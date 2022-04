Rengarenk bir yaz

İki sene etkinliklerin minimumda tutulduğu bir dönemin ardından, bu ilkbahar-yaz sezonuyla birlikte uzun bir aradan sonra 2019 yılı ve öncesindeki normallerimize dönüyoruz. Bu da önümüzdeki günlerde arka arkaya davetler, törenler, düğünler ve partiler bizi bekliyor demek. Uzun bir ara vermiş bizler için yeniden iddialı gece kıyafetlerine geri dönüş yapmak çok daha kolay olmayacak. E durum böyle olunca yeni trendlere adapte olmak ve bu sezon demode kalmamak için işin ustalarının kapısını çaldık. Gece kıyafetleri dendiği zaman Türkiye'de akla gelen beş isme yeni sezonun abiye trendlerini sorduk. İşte size gece davetlerinde ilgi odağı olmanızı sağlayacak tüyolar.



YASEMİN TACİROĞLU /NEDRET TACİROĞLU



Tüyler çok popüler

Renkli cıvıl cıvı bir yaz bekliyor. Pembenin tonlarını sıklıkla göreceğiz. Açıktan koyuya her ton pembe bolca dolaplarımızda olacak. Ayrıca mavi, sarı, turuncu ve mor da bu sezon çok popüler renkler arasında. İçimizi açacak bir yaz bizi bekliyor.

Ben sıradanlığı seven biri değilim. Ne olursa olsun, bazen çok sade ve klasik bir tasarımda bile bir detay farkıyla kendi duruşumuzu ortaya koyabilmeliyiz.

Bu yaz her yaştan ve her vücut tipinden kadın daha cesur olup canlı renklere yönelecek gidecekleri davetlerde. Tüyler şu an çok popüler, hemen hemen her aksesuvar ve elbisede kullanılıyor. Bir dönem aşırı iddialı gibi görünen bu tarz detayları barındıran tasarımları seçmenin tam zamanı.







DİLEK HANİF



Parti şıklığı ve konfor

2022 yazının üç ana teması bulunuyor: Konfor, rahatlık ve parti şıklığı. Pandemi nedeniyle aylarca rahatlığına alıştığımız pijama-ev giyiminden sonra konforlu hissiyat, hayatımızın önceliği haline geldi. Bununla beraber iyimser bir ruh hali ile yeniden ofis ve parti ortamına girmeye başladığımız bu günlerde, güzel anlarımızı yeniden kutlayabilmenin heyecanı içerisindeyiz.

Bu yeni iyimser ruh hali ile pembe, mor, kırmızı ve turuncu gibi parlak renklerin, bu sezon kontrolü ele aldığını görüyoruz. Bu canlı renklere çiçek desenleri, çizgiler, logo baskıları ve batik desenleri bu sezon bize eşlik ediyor olacak.



GAMZE SARAÇOĞLU



Blok renkler karşımıza çıkacak

Bu sezon blok renk kullanımı sıklıkla karşımıza çıkıyor. Alışılagelmiş desenlerin yanı sıra bu sezon renk kombinasyonları ve renklerin alanlara bölünmesi ile ortaya çıkan geometrik desenler revaçta.

Pembe bir yaz bizi bekliyor. Yazın en dominant rengi ise fuşya olacak gibi görünüyor.

Kalıplarda ise vücut hatlarını ortaya çıkaran, cesur ve dar silüetlere geri dönüyoruz.

Yaş grubuna göre kıyafet seçimi 21. yüzyıl kadını için fazla geleneksel bir yaklaşım olmaya başladı. Günümüzde pek çok kadın, giydiği zaman kendini iyi hissettiren kıyafetleri tercih ediyor. * Gövdesi korseli, uçuş uçuş fuşya bir elbise ya da fit, bir takım sizin için en doğru tercih olabilir, önemli olan giydiğiniz kıyafetin sizi gülümsetebilmesidir. Çünkü şıklığın en önemli anahtarı sıcak bir gülümseme ve özgüvendir







NİHAN PEKER



Neşeli, cıvıl cıvıl bir sezon

Bu sezon aşırı renkli. Yeşil, turuncu, güneş sarısı ve sakız pembesi çok moda. Bizim de özellikle bu yaz koleksiyonumuz ilk defa en renkli halinde. Ben de rengin insana farklı bir enerji verdiğini düşünüyorum ve koleksiyonlardaki bu renkler insanların ruh haline de yansıyor. Umarım zor geçen birçok sezondan sonra bu yaz hepimiz canlanırız ve eski günlerdeki gibi neşeli harika cıvıl cıvıl bir bir yaz geçiririz. Ayrıca bu yaz tüy detayı da olmazsa olmaz trendlerden, gömlekten elbiseye her şeyde tüy görebilirsiniz.

İlk önerim kendini içinde iyi hissettiğin kıyafeti giymek ama yaşla orantılı olarak vücudumuzda öncelikle vurgulamak veya kapatmak istediğimiz yerleri bilerek giymek önemli. Kolları doğru şekilde örterek ve bele iyi oturan 'A kesim' elbiseler giyerek daha zayıf gözükebilirsiniz. Teninize iyi gidecek renkleri seçmek ve her zaman abartıdan uzak sade bir stil de olmak garantici fakat doğru bir yoldur. Doğru kıyafeti doğru bir iç giyimle kullanmak da unutmamamız gereken bir detay.

