Bir korodan çok daha fazlası

90'ların pop starlarından biriydi o... İlerleyen yıllarda, çıkan pek çok popçunun yıldızı sönerken Sibel Tüzün kalıcı hale geldi. Hatta 2006 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti. Sonrasında yine albüm yapmaya, konser vermeye ve sahne çalışmalarına devam etti ve kariyerini günümüze kadar taşıdı. Ancak iki yıldır sesi soluğu çıkmaz oldu. Çünkü, Şebnem Ferah'ın şarkısında dediği gibi "Sil baştan başlamak gerek bazen" deyip iki çocuğunu alarak Londra'ya yerleşti, şöhretten uzak yeni bir hayat kurdu. Tüzün ile yeni hayatını konuştuk.- Londra sevgim 1993 yılına dayanıyor. İlk albümüm Ah Biz Kızlar'ın başarısı, konser yoğunluğu, birden bire tüm Türkiye'de tanınmak zorlu durumlardı. Altı aylığına Londra'ya geldim. İlk gelişimdi ve çok sevdim. Sonraki yıllarda da ara ara hep geldim. Sanırım altı yedi yıl önce başvuru yaptım yerleşmek için, kabul edilmedi. Kısmet bu zamanlaraymış.- İngiltere'ye Ankara Anlaşması'yla kabul edildim, bir iş planım vardı. Ama geldikten bir hafta sonra pandemi başladı, hiçbir hesap çarşıya uymadı. Maddi, manevi zorluklar oldu tabii. Hayatta hepsi var. Sonra geçiyor zorluklar, atlatıyor insan.- Londra'ya ilk gelişimde bu hissiyaşamıştım. Bu sefer öğrenci velisiolarak da yaşadım. İş hayatıyla ilgilikendimi yeniden ispatlamam gerekiyor.Burada her şey referans sistemiüzerine kurulu. Tam olarak sil baştanolmasa da, büyükbir emek ve zamansöz konusu...- Türkiye'dekibütünişleriminburadakimuadillerinifaaliyete geçiriyorum.Şarkıcı olarakkonserlerbaşladı.Yapım firmasıolarak dijital dağıtımanlaşmalarımızı tamamladık,çok yakında albüm ve single çalışmalarımızıİngiltere üzerinden paylaşacağız.Organizasyonlar başlıyor.Sürekli toplantı ve yazışmalarlakendimizi tanıtıyor ve yeni iş birliklerioluşturuyoruz. Bol yenilenmelive heyecanlı bir süreç benim için.- Ah o da benim birbaşka hayalim. Türkiye'denuzakta olançocuklarımız kültürümüzdende uzaklaşıyorlarzaman içinde. Anne vebabalar ne kadar çaba göstersede bizi biz yapan kültürelögeleri öğretmek aile içindekiçabayla gerçekten zor.Müziğimizden şairlerimize,ozanlarımıza, yazarlarımızakadar çok geniş kapsamlıbir eğitim ve paylaşım alanı23 Nisan Çocuk Korosu.Bunun yanı sıra çocuklarımızındil becerilerinde dekayıp yaşamamaları içinTürkçe telaffuz ve ifadeçalışmalarını kapsıyor. 23Nisan Çocuk Korosu'na başladıkama yeni çalışmaya başlayanbir koronun online eğitimde ilerlemesininçok zor olduğunu gördük.5-17 yaş arasında farklı yaş gruplarıylaçalışmalar başlattık. Pandemisonrasında önce Londra merkezlive yüz yüze eğitimli bir oluşumadöneceğiz. Sonra hedef dünya...- Genelde iki haftada bir Türkiye'deyim zaten. Özlemeye pek zaman kalmıyor. Bir vapur, bir Boğaz, bir de dostlar ve ailem tabii ki... İyi geliyorlar bana her zaman. Onun dışında yemek içmek derseniz, her şey var Londra'da. Türk kahvemi yapıyorum her sabah, simidim, zeytinim, peynirim var şükür. Yeni tanıştığımız birine kendimi tanıtırken şarkıcıyım deyince internetten bakanlar oluyor genelde. En sonunda Google'a adımı yazıp şarkıcı olduğuma ikna olunca çığlık, kıyamet sonrası..."