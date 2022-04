Popüler olmak isteyen modacılığa soyunuyor

Farkında mısınız özellikle pandemi sonrası arka arkaya birçok iddialı moda ve tasarım yarışması medyada hiç olmadığı kadar yer alıyor. Yarışmaların çoğunun geçmişi 10 yıldan fazla... Ancak iddialı jüri üyeleri, ünlü devetliler, sosyal medyanın ve geleneksel medyanın da süreçte yer almasıyla yarışmalar sadece sektörü ilgilendiren bir etkinlik olmanın ötesine geçti. Bunlardan biri de İTHİB (İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği), 15 yıldır düzenlediği Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması... Yarışma bu yıl Futuretex İstanbul ismiyle düzenliyor. Yarışmanın koçluğunu ise tasarımcı Tuvana Büyükçınar Demir ve Özlem Süer üstleniyor. Biz de bu iddialı yarışma vesilesiyle moda sektöründe sayılan ve farklı yaklaşımlarıyla çok sevilen bu iki moda tasarımcısıyla buluştuk. Onlarla şu an modaya yaklaşımı, gençliği, tasarım yaklaşımlarını konuştuk.Gençler birçok konuda bizden çok ileride. Dijitalin de etkisiyle dünyanın öbür ucundaki bir başka kişiyle aynı anda bir şeyler yapabileceklerinin farkındalar. Çok büyük projeler yapan ve sessiz kalan bir nüfus var karşımızda. Çağ yüksek teknoloji dönemi bir yandan ama bir yandan da iletişimin eksik olduğu, gençlerin bu konuda zorlandığı bir dönem. Gençlerin bu konuda desteklenmesi şart.Tekstil ve moda sektörünün merkezi kumaş. Artık tekstil mühendisliği kavramını tasarım mühendisliğine döndürme dönemi. Tekstil üreticileri Ar-Ge departmanları ve laboratuvarlarıyla bu konuda çok ileri gitmiş durumda. Yaratıcı fikirlerle ve doğru iletişimle bu konuda çok daha ileri bir noktaya gelebilir ülkemiz.Ne yazık ki gençlerle iletişim kurarken zorluklar yaşıyoruz. Üniversiteleri gezdik tek tek bu organizasyon için. Çoğu genç söz almaktan bile çekiniyor. Soru sormaya korkuyorlar. Ne yazık ki iletişim konusunda bastırılmış bir gençlik var karşımızda. Yüzyüze iletişim kurmaktan çekinen ama sonra sorularını Instagram üzerinden atan bir gençlik... Bu tarz yarışmalar aslında böyle gençlerin de gerçek hayatla yüzyüze gelmesi için bir vesile.Servis verdiğimiz kesimde yer alan herkes ne yazık ki bu işi bizden daha iyi yapabileceğine inanıyor. Moda tasarımı işine hepimizde daha iyi yapabileceklerine dair bir inançları var ne yazık ki. Daha çok alışveriş yaparak, ünlü modaevlerinden giyinerek, kendi vücuduna uygun giyinebiliyor olarak ne yazık ki moda tasarımcısı olmak mümkün değil. Bu trend devam edecek. İnsanların içinde popüler olma isteği var. Bunu da en güzel, en keyife yapabileceklerini düşündükleri alan moda tasarımı.Moda dünyasının önemli isimlerinden Simay Bülbül, aile büyüklerinden kalan yemek tariflerini bir kitapta topluyor- Tasarım da, yemek de aslında en keyifliüretim süreci. Yeni lezzetleri üretmek,yeni tasarımları üretmeken haz verici keyiflerden.Ve paylaşıldıkça zenginleşiyor.Yemekler sofralardadostlarla paylaşılınca, tasarımlarevlerde güzel yerinibuldukça...