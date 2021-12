Podyum havasında kayak tatilleri

İki yılı aşkın süredir devam eden pandemiyle birlikte hepimizin doğaya olan ilgisi arttı. Hiçbirimiz AVM'lerde, kapalı ortamlarda zaman geçirmek istemiyoruz. Bunun bir sonucu olarak da doğada yapılan sporlar ve tabii ki bu sporlara dair tüm kıyafetler yükselişte... Ve hazır dağlarda kar miktarı artmışken ve bütün büyük modaevleri kış sporları için birer birer özel kapsül koleksiyonları piyasaya sürmüşken moda sayfamıza kayak modasını taşıyalım istedik. Sonuçta markaların arka arkaya piyasaya sürdükleri kayak, board ve apres-ski koleksiyonları sayesinde resmen bu sezon dağlar podyumlardan farksız olacak diyebilirim. Bu özel koleksiyonlar parlak renkleri, iddialı motifleri, logo detayları ve dikkat çekici kalıplarıyla her zamanki spor giyim kombinlerinden çok farklı bir havaya bürünmenizi sağlayacak.Mesela Fransız modaevi Christian Dior 'un DiorAlps koleksiyonu son dönemde en çok dikkat çeken çalışmalardan biri oldu. Markanın kreatif direktörü Maria Grazia Chiuri tarafından hazırlanan koleksiyonda markanın imzası haline gelen log baskları, yıldızlar, çizgiler ve leopar desenlere geniş yer verildi. Fiyatlara gelince... Koleksiyonda yer alan bir mini çanta 850 euro, çanta 2 bin 500 euro civarında... Bu sene herkesin kalbini çalan bir başka koleksiyon da Fransız modaevi Balmain 'in Fransız spor giyim markası Rossignol ile yaptığı kapsül koleksiyondu... Rossignol zaten 1900'lerden bu yana kayak kıyafetleri ve spor giyim kıyafetleri üreten bir Fransız markası... Ancak Rossignol'ün iddialı teknolojik kıyafetlerine Balmain eli değince ortaya bambaşka ve çok iddialı kıyafetler çıkmış durumda... Modaevinin kurucusu Pierre Balmain 'in Fransız Alplerinde yer alan bir köyde dünyaya gelmesi markanın şu anki kreatif direktörü Olivier Rousteing 'in bu sezon kayak giyimine el atmasını sağlamış. Markanın bu sezon çok popüler olan jakarlı deseniyle süslenen takımlar çoktan dünyanın bir çok noktasında bitmiş durumda... Koleksiyoda botlar yaklaşık 700 euro, montlar ise 3 bin 600 euro civarında...Peki ya Fendi 'ye ne demek lazım... Marka dev Fendi logolarıyla süslediği kayak koleksiyonuyla aralarında Kim Kardashin'ın da bulunduğu birçok dünya çapındaki ünlü ismin kalbini çalmış durumda... Kahverengi ya da siyah zemin üzerine Fendi logoları, kırmızılar, bejler ve beyaz-mavi kombinler markadan en uzak duranların bile hoşuna gidecek türden. Kayak kıyafetlerinin fiyatlarına gelecek olursak bir kayak tulumu yaklaşık 4 bin dolar diyerek başlayabiliriz... Eldivenleri 620, gözlükleri 670 dolara satın alabiliyorsunuz... Chanel'in Coco Neige ismini verdiği kayak kıyafeti koleksiyonu ise sadece modaevinin seçili çok özel butiklerinde satılıyor. Genel olarak Chanel kadının elegan ve iddialı havası bu koleksiyonda da bulunuyor. Ve koleksiyon bolca aksesuvar ile zenginleştirilmiş olduğu için size gerçekten kar tatilinden çok şık bir davete gidiyorsunuz havası veriyor. LÜKSTabii ki bu markaların normal günlük giyim koleksiyonlarının fiyatlarının ne kadar yüksek olduğunu hepimiz biliyoruz. Eğer sil baştan bir kayak ve kış sporları valizi hazırlamak istiyorsanız yapacağınız en akıllıca şey bu markaların aksesuvarlarına yatırım yapmak ve kışlık kombininize ait detayları bu markalarla zenginleştirmek. "Diğer parçaları nereden alabilirim?" diye soruyorsanız ürün gamı iyi, yıllarca dayanacağından emin olacağınız markalara yatırım yapmak gerekiyor bu tarz