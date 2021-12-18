Podyum havasında kayak tatilleri

Giriş Tarihi: 18.12.2021

Kar mevsimini ve kış sporlarını konuştuğumuz döneme girdik... Modaevlerinin de kış modasına ağırlığını koymasıyla dağlar bu sene podyumları aratmayacak. Ünlü markalardan bir kayak ceketini 40 bin liraya alabiliyorsunuz belki ama 400 liraya da kullanışlı ve şık bir kayak montu almanız mümkün