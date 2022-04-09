Ramazanda eğlenceli bir ara tatil

Çocuklar ara tatile girdiler. Bir hafta boyunca evin ve bahar ayının tadını çıkarmak isteyecekler. Ebeveyn olarak çalışıyor olabilirsiniz ve doğru bir plan yaparak hem çocuklarınızı hem de kendinizi mutlu etmeniz mümkün. Ayrıca ramazan ayındayız ve şehirde çocuklar için hazırlanan birçok ramazan etkinliği de var. Bu hafta sizler için bir ara tatil rehberi hazırladım. Şimdiden iyi eğlenceler...Ataşehir, Metropol İstanbul'da yer alan ve çocukların aileleriyle birlikte vakit geçirerek gerçek eğlenceyi keşfe çıkması teması ile hayata geçen Hupalupa, eğlence ve adrenalin tutkunlarını bekliyor. Yarı tatilde çocukları eğlendirmek amacıyla bir program hazırladı. Etkinliklerde sihirbaz gösterisinden bilim gösterisine, kukla gösterinden palyaço gösterine kadar bir çok seçenek yer alıyor. Her gün farklı etkinlikleri deneyimlemek isteyen tüm çocukları ve aileleri Türkiye'nin en geniş kapasiteli kapalı eğlence merkezinin gösteri salonuna bekliyor.Atatürk Kültür Merkezi'nde nisan ayı boyunca oldukça güzel programlar var. Çocuk Sanat Merkezi'nde; ritim, müzik, drama, bale, resim, Karagöz yapımı, masal, karikatür atölyeleri bulunuyor. Ayrıca çocuk oyunları görülmeye değer. Çocuğunuzla birlikte katılıp sabahtan akşama kadar sanatın büyülü dünyasında yolculuk yapacağınız bir mekân olan AKM'yi ara tatilde mutlaka ziyaret edin.Arter'in çocuk atölyeleri, ara tatilde de farklı yaş gruplarından katılımcılarını bekliyor. Arter'in güncel sergilerinden hareketle şekillenen atölyelerde çocuklar, çeşitli malzeme ve üretim araçlarıyla karşılaşarak kendi eserlerini üretip çağdaş sanatı keşfediyor. Çocuk atölyeleri 9 Nisan'da "Bu Kimin İzi?", 13 ve 16 Nisan'da "Gez, Bak, Çiz", 23 Nisan'da "Kavanoz Galaksisi", 30 Nisan'da ise "Ters Köşe" başlığıyla düzenlenecek.Hacivat-Karagöz gösterisi 13 Nisan Çarşamba akşamı Galataport İstanbul'da Nostalji İstanbul etkinliği kapsamında sahnelenecek. Katılımın ücretsiz olduğu Hacivat-Karagöz gösterisi Müze Meydanı'na kurulan sahnede çocuklarla buluşacak. 7'den 70'e herkesin yüzünü güldüren Hacivat-Karagöz, nefes alabilmek için çocuklara bir alternatif sunuyor.İstanbul Modern, Değişen Resimler, Duvarların Resmi, Benim Renklerim, Birleşen Nesneler, Lekeler ve Çizgiler adlı atölye programları ara tatilde çocukları bekliyor. Atölye çalışmaları, İstanbul Modern'in koleksiyon sergilerinin sanal tur gösterimiyle başlıyor. Çocuklar, sanat yapıtlarını müze uzmanlarıyla birlikte çözümlüyor.Eyüpsultan Belediyesi, ramazan ayı süresince ramazan coşkusunun yaşanacağı birbirinden güzel etkinlikler düzenliyor. Çocuk etkinlikleri ramazan süresince cumartesi ve pazar günleri Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde 14:00- 15:00, Alibeyköy Osmanlı Park'ta ise 15:00 - 16:00 saatleri arasında yapılıyor. Etkinliklerde çocuklar Hacivat - Karagöz, Meddah, kukla gösterileri, masal dinletileri, çocuk tiyatroları ve birbirinden heyecanlı yarışmalarla eğleniyor, ramazan ayının güzelliklerini yaşıyor.İstanbul Cevahir Çocuk Kulübü de çocuklara özel bir ara tatil programı hazırlamış. Üstelik hepsi ücretsiz! Programda çocuklar karikatüristlerle bir araya gelerek çizimlere ilham olacak, atölyelerde yaratıcılıklarını keşfedecek, balon süsleme ve yüz boyama etkinlikleri ile eğlenecek, sihirbazlık gösterileriyle rengarenk bir dünyaya dahil olacak.Pera Müzesi Öğrenme Programları, Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu'ndan ilhamla ara tatilde 7-12 yaş grubu çocuklar için Ağırlık ve Ölçü Sanatı temalı atölyeler düzenliyor. Türkiye'nin dört bir yanından çocukların 11 - 16 Nisan tarihleri arasında Zoom üzerinden ücretsiz katılabilecekleri program kapsamında önce Ağırlık ve Ölçü Sanatı sergisi çevirim içi gezilecek, sonra birlikte takvimli saat, kilden ağırlık ve usturlap yapılacak