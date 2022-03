7/24 şehirde yaşam

Burçak Çöllü'nün yazdığı ve yönettiği, Ayşegül Uraz ve Gülhan Kadim'in başrollerinde oynadığı Nihayet Makamı isimli oyun, 24 Mart'ta Kumbaracı50 sahnesinde. Canan Tolon 'un yeni sergisi Limbo Contemporary Istanbul Vakfı'nda açıldı. Canan Tolon'un Fişekhane'deki Cocoon'a özel ürettiği büyük ölçekli enstalasyonu Limbo 5 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek. Canan Tolon'un 1997'de yayımladığı kitabı ile aynı adı taşıyan mekansal enstalasyonu Limbo, yaşamın döngüsünü merkeze alarak sanatseverleri yaşam ve ölüm gibi zıtlıkların da içinde bulunduğu bir yolculuğa çıkarıyor. Limbo, kendisini sürekli yenileyen doğanın ve zamanın bıraktığı izleri yansıtarak varoluşun birbirleri üzerindeki etkisini, direncini ve belirsizliğini ifade ederek izleyicilere yaşam ve ölüm arasındaki yakınlığı deneyimleme imkanı sunuyor.Google Türkiye oyun dünyasının en önemli merkezlerinden Finlandiya'da kurulan Deconstructor of Fun ile iş birliği yaparak Türkiye'de ilk kez İstanbul Mobil Oyun Etkinliği'ni gerçekleştiriyor. 31 Mart Perşembe günü Zorlu Skylounge'da gerçekleşecek İstanbul Mobil Oyun Etkinliği; oyun ekosistemi ekonomisinden blokzincir oyunlarına, 2022 beklentilerinden oyun lansmanlarına kadar pek çok alanı mercek altına alacak. Hem online hem de fiziksel olarak gerçekleştirilecek İstanbul Mobil Oyun Etkinliği'ne ücretsiz olarak kayıt yaptırılabiliyor. Fiziksel katılım için sınırlı sayıda koltuğa sahip olacak etkinliği YouTube üzerinden Google Türkiye ve Deconstructor of Fun kanallarından izlemek de mümkün.Sabancı Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları iş birliğiyle düzenlenen Devlet Tiyatroları - Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, 27 Mart'ta tiyatro severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Devlet Tiyatroları - Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde 23'üncü kez perdelerini açmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin en uzun soluklu tiyatro festivali olan Devlet Tiyatroları - Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'nin biletleri, 19 Mart Cumartesi gününden itibaren satışa açılacak. Festival, bu yıl yurt dışından üç, Türkiye'den ise 19 tiyatronun katılımı ile toplam 22 farklı oyuna ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında bugüne kadar 45 farklı ülkeden 117 yabancı ve 307 yerli tiyatro topluluğu sahne aldı. Uluslararası boyutu ile yerli ve yabancı çok değerli tiyatro grupları ile oyunlarına ev sahipliği yapan festival, bu yıl da bir ay boyunca sanatseverlerin buluşma noktası olacak.25 Mart 2022 Cuma akşamı saat 20.00'de İstanbul AKM Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilecek İDSO DenizBank Konserleri, Johannes Brahms 125. Ölüm Yıl Dönümü Anma Akşamı'nda; dünyaca ünlü İsrailli besteci ve şef Lior Shambadal yönetiminde; Johannes Brahms'ın en sevilen eserleri arasından bir seçki, dinleyicilere unutulmaz saatler yaşatacak.KüçükÇiftlik Park, 15 Nisan Cuma akşamı gerçekleşecek konserle, gelecek kışa kadar kapalı mekan konseptine veda ediyor. Bu sezondaki son konuk, alternatif pop müziğin başarılı ismi Emir Can İğrek. Konserin açılışını ise elektro-pop dünyasının yetenekli ikisi KÖFN yapacak. Sesiyle ve yazdığı şarkı sözleriyle alternatif müzik dünyasında başarısını kanıtlayan Emir Can İğrek, Nalan, Defoluyorum, Müzik Kutusu, Kor gibi şarkılarıyla biliniyor. Elektronik/dans türünde yıldızı parlayan KÖFN grubu ise gitarist, vokalist, şarkı yazarı Salman Tin ile prodüktör ve aranjör Bilge Kağan'dan oluşuyor.Yalın, Unutulmaz Şarkılar adını verdiği konser serisine 30 Mart Çarşamba akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde kaldığı yerden devam ediyor! Yalın, konserinde sanat hayatına yön veren ve ona ilham olan, hepimizin hayatlarında da unutulmaz anıları olan şarkıları 30 Mart Çarşamba akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde söyleyecek. 27 kişilik dev bir orkestrayla sahne alacak olan şarkıcının 11 Nisan Pazartesi akşamı bir konseri daha var.