Bütün çocuklar uzaya gidecek

Uzaya gitmeyi ister misiniz? Ben çok isterim, üstelik kızımla gitmeyi daha da çok isterim. Şu an bu mümkün olmasa da aynı deneyimi yaşayabileceğiniz bir sergi İstanbul'a geldi: NASA Uzay Sergisi ... Dört yıl içinde 12 ülkede 4 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edilen ve Türkiye'ye HUPALUPAEXPO tarafından getirilen NASA Uzay Sergisi, Metropol İstanbul'da ziyarete açıldı. Üstelik medya sponsoru da minika.Dünyanın en büyük gezici uzay sergisinde neler yok ki! Uzaya, gezegenlere, Ay'a, astronot ve kozmonotlara ait ne varsa görmek, dokunmak, izlemek istediğiniz her şey bu sergide. Kapıdan içeri ilk adımınızı attığınız an, evrenin sırlarına doğru yolculuğunuz başlıyor. Uçsuz bucaksız bir alanda, uzay mekikleri, astronot kıyafetleri, gerçek Ay Taşı, roketler sizi bekliyor.Bununla da sınırlı değil, çünkü bu sergi sadece bakıp geçmek için değil. İnteraktif teknolojilerle zenginleştirilmiş VR alanları ile uzayı deneyimleme imkanı sunarken, ziyaretçilerini evrenin gizemine ışık tutan bir yolculuğa çıkarıyor.Sergide, Elon Musk 'ın sahibi olduğu Space X tarafından geliştirilen Starship'in prototip modeli de bulunuyor. Space X, eylül ayında Dragon kapsülüyle ilk sivil yolculu uzay uçuşunu yapmıştı. Rehberli turlar ile VR ve simülasyon teknolojileriyle ziyaretçilerin uzay maceralarına interaktif şekilde dahil olmasına imkan sağlayan NASA Uzay Sergisi, atölye çalışmalarıyla da her yaştan meraklısına heyecan ve eğlence dolu bir uzay deneyimi vadediyor.Geçtiğimiz hafta anaokuluna giden kızımın öğretmeni Neslihan Metin Işık, beni aradı ve "Aile Katılım Etkinliğimize katılmak ister misiniz?" diye sordu. Önce şaşırdım, "Nedir bu Aile Katılım Etkinliği?" diye sordum. Aileler çevrimiçi olarak sınıflara bağlanıyor ve burada o haftaya uygun sunum ya da etkinlik yapıyor çocuklara. Bu fikre bayıldım. Ben anlatmaya da etkinlik yaptırmaya da bayılırım. Önce gazeteci olduğum için mesleğimi anlatmamı isteyeceklerini düşündüm ama biraz daha hazırlık gerektiren bir görev aldım. Çocuklara yılbaşı kartı yaptıracaktım.Hemen düşünmeye başladım. Hem pratik ve kolay hem de çocukların çok seveceği bir kartpostal olmalıydı. Öğretmenimiz Neslihan Hanım'ın yardımları ile çocukların kardan adamı çok sevdiklerini ve karın yağmasını dört gözle beklediklerini öğrendim. O halde temamız kış olacaktı. Kırmızı, parlak kartlar, kardan adam figürü ve kar çıkartmaları işimizi görecekti. Tabii, en büyük isteğim ise çocukların bunları beğenmesiydi.Sınıfa çevrimiçi olarak bağlandığımda, çocukların hevesle beni beklediğini gördüm. Öğretmenleri Neslihan ve Cansu Hanım her zamanki gibi güler yüzleri ile beni karşıladılar. Çocuklara kendimi tanıttıktan sonra kartı nasıl yapacaklarını tarif ettim. Hepsi zehir gibi çocuklar, hemen işe koyuldular ve kısa sürede yılbaşı kartlarını hazırladılar. Hepsi öyle güzeller ki...Ebeveynlerin uzaktan da olsa sınıfa bağlanarak bu tür etkinlikler yaptırmalarının çok güzel bir fikir olduğunu düşünüyorum. Hem kızımın öğretmenlerini ve arkadaşlarını yakından tanıma fırsatı buldum hem de çok sayıda çocuğu aynı anda organize edebilmenin ne kadar zor olduğunu gördüm. Bunu deneyimlemek, kısa da olsa öğretmenlerle empati kurabilmek, çocuklarla sıcacık bağlar kurabilmek ebeveynler için güzel bir deneyim. Bu etkinliği tüm sınıflarda görebilmek dileğiyle...;Çocuğunuz robotları seviyor hatta kendi robotunu kendi yapmak istiyor ise size bir önerim olacak: Robotik kodlama atölyeleri... Robotik kodlama atölyeleri 5-10 yaş aralığındaki çocuklar için 10 Ocak'a kadar etkinlik düzenliyor.İkiz kardeşler Toprak ve Yaprak, doğadaki güzellikleri keşfederken kardeş olmanın huzur veren yanlarını da yaşıyorlar. Çocuklarınıza doğa sevgisi aşılamak ya da kardeşlik bağlarını kuvvetlendirmek istiyorsanız bu kitap tam onlara göre... Ketebe yayınlarından çıkan Yağmurdan Sonra, anaokulu ve ilkokul çağındaki çocuklar için uygun...