Mevsime ve gidilen mekana göre önce bir filtreden geçirmeliyiz seçimlerimizi. Ben çok sade, düz renklerde, çok iyi bir kalıbı olan ve büyük bir küpe veya kolye ile şıklaşabilen elbiseleri her zaman ilk tercih olarak görüyorum. Eğer her zaman dolabınızdaki kurtarıcınız olan o siyah elbisenizden sıkıldıysanız ince spaget askılı düz veya tercihen payetli bir kumaş ile hafif belden kuşağı ile oturtularak kullanıldığında, elbiseniz sizi içinde her zaman iyi hissettir.

Kokteyllerde daha sakin mini veya midi boylarda elbiseler tercih ederken, düğünlerde ise daha çok maxi boy elbiselerin kullanımını öneriyorum.







MELTEM ÖZBEK



Hissettiğiniz yaşa göre giyinin

Sezonda morlara, eflantunlara, sarılara yeşillere yer veriliyor ayrıca pembenin yeşilin en tatlı tonları ön planda...

Kadınların yaşlarına göre değil, hissettikleri yaşa göre giyinmeleri gerektiğini savunuyorum. Kendilerini iyi hissettikleri her kombinin onların ruh yaşını yansıttığını düşünüyorum.

Tek omuz, sırt dekoltesi, büzgü detayı kullanılan elbiseler çok popüler. Zengin aksesuvar detayları kullanılan ve pırıltılı kumaşlarla hazırlanan kıyafetler çok popüler.

Modakazanı

LÜKS MARKADAN DAVET

Fransız lüks çanta markası Renaud Pellegrino, Türkiye'deki satış noktası olan Beymen ile üç sezondur süren iş birliğini geçtiğimiz hafta gerçekleşen etkileyici bir davetle kutladı. Efsanevi tasarımcı Renaud Pellegrino'nun da katılımıyla Beymen Zorlu Center mağazasında eşsiz tasarımların sergilendiği keyifli bir kokteylle başlayan davete, basın ve moda dünyasından değerli isimler katıldı. Pellegrino, kendi adını taşıyan markasının 1983 yılındaki kuruluşundan bu yana cesur renkleri, benzersiz el işçiliği ve sofistike malzeme seçimleriyle, heykelsi formlarda çantalar yaratıyor.



ÇOCUKLAR İÇİN

Markaların vakıf ve yardım çalışmaları için yaptığı çalışmalara her gün bir yenisi daha ekleniyor. Bunlardan sonuncusu Pandora'dan geldi. Marka UNICEF'e destek vermek amacıyla Değişim Charm'ları isimli özel bir kolesiyonu piyasaya sürdü. Pandora ve takipçileri şimdiye dek UNICEF'e 6.2 milyon dolar bağışlandı. Bu bağışlar UNICEF'in bugüne kadar 17 milyon kız ve erkek çocuğa ulaşmasına katkıda bulundu.



KAPSÜL KOLEKSİYON

Ünlü Fransız tasarımcı Jean-Charles de Castelbajac, United Colors of Benetton için bir kapsül koleksiyon hazırladı. Aşka Güveniyoruz mottosuyla hazırlanan koleksiyon ilhamını aşk, birlik ve aile kavramlarından alıyor. 2018'den beri Benetton'un artistik direktörlüğünü üstlenen tasarımcı Jean-Charles de Castelbajac, yeni sezona özel olarak hazırladığı koleksiyonu, modern, çağın ilerisinde bir ruha sahip olan, birlik duygusunun temelini oluşturan tüm ailelere ithaf ediyor



KARABAĞ'IN ÇİÇEKLERİ

Şiir ve müziğin birleştiği Azerbaycan sanatından ismini alan Mugham Parfümleri kısa bir süre önce Türkiye pazarına girdi. Mugham'ın Karabakh Bouquet-1752 isimli ürünü, kokusunu Karabağ'ın birbirinden güzel kokan çiçeklerinden alıyor. Kafkas kardeleni, buz yıldızı, biberiye çiçeği, harıbülbülü kokularının birleşiminden oluşan parfüm, Nişantaşı'nda Aeedam mağazasında alıcılarını bekliyor. Mugham'ın parfümünün şişesi Govhar Ağa Camii'nin mimari uslubuna uygun olarak tasarlandı.



MAĞAZADA SANAT VAR!

H&M, Türk sanatçıları da destekleyerek mağazalarında sürdürülebilirlik temalı eserlere yer veriyor. H&M, Zorlu, İstinye Park ve Akasya olmak üzere İstanbul'da bulunan üç mağazasında Türk sanatçı Deniz Sağdıç'ın eserlerini sergiliyor. Bu projeyle H&M, sanata verdiği önemi, sürdürülebilir moda ile birleştirerek modada döngüsel düşünce yapısını desteklediğini bir kez daha gösteriyor.