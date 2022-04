O kör kuyudan çıkmalısınız!

Partnerlerin bir ilişkiden en büyük beklentileri sevilmek, değer görmek, gelişmek, duygusal olarak tamamlanmak ve büyümektir. Her ilişkinin iyi olduğu anlar olduğu gibi tam tersi çok kötü olduğu anlar da vardır. Bu krizler, tartışmalarla birlikte çözülebildiğinde beraberlik daha da sağlam bir hal alır. Bu durum iyi halde de kötü halde de birlikte yürüyüp bu durumları birlikte kolaylıkla atlatabileceğinizi gösterir. Ancak bazı durumlar vardır ki, ilişkide sürekli olarak aynı duyguda hapsolursunuz. Ne yapacağınızı bilmez arkadaşlarınızdan, dostlarınızdan, çevrenizden size çare bulmalarını beklersiniz. Sorunun ne olduğunu bile anlatmaya çalışırken nasıl ifade edebileceğinizi bilmezsiniz. Ne olduğunu anlayıp anlatamasanız bile, neler hissettiğinize dair hislerinizi açıkça tarif edebilirsiniz. Belki mutsuzluk, suçluluk, sıkışmışlık, çaresizlik, değersizlik veya güçsüzlük. İlişkinizin zehirli bir birliktelik olup olmadığını anlamak için bazı şeyleri gözden geçirmenizi öneririm. Şu anda süren evlilik veya duygusal ilişkinizde sözel veya duygusal yönden tacize uğruyor musunuz? İlişkinizde manipülatif davranışlar, nefret, kontrol edilmeyen öfke, suçlamalar, terk edilme tehditleri, aşırı kontrol takıntısı, kıskançlık, bağımlılık, gerçeklikten kopuşlar, kimlik bunalımları, kendine veya size zarar verme davranışı, narsistik davranış ve beklentiler, aldatma ve zararlı alışkanlıklar gibi durumlardan herhangi birisini gözlemliyor musunuz? Bu sorulara cevabınız evetse bu ilişki zamanla sizin için yoğun mutsuz bir ilişkiye dönüşebilmektedir. Hayatınızda belki de şuan sizin için ideal kişi, ileride büyük bir hayal kırıklığına dönüşecektir.En başlarda bu durumları halının altına süpürüyor olsanız da, bazen bu durumların öyle çok arttığı olur ki, kendinizi sürekli olarak, alttan alan ve sorunları yatıştırmaya çalışan kişiye dönüştüğünüzü görürsünüz. Bilinçli olarak ne olup bittiğinin bile farkına varmayan bir şekilde aynı hızla akan akarsudaki bir kayık gibi bir sağa bir sola çarparken bulursunuz kendinizi. Duygu ve düşünceleriniz, bedeniniz ve ruhunuz tehlike sinyalleri vermeye başlasa da düşünme yeteneğiniz sanki yok olmuş gibi kör derin bir kuyuda hissedersiniz kendinizi. Peki bu kişiler neden böyle davranmaya eğilimlidir? Bu kişileri klinik muayeneden geçirmeden hasta diyemesek de kişiliğinin patolojik hastalıklara yakın olduğunu uzaktan gözlemek ve söylemek mümkündür. Partnerinizi ayrıştırmak ve etiketlemek dışında bakılması gereken bir diğer durum, sizi böyle bir ilişkinin içinde tutmaya sebep olan şeyin ne olduğudur. Çünkü zehirli bir ilişki içinde olduğunuzu anladığınızda, bu ilişkiyi halen sürdürüyorsanız artık dönüp bakılması gereken kişi sizsinizdir!1. Partnerinizde zaman zaman yaşanan ani öfke patlamaları varsa... İlişkide tartışmalar yaşanması normaldir. İlişkide kavga yaşayan herkesin sağlıksız bir ruh halinde olduğunu düşünmek oldukça yanlış olacaktır. Burada bahsettiğim çok fazla öfkelenilmeyecek durumlarda bile yüksek dozda öfke gösteriyorsa, nerede ne zaman nasıl tepki vereceğini asla kestiremiyorsanız ve bu durum sizi sürekli olarak tedirgin ediyorsa, öfkelendiğinizde size ve çevresine zarar veriyorsa bu durum zehirli bir ilişki içinde olduğunuzun en net kanıtıdır. Aşk ve sevgi gibi duygular