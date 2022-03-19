Giriş Tarihi: 19.3.2022

Baba 50 yaşında yeniden beyazperdede OLKAN ÖZYURT

Sinema tarihinin en ikonik filmlerinden Baba, 50 yaşında. Bu klasik filmin yenilenmiş kopyası da 41. Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde gösterilecek