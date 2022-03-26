Bu okulda çocuklar da anneleri de öğrenci

Bursa
'da engelli bireyler ve ailelerinin sosyal yaşamın her alanında rahatlıkla yer alabilmesi amacıyla birbirinden farklı projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi
, özel gereksinimli çocukların ailelerine büyük katkı sağlayacak projelerine devam ediyor. Özel gereksinimli çocuklarını eğitim için getirdikleri okulda ders bitene kadar beklemek zorunda kalan annelerin üretim hayatına katkı sunması için geçtiğimiz ay Mustafa Çağlar Özel Eğitim Uygulama Okulu
'nda dikiş atölyesi açan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Şerife Bacı Özel Eğitim Anaokulu
'nda benzer bir atölyeyi açtı. 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü
etkinlikleri kapsamında okul içerisindeki tekstil atölyesinin açılışı yapıldı. Atölyenin açılış kurdelesini, okulun öğrencisi olan minikler ve anneleri ile birlikte kesen Büyükşehir Belediye Başkanvekili Halide Serpil Şahin
, "Yapılan aktiviteler özel gereksinimli çocuğu olan annenin yaşam kalitesini yükseltmekle birlikte kazanç sağlayacakları ve kendilerini geliştirebilecekleri bir sosyal ortam oluşturacak. Bu projenin özel gereksinimli vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik toplumsal farkındalığı ve hassasiyeti artırmasını temenni ediyorum" dedi. Anneler, bu proje sayesinde artık hem meslek sahibi olacaklarını hem de aile bütçesine katkı sağlayacaklarını söyledi. Projeye büyük bir istekle katılan anneler, kendilerine bu imkanı sağlayan başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm kurumlara teşekkür etti.