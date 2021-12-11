81 yıl sonra nft olan eser

Dünya çok değişik bir yere doğru gidiyor ve hızına yetişmek mümkün değil! NFT mevzunu daha dün anlamaya çalışırken, bir anda MetaVerse kavramı hop diye hayatımızın ortasına oturdu...
Bu gelişmeler bireysel olarak hepimizi ama en önemlisi büyük kurum ve kuruluşları da etkiliyor elbette. Tabii ki müzeler, büyük koleksiyonlara sahip kurumlar harekete geçti bile... İş Bankası Resim Koleksiyonu
'nun edinilen ilk eseri olan Hikmet Onat
'ın Peyzaj-Ortaköy tablosu envantere kaydından 81 yıl sonra NFT'ye çevrilmesi de bunun en önemli işareti...
Osman Hamdi Bey
'den Şeker Ahmet Paşa
'ya, İbrahim Çallı
'dan Hikmet Onat'a, 950'yi aşkın sanatçının 2.500'den fazla eseriyle ülkemizin en geniş özel koleksiyonlarından biri olan Türkiye İş Bankası Resim Koleksiyonu'nun nüvesi 1939 yılındaki ilk Devlet Resim Heykel Sergisi'nden satın alınan üç eser ile oluşmaya başlamıştı. 81 yıl önce, 9 Aralık 1940 tarihinde koleksiyon envanterine 1 numara ile kaydedilen Hikmet Onat'a ait Peyzaj-Ortaköy isimli eser NFT'ye çevrilerek dijital koleksiyonun da ilk parçası oldu.
Düşünün Türkiye İş Bankası Resim Koleksiyonu'nun bir müze çatısı altında ziyarete sunulması henüz başarılamamışkten, eserler NFT'ye çevriliyor bile... Ama hemen umusuzluğa kapılmayın, eserleri fiziki olarak görebilmemiz için çalışmalar sürüyor. Beyoğlu'ndaki tarihi binada restorasyon inşaatı devam ediyor. İstiklal Caddesi'nde uzun yıllar Türkiye İş Bankası'nın Beyoğlu Şubesi olarak hizmet veren, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli binanın resim müzesi olarak hizmet vermesi için başlatılan restorasyon inşaatı var. Müzenin kurucu küratörlüğüne, mimar, sanat tarihçisi ve yazar Prof. Dr. Gül İrepoğlu getirilmişti. Müzenin kalıcı ve ilk geçici sergileri için çalışmalara başlayan Prof. Dr. İrepoğlu, Türkiye İş Bankası Resim Koleksiyonu ile ilgili kapsamlı bir kitabın hazırlıklarını sürdürüyor.