- Aslında bu kitap projesibeş yıl önce doğdu.Babamın vefatından sonraonun adına düşündüğümbir hediyeydi. Bu kitap sadecebir yemek kitabı değil,bir aile hikayesi, İzmir hikayesi,sofra hikayesi, Girithikayesi... Annanemden,babanemden kalan tarifleri biriktirdiğim birhayal defteri gibi benim için... Birçok konuktasarımcı ve sanatçı dostumun da katılacağıbu projenin tüm geliri Kırmızı ÇocuklarDerneği'ne bağışlanacak.- Tamamen aileden. Kardeşim ve benimtüm çocukluğumuz upuzun sofralardageçti. Annem ve babam her zaman tümaileyi harika sofralarda birleştirdi. Babaannemde bir Girit göçmeni..- Ben kendimi sadecebir moda tasarımcısı olarakgörmüyorum artık. Hayatınher noktası çok zengin vedeğerli. Ev tasarlamak, peçetetasarlamak, sofra tasarlamak,davet tasarlamak, yemektasarlamak hepside benimhayatımın vazgeçilmezi.- Biz ailecek davet vermeyiçok seviyoruz. Yeni evimizdebunun içinde 300 metrekareözel bir alan tasarladıkve tabii ki upuzun bir masayıda mekana yerleştirdik.Davetlerimiz bazen 10 kişibazen 100 kişi. Önümüzdekigünlerde de Lezzet Düşleriadındaki davet yemeklerimiz başlayacak.Her seferinde lezzet eşleşmeleri ile düzenleneceksofraların birde konuk seramik tasarımcısıolacak.- Mekan benim hep en büyük hayalim.Pandemimin başında kurduğumuz PerveranRestaurant'ı önümüzdeki yıllarda bir çiftlikhaline getirip tekrar açacağız. Her sebzesinikendi üreten, kendi mandrası olan, zanaatatölyeleri olan bir mekan olacak.Son birkaç haftadır Türk tasarımcıların arka arkaya açtıkları mağazalarla ilgili haberler almaya başladık. Bu isimlerden sonuncusu TAGG kurucusu ve kreatif direktörü Gökay Gündoğdu oldu. Gündoğdu, Galata Port Paket Postanesi'nde iddialı bir dekorasyona sahip bir pop-up mağazası açtı. Mağazada markanın ilkbahar-yaz sezonunu modasseverlerin beğenisine sunuluyor.Yaz demek güneş ve denizden kuruyan saçlar demek ne yazık ki... Ancak içinde bulunan Hindistan cevizi ektresi saçları derinlemesine nemlendirirken sağlıklı bir parlaklığa kavuşturuyor. İsmini Hawaii'deki egzotik Maui Adası'ndan alan markanın üünlerinde Hindistan cevizi sütü, guava yağı mango yağı bulunuyor. Şampuan ve saç kreminden oluşan seri, hafif yapısı ve sülfat ve silikon içermeyen temiz formülasyonuyla saçlara ihtiyacı olan günlük yenileyici bakımı sunuyor.Çağdaş ve sürdürülebilir triko markası Knitss, arka arkaya açtığı yeni mağazalarıyla dikkat çekiyor. Marka kısa süre önce İstanbul Emaar Square ve Bodrum Midtown Alışveriş Merkezi'nde yeni mağazalarını açtı. Marka, doğallık, yalınlık, uyum ve samimiyet hissinin bir arada yaşanacağı eşsiz alışveriş deneyimi için müşterilerini yeni mağazalarına bekliyor. Sürdürülebilirlik felsefesini lüks alışveriş deneyimiyle bir araya getiren marka bu duruşunu mağaza dekorasyonunda da yansıtıyor.Ünlü saat markası Longines, müşterilerinin beğenisine sunduğu The Longines Elegant Collection ile tasarımda sadeliğe ve teknolojiye vurguda bulunuyor. Saatler,bir ilke imza atarak bitkisel materyalden kayışla üretildi. Kadranı oluşturan Roma rakamları ve diğer elementler, yalın ve modern bir görünüm elde etmek amacıyla tasarlandı.Bu ilkbahar-yaz sezonunda iddialı renkler ve ışıltı trendi makyaj ürünlerinde de kendisini gösteriyor. Nars markası parlak dudaklar için tasarlanan The Afterglow Collection ile bu trende göz kırpıyor. Sınırlı sayıda satışa sunulan ürünün renk paletinde 10 farklı ton bulunuyor.