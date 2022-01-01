Pelin Çelik’in ‘üç harfli’si

Pelin Çelik
, 22 Haziran 2000 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Henüz bebekliğinde sesinin gürlüğü ve çok uzaklara ulaşması dikkat çekti ve çevresindekiler tarafından esprili biçimde sıkça dile getirildi. Annesinin piyano, babasının ise gitar çaldığı müzik dolu bir ailede büyüyen Pelin Çelik, çok küçük yaşlarda şarkı söylemenin sihrini keşfetti ve içindeki tutkuyu öğrendi. Müziğe beş yaşında almaya başladığı piyano eğitimiyle ilk adımını attı. Saint-Joseph Fransız Lisesi'nde okuduğu yıllarda gitar çalmaya başladı ve arkadaşlarıyla kurduğu gruplarda solistlik yaptı, altı farklı dilde şarkılar söyledi. Genç yaşına rağmen çeşitli ülke ve şehirlerde birçok canlı müzik mekânında ve festivallerde sahne aldı. 2018 yılından itibaren, Türkçe, İngilizce ve Fransızca rock balad'lardan oluşan kendi şarkılarının sözlerini yazan ve bestelerini yapan 21 yaşındaki sanatçının ilk single çalışması Mimoza 2021 yılında yayınlandı. Bugün Galatasaray Üniversitesi'nde öğrenimine devam ediyor. Bir şarkıda sözlerin en az müzik kadar önemli olduğuna inanan sanatçı, kendi kelimeleri ve melodileriyle anlattığı hikâyelerde, daha güzel bir dünyaya sanatıyla katkı sağlamayı hedefliyor.
Yeni şarkısının adı Üç Harfli. Şarkıya bu ismi vermesinin sebebini şöyle anlatıyor Çelik: "Bu ismi vermemin sebebi, bu sözün ilk çağrışımının insanların korktuğu bir şeyi hatırlatması. İlk duyulduğunda akla farklı bir kavramı getirse de, kastedilen aslında metafizik bir varlık değil; yine üç harfle yazılan ve gündelik hayatta çok korkulan başka bir kavram: Aşk! Üç Harfli, duyguların gücünden, hissetmekten, sevmekten korkan, korktuğu için onu kötüleyen, karalamaya çalışanların aksine; sevgisini dile getirmekten tedirgin olmadan bu dünyanın en sıcak duygusunu yaşamak konusunda cesur olanlar için yazıldı. Şarkıda anlatıldığı gibi, aşk kusursuz değil, kimi zaman insana acı veriyor, onu yoruyor, yıpratıyor; ama mükemmel olmak zorunda da değil. Dikenleri olması gülün değerinden eksiltmez."
BURAK KİNG ARTIK ZORA GELEMİYOR!
Geçtiğimiz ay Rap İçimden albümüne adını da veren yeni single çalışmasıyla uzun bir aradan sonra dinleyicileriyle buluşan Burak King
, albümün yepyeni bir şarkısını daha sevenlerinin beğenisine sunuyor.
Şarkı hazır... Önümüzdeki dönemde tüm dijital platformlarda yayında olacak Rap İçimden albümünün kaydedilen ilk şarkısı Artık Zora Gelmiyorum, Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlandı.
Ocak ayında Avrupa turnesine çıkmaya hazırlanan Burak King, Artık Zora Gelmiyorum şarkısında bir son ve başlangıcın hikayesini anlatıyor. Şarkının sözleri Burak King, müziği Burak King ve Ceydar, düzenlemesi ise Ceydar imzası taşıyor. Şarkının klibi Tepki yönetmenliğinde Büyükadada'da çekildi. Altyapılarda Ceydar Music imzası, düetlerde Yener Çevik ve Nassa Nef'in olduğu albümün şarkıları önümüzdeki günlerde teker teker müzikseverlerle buluşmaya devam edecek.