Şifalı bitkiler film oldu

Giriş Tarihi: 15.1.2022

Anadolu bitkilerinin güzellik ve sağlığa katkılarının konu edildiği, 3. Iva Natura Kısa Film Yarışması 24 Şubat tarihinde İstanbul Akatlar Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışmada dereceye giren filmler, yurt dışında da ülkemizi temsil edecek