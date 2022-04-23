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Giriş Tarihi: 23.4.2022

Bir korodan çok daha fazlası

Şerif Ercan
Bir korodan çok daha fazlası

Sibel Tüzün, iki çocuğunu alıp şöhreti bırakarak Londra’ya yerleşti. İki yıl önce taşındığı bu kentteki yeni hayatını ve Türk çocuklarının dilini unutmaması için kurduğu 23 Nisan Çocuk Korosu’nu ilk kez Sabah Cumartesi’ye anlattı

90'ların pop starlarından biriydi o... İlerleyen yıllarda, çıkan pek çok popçunun yıldızı sönerken Sibel Tüzün kalıcı hale geldi. Hatta 2006 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti. Sonrasında yine albüm yapmaya, konser vermeye ve sahne çalışmalarına devam etti ve kariyerini günümüze kadar taşıdı. Ancak iki yıldır sesi soluğu çıkmaz oldu. Çünkü, Şebnem Ferah'ın şarkısında dediği gibi "Sil baştan başlamak gerek bazen" deyip iki çocuğunu alarak Londra'ya yerleşti, şöhretten uzak yeni bir hayat kurdu. Tüzün ile yeni hayatını konuştuk.
-Londra'ya taşınmaya nasıl karar verdiniz ve neden bu şehir?
- Londra sevgim 1993 yılına dayanıyor. İlk albümüm Ah Biz Kızlar'ın başarısı, konser yoğunluğu, birden bire tüm Türkiye'de tanınmak zorlu durumlardı. Altı aylığına Londra'ya geldim. İlk gelişimdi ve çok sevdim. Sonraki yıllarda da ara ara hep geldim. Sanırım altı yedi yıl önce başvuru yaptım yerleşmek için, kabul edilmedi. Kısmet bu zamanlaraymış.



-Bir hazırlığınız var mıydı? Evinizi, işinizi ayarlamış mıydınız?
- İngiltere'ye Ankara Anlaşması'yla kabul edildim, bir iş planım vardı. Ama geldikten bir hafta sonra pandemi başladı, hiçbir hesap çarşıya uymadı. Maddi, manevi zorluklar oldu tabii. Hayatta hepsi var. Sonra geçiyor zorluklar, atlatıyor insan.

KENDİMİ ISPAT ETMEM GEREKİYOR
- Türkiye'de ünlü bir şarkıcıyken, Londra'da hiç tanınmayan bir kadın olarak yaşamak nasıl bir şey?
- Londra'ya ilk gelişimde bu hissi yaşamıştım. Bu sefer öğrenci velisi olarak da yaşadım. İş hayatıyla ilgili kendimi yeniden ispatlamam gerekiyor. Burada her şey referans sistemi üzerine kurulu. Tam olarak sil baştan olmasa da, büyük bir emek ve zaman söz konusu...
- Orada mesleğinizi yapabiliyor musunuz?
- Türkiye'deki bütün işlerimin buradaki muadillerini faaliyete geçiriyorum. Şarkıcı olarak konserler başladı. Yapım firması olarak dijital dağıtım anlaşmalarımızı tamamladık, çok yakında albüm ve single çalışmalarımızı İngiltere üzerinden paylaşacağız. Organizasyonlar başlıyor. Sürekli toplantı ve yazışmalarla kendimizi tanıtıyor ve yeni iş birlikleri oluşturuyoruz. Bol yenilenmeli ve heyecanlı bir süreç benim için.



- Bir de, bizi de heyecanlandıran 23 Nisan Çocuk Korosu kurduğunuzu öğrendim, bunu konuşalım mı?
- Ah o da benim bir başka hayalim. Türkiye'den uzakta olan çocuklarımız kültürümüzden de uzaklaşıyorlar zaman içinde. Anne ve babalar ne kadar çaba gösterse de bizi biz yapan kültürel ögeleri öğretmek aile içindeki çabayla gerçekten zor. Müziğimizden şairlerimize, ozanlarımıza, yazarlarımıza kadar çok geniş kapsamlı bir eğitim ve paylaşım alanı 23 Nisan Çocuk Korosu. Bunun yanı sıra çocuklarımızın dil becerilerinde de kayıp yaşamamaları için Türkçe telaffuz ve ifade çalışmalarını kapsıyor. 23 Nisan Çocuk Korosu'na başladık ama yeni çalışmaya başlayan bir koronun online eğitimde ilerlemesinin çok zor olduğunu gördük. 5-17 yaş arasında farklı yaş gruplarıyla çalışmalar başlattık. Pandemi sonrasında önce Londra merkezli ve yüz yüze eğitimli bir oluşuma döneceğiz. Sonra hedef dünya...

İSMİME İNTERNETTEN BAKINCA ÇIĞLIK ATIYORLAR!
- Türkiye'yi özlüyor musunuz?
- Genelde iki haftada bir Türkiye'deyim zaten. Özlemeye pek zaman kalmıyor. Bir vapur, bir Boğaz, bir de dostlar ve ailem tabii ki... İyi geliyorlar bana her zaman. Onun dışında yemek içmek derseniz, her şey var Londra'da. Türk kahvemi yapıyorum her sabah, simidim, zeytinim, peynirim var şükür. Yeni tanıştığımız birine kendimi tanıtırken şarkıcıyım deyince internetten bakanlar oluyor genelde. En sonunda Google'a adımı yazıp şarkıcı olduğuma ikna olunca çığlık, kıyamet sonrası..."

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Bir korodan çok daha fazlası
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