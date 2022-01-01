7/24 şehirde yaşam

Gösterim
Sinema perdesinde yarına notlar...
Pera Müzesi
, Uluslararası Bağımsız Küratörler (ICI) girişiminin 6 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek Yarına Notlar sergisi kapsamında, sanatçı Cao Guimares, Shezad Dawood ve Daniela Ortiz'in videolarını izleyicilerle buluşturuyor. Sergi boyunca her cumartesi Pera Müzesi Oditoryumu'nda gösterilecek eserler, yeni küresel gerçekliği sanatçıların merceğinden gözler önüne sererken, dünyanın ve insanlığın geleceğini yeniden düşünmeye davet ediyor. Independent Curators International (ICI) [Uluslararası Bağımsız Küratörler] oluşumu tarafından hayata geçirilen sergi, 25 ülkeden 30 sanatçının pandemi ile daha görünür hale gelen yeni küresel gerçekliği yansıtan eserlerini bir araya getiriyor. Cao Guimares, Shezad Dawood ve Daniela Ortiz'in ürettiği videolar, serginin bir parçası olarak Pera Müzesi Oditoryumu'nda 6 Mart'a kadar gösterime sunuluyor.
Sergi
Ressam Fevzi Karakoç'tan atla terapiye destek
Fevzi Karakoç'un İmgenin Ötesi sergisi İstanbul Atlı Spor Kulübü'nde açıldı. Küratörlüğünü Marcus Graf'in üstlendiği, ressam Fevzi Karakoç'un İmgenin Ötesi isimli sergisi, İstanbul Atlı Spor Kulübü'nde kapılarını açtı. 17 Ocak'a kadar sanatseverleri ağırlayacak sergide yer alan resimlerin satışından elde edilecek gelirin yüzde 10'u Atla Terapi sosyal sorumluluk projesine aktarılacak. Sanat ve sporu bir araya getiren İstanbul Atlı Spor Kulübü (İASK), Baran Cup engelli atlama yarışlarıyla eş zamanlı olarak bir sergiye de ev sahipliği yapıyor.
Sergi
5 Sanatçı ve 5 Video
Evliyagil Dolapdere, Beral Madra küratörlüğünde; 5 Sanatçı ve 5 Video, Kapsamlı Bir Video Sergisi 16 cak'a kadar ziyaret edilebilir. Sergi, sanatçıların video pratiğinin, 60'ların sonundaki erken üretimlerinden 'iİlişkisel estetik' kavramı etrafında şekillenen günümüz anlayışına kadar, sanatın dönüşümleri içinde etkili bir araç ve dil olduğunu göstermeyi amaçlıyor. Sergi, salıdan cumaya 11:00'den 17:00'ye kadar Evliyagil Dolapdere'de ziyaret edilebilir.