bilinenin aksine sürekli mücadele istemez. Keyifli bir birliktelik yaşamak yerine sürekli partnerinizi yatıştırmaya, sakinleştirmeye çalışmak ideal bir ilişkiden çok uzakta olduğunuzu gösterir.2. Sizi yok sayıyor ve cezalandırıyorsa... Sebebini anlamadığınız bir şekilde siz yokmuşsunuz gibi konuşuyor ve hareket ediyorsa, mesajlarınızı ve telefonlarınızı görmezden geliyorsa ya da size geri dönüş sağladığında bile suçlayıcı veya aşağılayıcı cevaplar veriyorsa ilişkinizde tehlike çanları çalıyor demektir. Özellikle sizi zayıf noktalarınızdan vuruyor ve değersizleştiriyorsa, sağlıklı bir ilişkide değilsiniz. Özellikle narsistik kişilik bozukluğu veya sınırda kişilik bozukluğuna sahip kişilerde partnerlerini yok sayma, cezalandırma kişinin kendi talepleri gerçekleşmediğinde bulduğu çözümdür. Aslında bazen de hiçbir yanlış davranışınız olmasa bile bu tip kişiler beğenilmek ve takdir edilme gereksinimleri ile yok sayma ve cezalandırma davranışları ile sizi bağımlı bir hale getirebilir. Sağlıklı ilişki her iki partnerin de görüldüğü, eşit olduğu, birbirini desteklediği bir ilişkidir. Eğer zehirli bir ilişki içerindeyseniz odak sürekli partnerinizdir. Sürekli olarak onun istek, talep ve beklentileri karşılanmak zorundadır.3. Sürekli yalan söylüyorsa... Eğer yaşadığınız ilişkide sürekli yalanlar söyleniyorsa ve şüpheli davranışlar başladıysa o ilişkide artık güven duygusu kalmamış demektir. Özellikle zehirli bir ilişki içindeyseniz partnerinizin sürekli olarak yalanlarını yakalamış olsanız bile o kronik halde yalan söylemeye devam etmektedir. Hatta bazen bu durumu yakalasanız bile onu kabul etmenizi, onaylamanızı bekleyebilir.4. Sizi manipüle ediyorsa... Manipülasyon davranışı partnerinizin çeşitli sebeplerle üzerinizde baskı ve hakimiyet kurma isteğidir. Manipülasyon, bazen öyle farklı bir şekilde yapılır ki siz bu durumu o an için anlayamazsınız. Örneğin "O kıyafeti giymende sorun yok da ben çevredeki kişilere güvenmiyorum" gibi cümleler size fark ettirilmeden kendi kurallarına ve sınırlarına hapsolmanıza sebep olabilir. Bazen de kişi, sizi fiziksel olarak eksik veya fazla olan bir tarafınızdan yaralayabilir ya da duygusal zaaflarınızdan veya boşluklarınıdan faydalanabilir. İstemedğiniz halde bu döngüye çekiliyorsanız bu bağlantılara dikkat edin.5. Kendinizi artık tanıyamıyorsanız... Kendinizden büyük ödünler vermeye başladınız, sizi siz yapan özelliğinizi sırf karşınızdaki kişi sevmiyor diye değiştirmeye başladınız, sosyal ilişkileriniz yavaş yavaş azalmaya hatta yok olmaya başladıysa, eskisine göre daha sessizleştiyseniz, hedefleriniz sürekli aşağılanıyor ve küçümseniyorsa kendi hayatınız için kırmızı alarmlar çalmadan önce zehirli ilişkiden kurtulmanız gerekiyor.6. Sürekli siz suçlu çıkıyorsanız... Hangi davranışı yaparsanız yapın suçluysanız, partneriniz asla hatalı ve kusurlu değilse ve kendinizi her ifade etmeye çalışmanız bir tehdit unsuru görüp susturuluyorsanız zehirli bir ilişki içindesiniz.. 7. Yargılıyor, eleştiriyor ve tehdit ediyorsa... Yaptığı eleştiriler sizi geliştirmek yerine aşağılamak ve küçümsemek içinse veya sizi terk etmekle, zarar vermekle ilgili tehditler ediyorsa ilişkinizin artık asla sağlıklı olmadığını kabul edebilirsiniz. Bu tarz durumları yaşıyor ve bu ilişkiden bir türlü kopamıyor veya kopmaya çalıştığınızda tehditlerle karşılaşıyorsanız mutlaka yakınlarınızdan veya uzmanlardan destek alın.