Ebeveynler sanal dünyada çocuklarını gözetliyor

"Çocuğumun elinden telefonu alamıyorum, hep internette oyun oynamak istiyor, tableti aldı ödevlerini unuttu" gibi sitem dolu cümleler artık evlerimizden eksik olmuyor. Her ne kadar şikayet etsek de çevrimiçi hayatın artık onların çağının bir parçası olduğunu da biliyoruz. Burası önemli olan nokta, interneti sağlıklı kullanabilmelerini sağlamak. Bunun için de ebeveyn kontrol uygulamaları kullanmak, öncelikle ebeveynlerin medya okur-yazarlık konusunda kendisini eğitmesi ve çeşitli kurallar koyup bunun uygulanmasını sağlaması gerekiyor. Kaspersky tarafından yaptırılan yeni küresel bir araştırmaya göre, çoğu ebeveyn çocuklarının dijital davranışları konusunda endişeli ve bunu izleyip yönetmek istiyor. Türkiye 'den ankete katılanların yüzde 52'si ebeveyn kontrolü uygulamalarını kullanıyor ve yüzde 44'ü çocuklarının internet geçmişini düzenli olarak kontrol ediyor. Ayrıca Türkiye'deki ebeveynlerin yüzde 63'ü çocuklarının dijital cihazları ebeveyn veya aile üyesinin gözetiminde kullandığını söylüyor. Ancak ankete katılanların yüzde 21'i çocuklarına güveniyor ve onları hiçbir şekilde kontrol etmiyor.Kaspersky Tüketici Ürünleri Pazarlama Başkan Yardımcısı Marina Titova , sonuçları şöyle yorumluyor: "Zamane çocukları erken çocukluk döneminden itibaren akıllı telefonları ve diğer araçları kullandıkları için, dijital alanı yürüyüşe çıkmak gibi doğal ve tanıdık bir şey olarak algılıyorlar. Aynı zamanda dijital alanın yabancılarla iletişim kurmamak veya bilinmeyen yerlere gitmemek gibi, birçoğunun çocukluktan öğrenilen kendi güvenli davranış kuralları da var. Ebeveynler, çocuklarını uygunsuz içerikten koruyarak ve çeşitli araç ve yöntemler kullanarak dijital ortamda nasıl güvende olacaklarını öğrenmelerine yardımcı olabilir ve dijital dünyalarını daha güvenli hale getirebilirler. Örneğin yetişkinler aile içinde belirli dijital alışkanlıkları teşvik edebilir veya istenen ve istenmeyen içerik kategorilerini filtrelemenin yanı sıra çocuğun çevrimiçi etkinliğini kontrol etmeye yardımcı olabilecek ebeveyn denetimi uygulamalarını kullanabilirler."Üç gün boyunca şehrin kültür-sanat, gastronomi ve iyi yaşam alanı Fişekhane 'nin ana fuaye alanında gerçekleşecek Art Shop Fest 17 Aralık'ta başladı. Dilerseniz kendinize dilerseniz sevdiklerinize birbirinden farklı yeni yıl hediyeleri bulabileceğiniz stantların yanı sıra yetişkin ve çocuk atölyeleri ile farklı tarzlardaki müzik performanslarıyla Fişekhane'de üç gün boyunca festival havası esecek. ' Yeni Yıl Dilek Kartı ' ve 'Yeni Yıl Çantası' atölyeleri ile çocuklar yeni yıl ve hediye heyecanını erkenden yaşarken '3D Picasso', 'Airdry Hamurdan Yılbaşı Süsü' ve 'We Are The Earth' atölye çalışmalarıyla da farklı deneyimler yaşama imkânı kazanacak.Çocuklar ve ebeveynler için eğlenceli bir yılbaşı etkinliği de LEGOLAND Discovery Centre İstanbul ve SEA LIFE İstanbul'da bugün başlıyor. Çocuklar hayal dünyalarını geliştirmeye yönelik hazırlanan yılbaşı etkinlikleriyle LEGO parçalarıyla hazırlanan çam ağacını süslerken, Noel Baba evlerin çatıları yerine sualtında ziyaretçilerin karşısına çıkacak. Üç-10 yaş arası çocuklu aileler için eğlenceli ve öğretici aktiviteler sunarken, çocuklara unutulmaz anlar yaşatmayı amaçlayan eğlence merkezleri yılbaşı etkinlikleri için ziyaretçilerini bekliyor.