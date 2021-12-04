Ospitalia Italiana ödüllü restoran

İtalyan
lezzetlerinin peşinde bir gün daha geçirdim. Bu kez neyse ki çok uzaklara gitmeme gerek kalmadı. Anadolu Yakası'nda yaşayan biri olarak, bizim tarafın lezzetlerini keşfetmek ayrı bir keyif. İtalyan hükümeti tarafından İstanbul'un en iyi İtalyan restoranı seçilerek, "Ospitalit Italiana" ödülü alan La Mia Luce, Suadiye
'de... Şık dekorasyonu, geniş bahçesi ile "Fine Dining" konseptinde, yeni sezonda da lezzet ve kaliteyi bir arada bulmak isteyenlere orijinal ürünlerle yapılan İtalyan mutfağının en özel spesiyallerini sunuyorlar.
Tipik bir İtalyan köşesi... Akdeniz
'in sıcak denizlerinden gelen taze balıklar, el yapımı makarnalar, İtalyan mutfağının karakteristik lezzetlerinden olan risottolar, taş fırında pişen ince hamurlu pizzalar; çeşitli baharatlar ve Akdeniz yeşillikleriyle hazırlanan sunumlarla lezzet tutkunlarına ikram ediliyor.
EŞSİZ BİR DENEYİM
Taş fırında, odun ateşiyle pişen pizzaları bir kenara bırakırsak benim favorim porcini mantarı ile hazırlanan Risotto Porchini oldu. Başlangıçta tattığımız taze mozzarella peyniri, dilimlenmiş domates ve fesleğen ile sunulan Caprese; içinde karides, mozzarella peyniri ve avakado ile servis edilen rulo somon füme Terrina Salmone; Akdeniz yeşillikleri, havuç ve sarmısaklı pesto sos ile sunulan ızgara kalamar Calamari alla Griglia'dan söz etmezsem haksızlık olur.
Yolunuz düşerse uğrayın, benden tavsiye...