sporlara adım atmayı düşünüyorsanuz. Kar Spor, SPX (Sport Point Extreme) ve bu ikisine göre daha uygun fiyatlı ürünler bulacağınız Decathlon alışveriş için ilk uğramanız gereken noktalar. Lüks ürünlerle valizi zenginleştirmek için Beymen'e, daha uygun fiyatlı ve şık ürünler içinde Boyner'e uğrayabilirsiniz. Nine West'ten 500 liranın altında kürk detaylı, modaevlerinin tasarımlarını aratmayan şık bot ve çizmeler almanız mümkün. Boyner mağazalarında satılan Kinetix gibi markalardan da 200 liranın altına şık bot modelleri bulabilirsiniz. Ayrıca belirli markalar var ki kar, kış ve bu tarz yerlerden hoşlananların birinci tercihi... Mesela Salomon'un ayakkabılarını bin 730 liraya alabilirsiniz. Decathlon'dan bir kayak montunu bin 300 liraya satın alabilirsiniz. Dağda rahatlıkla giyebileceğiniz The North Face'in montları yaklaşık bin 300 lira civarında. Columbia'nın montlarıysa 4 bin liranın biraz üzerinde. Renkli stiliyle dikkat çeken Billabong markasından 3 bin-4 bin lira aralığında rahatlıkla bir ceket alabilirsiniz. "Fiyatlar oldukça yüksek yine de. Ne kadara mal olur bir kışlık kombin?" diyorsanız 10 bin lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Çünkü bir kayak pantolonu, montu, içlik, eldiven, gözlük ve bot aldığınızda kombininiz en azından bu fiyatlara geliyor. Decathlon'dan bir kadın montunu yaklaşık 470 liraya, bir kayak pantolonunu da 410 liraya alabilirsiniz mesela. Aynı arkadan içlikleri 200 liranın altına alıp, kar tatilinde oldukça popüler olan Moon Boot'ları yaklaşık bin 400 lira civarına alabilirsiniz...Tabii ki kayak tatiline giderken valizinizde muhakkak kayak kıyafetleri olacaktır, bundan eminiz. Ancak son dönemde iddialı dağ otellerinin içide açılan butikler emin olun sizi iddialı bir alışverişe sürükleyecek türden. Palandöken'de bulunan Sway Hotel içinde bulunan SPX mağazası buna iyi bir örnek... Butiğin sadece limited ürünlere yer verilen yeni mağazasında Rossignol, Burton, Bogner gibi markaların sınırlı sayıda üretilen tasarım parçaları bulunuyor.Diproject isimli markasıyla büyük beğeni toplayan Didem Ellialtı ile markasını, yeni sezon çalışmalarını ve gelecek projelerini konuştuk.Bu sezon trend olan Oversize Ceketleri ve Teddy Bear montları çok sevdim.Deri pantolon vazgeçilmezimdir. Ekose desenli kalın oduncu gömlek ve neon kazak ise vazgeçilmezlerim arasında.Kombin yapmak benim için bir keyif, eğer çok dolaşıyor, araştırıyor ve gözlemliyorsanız bu oldukça kolaylaşıyor. Kıyafetlerimi mutlaka takılarla kombinlerim. Beyaz tişört, jean ve blazer ceket genelde ilk tercihim oluyor, ama mutlaka onları kendi tasarladığım zincirler, küpeler ve bilekliklerle tamamlıyorum. Sade bir günümdeysem ince ve minimal modelleri seviyorum, ama daha şık olmam gerekiyorsa incili bir tasma kolye ile de görüntümü tamamlayabilirim.Stilimi tarif etmem gerekirse sade, özgün ve modern diyebilirim.Beyaz gömlek olmazsa olmazım, onun dışında deri etek ve pantolonlar, kot ceket çok severim, her daim giyebilirim. Vintage görünümlü pantolonlar ve triko etekler de vazgeçilmezlerimden.Asla tüylü bir elbise giymem.Bu sezon için kurtarıcı kombinim jean, oversize bir kazak, sneakers ve Teddy montum.Marka takıntım yoktur, her yerden alışveriş yapabilirim. Benim için dükkanları gezmek en büyük keyiflerden biri. Hızlı alışveriş yaparım, kararsız değilimdir. Bir parçayı ilk görüşte beğendiysem o doğru karardır. Genelde bir defa giyip kenara koyacağım parçaları değil daha kalıcı modelleri tercih ediyorum. Dolabımda yıllardır bıkmadan giydiğim birçok parça var. 