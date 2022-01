Şifalı bitkiler film oldu

Binlerce yıldır birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Anadolu topraklarının zengin bitki örtüsünün kozmetik sektörüne olan katkısı beyazperdede yeşerecek. 3. Iva Natura Kısa Film Yarışması, kısa filmler yoluyla hem bitki zenginliğimizin değerinin farkına varılmasına, hem de kozmetikte yoğun olarak kullanılan bitkilerin kullanım alanlarının daha yakından tanınmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Derya Manaz Karakılçık, Gökmen Küçüktaşdemir Can Nene, Gül Merve Ekinci Hevsel adlı kısa filmleri ile finale kaldılar. Yarışmanın sonuçları ise 24 Şubat'ta açıklanacak.Gazeteci ve yönetmen Gökmen Küçüktaşdemir, Can Nene isimli filminde zeytin yaprağını kullandı. İzmir 'in Buca İlçesi Karacağaç Köyü'nde çekilen filmde evlenmeden birkaç gün önce Can adındaki eşi teröristler tarafından öldürülen Ayşe'nin hikayesi anlatılıyor. Yönetmen Gül Merve Ekinci, Hevsel isimli kısa filminde Diyarbakır 'da bulunan Hevsel bahçelerini konu ediniyor. Kadınların, ciltlerinin sağlıklı ve saçlarının daha bakımlı olması için bu bahçedeki çeşit çeşit otları toplayarak kullanması kısa filme konu oluyor. Yönetmen Derya Manaz ise Karakılçık filminde Karakılçık buğdayını konu ediniyor. Unutulmaya yüz tutmuş, sağlıklı ve günümüze gelebilen özel bir buğday çeşidi Karakılçık. Seferihisar 'ın Ulamış Köyü'ndeki hikayesi anlatılıyor filmde. Yaşlı bir amca Seferihisar Belediyesi'nin 2011 yılında yaptığı Tohum Takas Şenliği sırasında yıllar önce ortadan kaybolmuş bir buğdayla ortaya çıkıyor. Buğday bu tarihten sonra çoğaltılarak Seferihisar'ın çeşitli köylerine dağıtılarak ekimi ve çoğaltılması sağlanıyor. Sonra da ekmek yapımında kullanılıyor.