi takıntılarımız yoktu bizim... Değer yargılarımız daha farklıydı. 2000 yılından sonra bıçak sırtı gibi her şey değişti sanki... Gençler daha dışa dönük ama benmerkezci olmaya başladı. Çatışmalar arttı, uzlaşma konusunda daha dirençli tutum gösteriyorlar mesela. Saygı duyduğum çok yanları da var. Ama paylaşım konusunda biraz yalnız olduklarını gözlemlemek beni üzüyor.- Aldatılan ve susan kadın sayısı maalesef ki çok fazla. Sorun inanmak, güvenmek, eşinin yanında olmakta değil, erkeğin açgözlülüğünde ve duygusuzluğunda... İnsan sevdiği kişiye güvenmeyi tercih ediyor. Bu noktada bazen bile isteye görmezden geliyor bazen de buna sebep çaresizliği de olabiliyor. Çatının altında neler yaşandığını bilmeden yorum yapmamak gerekiyor bence. Kimse aldatılmayı hak etmez ve istemez.- Eğer ağlama sahnem varsa ağlıyorum tabii ama Simge olarak değil. İzlerken de Simge olarak birçok sahnede ağladığım oluyor. Özellikle ilk bölümde, nerdeyse kardeşlerin her sahnesinde gözlerim dolu doluydu. Sette Celil varsa sürekli gülmemek elde değil.- Kamera arkası, teknik ekip, oyuncular dahil herkesin hayatımda çok güzel yeri oldu ve bundan sonra hayatımda hep olmalarını arzu ediyorum.- Genellikle bir işim bittiğinde araya biraz zaman koymayı tercih ediyorum. Hem kendimi nadasa çekmek için hem de o rolün hafızalardan biraz silinmesi için. Bu sürelerde zamanın tadını çıkardım. Gezdim, spor yaptım, kitap okudum, film izledim. O dönemlerde pandemi de yoktu hayatımızda. Bizim işimiz normal meslekler gibi değil. Bir anda inanılmaz bir tempo, düzensiz, belirsiz saatler, kalabalık bir set ortamı ve dizi bittiğinde durgunluk, sakinlik... Ben de diğer arkadaşlarım gibi bu tempoya çok alışkınım. Bu sebeple ne boşluğa düşerim, ne de yoğunluktan yakınırım. Boş olduğum zamanları kendime yatırım yaparak değerlendirir, fırsata çeviririm.- Tabii ki de ulaşmadım. Ulaştım diyenbir oyuncu mümkün değil bulamazsınız. Okadar çok şey var ki istediğim. Mesela müzikaloynamadım, sinema filmi çekmedim, dijitaleiş yapmadım. Menajerim Tümay Özokurile bir sonraki projem için bu konular üzerineyoğunlaşacağız.- Cildimi mutlaka özenle temizler ve nemlendiricimisürerim çünkü makyaj malzemeleriyeteri kadar yıpratıcı, bu sebeple önemliolan temizlik.- Henüz botoks bile yaptırmadım, karşıolduğumdan değil ama çok dramatiksahneler oynuyorum ve mimiklerimikaybettirecek dokunuşlar olmasınıistemiyorum. Vakti gelir ve ihtiyaçhissedersem düşünürüm.- İltifatınız için teşekkürediyorum. Sarışın ya da esmerolmak çok önemli değil çünkügüzellik çok göreceli. Avantajya da dezavantaj oldu diye hiçdüşünmedim. Uygun roller ne iseonlarda rol aldım. Rolümün gereği neise onu oynarım.- Kızımla geçirdiğim anlar, müzik dinlemek,güzel sohbetler, hayata gülümseyen anlarkatmak, bir de bahar ve yaz mevsimi banainanılmaz coşku veriyor. Hedefler, motivasyonumise; sevgiyle iste, inan, çalış ve doğruzamana güven. Yaşam içinse; hayatı çok fazlaciddiye alma, yeri geldiğinde kendinle dehayatla da dalga geç, çünkü her şey aslındaçok komik.- Yazarlarımız ve Celil harika bir Akif çıkardılar. Celil öyle bir oynuyor ki, Akif çok şanslı, her ne yapsa yine de seviliyor. Nebahat'in bütün kötülüğü kendine. Yalnız bir şekilde yeni bir hayat kurmaya, konfor alanından çıkmaya korkuyor. Biraz da 'elalem ne der' derdinde... Hani mahallelerde kadınlar vardır, nerde nasıl çalışırım diye kocasına boyun eğen... Nebahat de onun cemiyeti ne der versiyonu. Ama içerideki korku da bahaneler de aynı... Ailem için, çocuklarım için... Hâlbuki mutsuz bir anne baba yanında yaşayan çocuklardansa, medenice ayrılıp, sağlam durabilen anne babanın çocukları olmak çok daha sağlıklıdır.- Tüketim çağındayız. Çok seçenekli, bol muadilli bir çağdayız. Her şeyden çok var. Özel ve farklı olmak için kendilerini, zamanlarını ve paralarını biriktirsinler. Genç yaşlarda çok bolmuş gibi geliyor ama zaman çok değerli. Zamanın içine ve kendilerine bir şeyler katarak biriktirsinler. Kendi kıymetlerini bilsinler ama kibir çok yakın bir çizgide duruyor. Fark etmeden oraya dahil olmasınlar. Sabır, inanç, azim, zeka ve güzel kalpli olmak yemeğin tenceresi zaten.- Bence doğum günü mumları arttıkça beğenebileceğin kişi sayısı azalıyor, kriterler keskinleşiyor. Sevgiliden önce muzır bir oyun arkadaşı olsun. Hayattan tat alan, neşe veren biri. Saygı duymayı, kendini karşısındakinin yerine koymayı bilen ve aynı zamanda bir alfa erkeği. Çok sakin, durağan erkek sevmiyorum, öyle çok duygularda yaşayan, romantik erkekler bana göre değil. Kolay sıkılıyorum. Biraz zor ama içinde eğlenceli bir çocuk, dışında net, ne istediğini bilen bir adam olmalı. Yani tutkulu, ruhu olan...- Kolay aşık olamıyorum ama aşk kadınıyım tabii. Öncelikle neşeli oluyorum, enerjik oluyorum. Zaten hayatına biri girdiyse ve neşe yerine, içine garip sıkıntılar, endişeler, sorular verdiyse, kesinlikle o kişi çok yanlış bir kişidir, yakında da gidicidir. Aşık olduğunu hissettiğinde kendini daha fazla sevmiyorsan, kendinle çatışmadaysan dön arkanı git. Doğru insan ayrılırken değil beraberken çok değerli olduğunu hatırlatır sana verdiği hislerle. Ben buna inanıyorum.