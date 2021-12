Katar’dan turizm atağı

2022 yılında Dünya Kupası 'na ev sahipliği yapacak Katar, tanıtım faaliyetlerine ağırlık verdi. Orta Doğu 'nun cazibe merkezi olmasını pekiştirmek için kurulan Katar Turizm, Experience A World Beyond yani "Her şeyin ötesinden bir dünyayı keşfet" konseptiyle başlattığı kampanya için bir grup Türk gazeteci olarak bizi de Katar'a davet etti. Dünya Kupası'nda hizmete girecek 100'den fazla otelle birlikte dünyanın önde gelen turizm merkezi olarak vitrine çıkmaya hazırlanan Katar, 2030 yılına kadar yılda altı milyondan fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapmayı hedefliyor.Katar, kozmopolit modernliği Arap geleneği ile harmanlayarak Orta Doğu'da güvenli, emniyetli ve bölge kültürünün en yoğun yaşandığı destinasyon olarak kendini tanımlıyor.Katar'ın yeni turizm stratejisindeki en önemli bileşenlerden biri kültür ve sanat. Dünyanın en iyi havalimanı seçilen Hamad Uluslararası Havalimanı'ndaki dutyfree alanındaki bir lambanın altında oturan yedi metrelik peluş bir oyuncak ayı ilk göze çarpan eserlerden. Urs Fischer tarafından yapılan heykel, Doha'ya inen herkesin yüzünde bir gülümsemeye yol açıyor.Doha'nın en popüler yerlerinden biri olarak Katara Kültür Köyü anlatılıyor. Katara Plajı'nın kıyısında yer alan köy, tamamı Arnavut kaldırımlı sokakların oluşturduğu bir labirentin içinde konumlanmış, dev bir amfi tiyatronun yanında sanat galerileri, atölyeler, tiyatrolar ve performans mekanlarıyla birlikte çok farklı konseptlerde restoranlardan oluşan kapsamlı bir sanat köyü kurulmuş.Katara Kültür Köyü'nün bizim için farklı bir anlamı da var: Hemen girişte yer alan Katara Camii çok tanıdık bir ismin, Zeynep Fadıllıoğlu 'nun imzasını taşıyor. Dolmabahçe Sarayı'ndan ilham alan bir dekora sahip olan caminin minare, kubbe ve mihrabı ise İslam dünyasındaki farklı camilerden esintiler taşıyor. Caminin mavi ve altın renkli dış yüzeyini oluşturan çini ve emayeler ise geleneksel Türk ve İran sanatının yansıması. Caminin hemen yanında ise güvercinler için delikli ve tünekli kuleler var.Katara Kültür Köyü'nün kuruluş amaçlarından biri ise yerel ve uluslararası sanatçıların çalışabileceği, eserlerinin sergileyebilecekleri geçici ya da kalıcı atölyelere ev sahipliği yapmak. Doha'nın farklı bölgelerinde yer alan kültür merkezleri, müzeler ve sergiler arasında düzenli olarak tur yapan otobüslerle bir yerden diğerine geçiş yapılabiliyor. Bu arada hemen belirteyim ki, ülkede her bir kültür merkezi için özel bir bölge tahsis edilmiş durumda ve her biri özel mimarisiyle dikkat çekiyor. Örneğin çöl güllerinin yapraklarından esinlenen Katar Ulusal Müzesi binası ünlü Fransız mimar Jean Nouvel'in eseri. Ziyaretçilerine, Katar tarihi başlangıcı, Katar'da yaşam ve modern dönem olmak üzere üç önemli bölümü yansıtan müze,11 galeriye ev sahipliği yapıyor.Mimarisiyle dikkat çeken bir başka merkez ise Katar Vakfı'nın (Qatar Foundation) amiral gemisi girişimlerinden Eğitim Kenti içerisinde yer alan Katar Ulusal Kütüphanesi. Hollandalı mimar Rem Koolhas tarafından sayfaları açılmış bir kitaptan ilham alınarak tasarlanan bina, tek alan içinde hem kitaplara hem de insanlara ev sahipliği yapacak şekilde inşa edilmiş. Kitapların bulunduğu raflar aynı zamanda binanın bir parçası olarak dikkat çekiyor. Bir milyondan fazla kitabın yanı sıra 500 binden fazla dijital kitap ve bölge tarihinin en kapsamlı koleksiyonlarından birini barındıran özel bölümüyle Katar Ulusal Kütüphanesi zengin bir arşive sahip.Kütüphane turumuz sırasında bize eşlik eden ve yaklaşık 10 yıldır Qatar Foundation bünyesinde çalışan Sevinç Reyhanlı'nın verdiği bilgilere göre, kütüphanenin önemli bir özelliği çok farklı toplumsal ihtiyaçları karşılayacak bir merkez olması. Kütüphane binasının içinde farklı yaş gruplarına özel olarak şekillendirilmiş çocuk atölyeleri, anne-çocuk bölümleri de var. Ayrıca bireysel girişim ya da hobi amaçlı kullanılabilecek tam donanımlı video prodüksiyon stüdyosu, grafik tasarım odası, üç boyutlu yazıcıyla üretim ve hatta dikiş atölyesine kadar pek çok özel bölüm ücretsiz olarak hizmet veriyor.Doha kenti içindeki farklı noktalara dağılmış heykel ve enstalasyonlarla kültür turizmi devam ediyor. Katara Kültür Köyü kompleksi içerisinde yer alan, Subodh Gupta tarafında yapılmış üç maymun heykeli de en ilginçlerinden biri. Her biri askeri teçhizat içerisindeki üç kafa, Gandhi'nin "Görmedim, duymadım, bilmiyorum" sözüne gönderme yapıyor. Eserin her bir parçası pişirme gereçlerinden, kullanılmış kovalar, geleneksel Hint yemek kutuları ve cam kaselerden yapılmış.