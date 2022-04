Bağışıklık sistemi orkestra gibidir

Mevsim geçişlerinde nasıl beslenmemiz ve hangi vitaminlerden destek almamız gerektiğini Beslenme ve Diyet Uzmanı Emel Unutmaz Duman anlattı:"Nisan ayının ortasına gelmemezi rağmen halen bazı illerimizde hava hâlâ soğuk. Hiç şüphesiz, ani hava değişimleri bizi hastalıklara karşı güçsüz kılıyor. Ek olarak vücut direnci düşükse; grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklar kaçınılmaz oluyor. Bu hızlı değişimler ramazan ayına denk gelip, bir de oruç tutan kişi yeterli ve dengeli beslenmeyi de sağlamıyor ise hastalıklara kapılar sonuna kadar açılmış oluyor.""Bağışıklık sistemimiz bir orkestra gibi çalışıyor. Bu yüzden onun tüm elemanlarını iyi beslenmek gerekir ki ortaya uyumlu bir çalışma çıkabilsin. Dolayısı ile bağışıklığı koruyabilmek adına bütüncül yaklaşım önemlidir; fiziksel aktivitesi, stres yönetimi, beslenme, uyku düzeni, inflamasyondan korunma, güçlü bir mikrobiyota, aşılama vb. tüm materyallerin güçlü olması önemlidir.""Dışarı çıksak ve bağışıklık sistemi desek herhalde herkesin ilk söyleyeceği C vitamini, dolayısı ile bol meyve tüketimi olacaktır. C vitamini gerçekten de bağışıklık hücrelerinin işlevini destekler, enfeksiyonlara karşı korunmayı sağlar. Çalışmalar da yeterli C vitamini alımının soğuk algınlığı süresini yüzde 8-14 azalttığını göstermektedir. Ancak unutulmaması gereken konu, meyvenin C vitamininden zengin olduğu kadar karbonhidrattan da zengin olması, dolayısı ile yüksek karbonhidrat tüketiminin bağışıklık üzerinde pozitif bir etkisi yok. O nedenle fazlasından da kaçınmakta fayda var. Ayrıca C vitamini suda eriyen ve depo edilemeyen bir vitamin olduğu için fazlası da atılacak. Kararında tüketmek çok daha anlamlı. Ayrıca sebzelerin de iyi C vitamini kaynağı olduğu, unutulmamalıdır. Ayrıca sebzelerin karbonhidrat oranları çok daha az.""Vücudun savunma sistemlerine baktığımız zaman öncelikle serbest radikal dediğimiz vücuda zarar veren bileşiklerin vücuttan uzaklaşması için ihtiyacımız olan besin öğelerinin yeterli miktarda tüketiliyor olması önemlidir. A, C, E vitamini, çinko, bakır, selenyum ve magnezyum bu noktada bize destek olan öğelerdir. A vitamini; kayısı ve havuçta, C vitamini; sebze (bol bol) ve meyvelerde (ılımlı miktar) ve E vitamini de; yağlı tohumlar, tahıllar ve balıkta yer alır. Çörekotu da antimikrobiyal etkisinden dolayı günlük rutinler arasına alınmalıdır. Hatta alerjik bireylerde mevsim geçişlerinde soğuk sıkım kapsül hallerinin de iki üç ay kullanımı faydalıdır.""Hava değişimlerinde bağışıklık sistemini güçlendirecek ilaç gibi besinlere ihtiyaç duyarız. A vitamini antioksidan özelliğiyle hücrelere zarar veren serbest radikallere savaş açar. C vitaminini portakal gibi turunçgillerden, limon, maydanoz, biberden alabilirsiniz. Antioksidan özelliği gösteren bir diğer vitamin ise E vitaminidir. Bitkisel yağlarda, fındık, ceviz gibi yağlı tohumlarda, yeşil yapraklı sebzelerde bulunur. Bağışıklık sistemini destekleyicidir. Bu besinlerin bağışıklığı destekleyebilmesi için bağışıklığı baskılayan mekanizmaları da durdurmak gerekir. Sigara ve alkolün azaltılmasının yanı sıra düzenli ve ılımlı egzersizi de rutin hale getirmek çok önemlidir.""Bağışıklığın güçlenmesinin en önemli koşullarından biri vücudun inflamasyonunu söndürmektir. Anti-inflamatuvar beslenmede D vitamininin, omega- 3'ün, biyoflavonoidlerin Curcumin'in ve C vitamininin rolü kilittir. Yeşil, kırmızı, turuncu, sarı, beyaz tüm sebzleri mevsiminde bolca tüketmek şart. Kükürtlü sebzelerden soğan, sarımsak, lahana, pırasa, kuşkonmaz da vazgeçilmezlerimiz arasında yer almalı. Yine anti-inflamatuvar beslenmede haftada iki kez balık ve günlük ceviz tüketimi önemlidir."Bağışıklığı güçlendirici sarımsaklı süt yapabilirsiniz. 500 ml keçi sütü içine 5 diş sarımsağı bıçağı yatay tutarak çatlatıp sütün içine katın ve kaynatın. Sonra süzüp içine 1 tatlı kaşığı gerçek bal katarak tüketebilirsiniz.1. Mevsim sebze ve meyvelerini eksik etmeyin. 2. Soğan ve sarımsak olmazsa olmazınız olsun. 3. Düzenli fiziksel aktivite yapmaya özen gösterin. Haftada 100-120 dakika doğada vakit geçirin. 4. Fermante besinlere mutfağınızda yer açın. 5. Yemeklerden sonra bir tatlı kaşığı elma sirkesini bir miktar suya katarak içebilirsiniz. 6. Her gün bir bardak kefir tüketin. 7. Antibiyotik kullanmanız gerekirse devamında bir süre probiyotik desteklerden yararlanabilirsiniz. 8. Haftada iki gün balık tüketin. 9. Uykunun önemini unutmayın. 10. Bol su tüketin.