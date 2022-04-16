7/24 şehirde yaşam

22 Nisan Dünya Günü kapsamında SALT, bitki meraklılarını Kış Bahçesi'ne bekliyor. Program kapsamında Ecem Ömeroğlu ile bir söyleşi ve bitki takası gerçekleştirilecek. SALT Beyoğlu'nun dördüncü katında yer alan Kış Bahçesi'nde yaz hazırlıkları başladı. SALT, 22 Nisan Dünya Günü'nde bitki meraklılarını, saksı bitkileriyle çevrili, sıkıştırılmış toprak zeminden oluşan Kış Bahçesi'nin bahar bakımı ve yaza hazırlık sürecine dahil olmaya davet ediyor.Pera Müzesi, Annette ve Peter Nobel'in koleksiyonundan eserlerle oluşturulan Ve Şimdi İyi Haberler sergisini sanatseverlerle buluşturuyor. Sergi, matbaanın icadıyla birlikte 18. yüzyıl sonlarında düzenli gazetecilik faaliyetinin oluşması, 19. yüzyılda resimli dergilerin basılmasından yola çıkarak kitleselleşen iletişim araçları ve sanat arasındaki diyaloğa odaklanıyor. Önemli sanatçıların 'Basın Sanatı' olarak tanımlanan 300'e yakın eserini bir araya getiren Ve Şimdi İyi Haberler: Nobel Koleksiyonu'ndan Eserler sergisi 7 Ağustos'a kadar Pera Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.2010 yılından bu yana 31 ülkeden katılımın olduğu 6. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali, 20 Nisan'da MKM Beşiktaş Çağdaş'ta düzenlenecek açılış töreniyle başlayacak. Bu yıl altıncısı düzenlenen bienal, 20 Nisan-22 Mayıs tarihleri arasında MKM Beşiktaş Çağdaş, Şehir Hatları Vapurları, Kadıköy ve Beşiktaş iskele meydanlarında düzenlenecek. Palet Kültür Sanat ve Eğitim Derneği tarafından organize edilen bienalin bu yılki programı kapsamında aralarında Devrim Erbil, İsmail Acar, Güven Kıraç, Tülin Onat, Cem Özer, Süleyman Saim Tekcan, Emrah Ablak, Rajendra Kapse, Ketaki Pimpalkhare, Pelin Batu, Gül Akad, Naci Görür'ün olduğu çok sayıda alanında uzman sanatçı, akademisyen ve eğitimciyle, farklı tür ve içeriğe sahip 120 yakın atölye, söyleşi ve etkinlik gerçekleştirilecek.Grıgory Gorın'nin yazdığı Antik Yunan döneminde geçen, Haluk Bilginer'in çevirisini yaptığı Kundakçı isimli oyun 22 Nisan'da Maximum Uniq Hall'da. Kundakçı, M.Ö. 356 yılında geçiyor, pazarcı Herostratos'un Artemis Tapınağı'nı yakmasıyla gelişen olaylar çerçevesinde efendiler ve ezilenler arasındaki dönemin toplumsal yapısını gözler önüne seriyor.