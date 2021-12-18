Can Oflaz ‘Yanamam’ ile dönüyor

Can Oflaz
, uzun bir aranın ardından yeni şarkısıyla dinleyiciyle buluşuyor. 10 şarkılık yeni bir albüm hazırlığında olan sanatçının, albümden ilk şarkısı Yanamam 17 Aralık'ta Sony Music Türkiye
etiketiyle yayınlandı. İlk kez sözü, müziği, düzenlemesinin tamamı kendisine ait olan bir şarkıyı yayınladığı için heyecanlı olduğunu söyleyen sanatçı, şarkıyı şöyle anlatıyor: "Aşk hakkında yazmak beni hiçbir zaman korkutmadı. Ama şu ana kadar yazdığım hiçbir aşk şarkısının vardığı yer kendimi bulma yolculuğum olmamıştı. Yanamam, aşk acısı çekmekten yorulmuş, yalnız kalmaya, kendiyle kalmaya ve karanlığa düşmeye korkan birisinin hikayesi. Fakat asıl korkusunun başkalarının onu dinlememesi, sevgilisinden ayrı kalması değil, kendi gerçeği olması ve kendisine bile itiraf edemediği gerçek benliği olması çıkıyor ortaya şarkı sonunda." 2022'de yayınlanacak yeni albümle ilgili ilk sinyallerin de verildiği şarkı, Can Oflaz'ın müziğinin evrildiği noktayı da işaret ediyor. Analog synthesizer ve ritmik elektronik davul elementlerinin aktif olduğu parçayla Can Oflaz farklı bir yönünü ortaya koyuyor. Bir arayışın hikayesi olan şarkı için sanatçı; "Şarkı aslında bir cevapla değil soru ile bitiyor. 'Bir dursam, nefes alsam, bulur muyum kendimi yeniden?' Şarkı yazarı olarak hayata dair öğrendiğim doğruları nasihat etmek yerine, hayattaki sorgulamamı paylaşmak istedim. Çünkü en gerçek halim bu." Tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşacak olan şarkının Merve Deniz
yönetmenliğindeki klibi de aynı gün sanatçının YouTube kanalında yayınlandı. Koreograf Gizem Aksu
ile yoğun bir dans eğitimi ve yedi ay süren klip hazırlığının ardından kalabalık bir ekiple gerçekleştirilen çekimlerde stil danışmanlığını Bali Kerem Güney üstlendi. Dansıyla Oflaz'a eşlik eden sanatçı ise Ezgi Yaren Karademir
oldu.
GÖZDE ŞERBETÇİ'YE GÖRE AŞK!
İlk teklisi Dört Nala sonrası Gözde Şerbetçi
Garaj Müzik etiketiyle yeni şarkısı Bence Aşk'ı 17 Aralık Cuma tüm dijital platformlarda yayınladı. "Geçmişi sormadan, yargılamadan sadece salt aşka inananlar dinlerken kendilerinden bir parça bulabilirler. Güçlü betimlemelerle dinleyiciyi bir hikâyenin içine sürüklüyor" diyen Gözde Şerbetçi'nin en yenisi Bence Aşk'ın sözü ve müziği kendisine, düzenlemesi İlkay Dinsever
'e ait. Gözde Şerbetçi, 26 Haziran 1989'da İstanbul
Beyoğlu'nda doğdu. Okul hayatı boyunca sosyal bir insan olan Gözde, tiyatrodan müziğe ve farklı sanat dallarına kadar pek çok aktivitede yer aldı. Lisede Latin dansı eğitimi aldı. Sonrasında ise hip-hop ve freestyle dansları ile dans kariyerine devam etti. İlk şarkısını 14 yaşında besteledi. Televizyon kariyeri üniversiteyi bitirdiğinde başladı. Kariyeri boyunca birçok dizi, belgesel ve reklam filminde yer aldı. 2017 yılında ekibiyle Serbest Stil kategorisinde Türkiye Dans Şampiyonu oldu. 2021 yılında sözleri ve müziği kendisine ait olan ilk single'ı Dört Nala'yı yayınladı.
YİNE, YENİDEN YİRMİ7
Ay Düşmüş Elektrik Tellerine, Muhtemel Aşk gibi başarılı şarkılarıyla gönüllere taht kuran rock müzik grubu Yirmi7, Aşk Bavulumda isimli EP'sini Arpej Yapım etiketiyle müzikseverlerle buluşturdu. Aşk Bavulumda, Ustam, Doğum Günüm ve Hayatın Cilvesi şarkılarından oluşan EP'in çıkış klibi Aşk Bavulumda şarkısına çekildi. Şarkının söz müzik ve düzenlemesi Okan Şarlı'ya aitken klibini ise Ferdi Çalışkan çekti. Klip yağmurlu bir sonbahar gününde İstanbul'un çeşitli yerlerinde çekildi.