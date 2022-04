Oyuncu Lizge Cömert: Sevgi dolu bir ailede büyüdüm

Pırıl pırıl, gülünce gözlerinin içi gülen ve ışığı ile hemen fark edilen dinamik, başarılı bir genç kız Lizge Cömert.Adı 'Ağacın meyve veren dalı' anlamına geliyor ve Lizge, adının hakkını verircesine küçük yaşta çalışkanlığıyla dikkatleri çekmeyi başarmış. atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Süsen karakterine hayat veriyor, Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde burslu olarak üçüncü sınıfta okuyor. Hayatının iş, okul ve ev arasında çok yoğun geçtiğini, haftanın altı günü çalıştığını ve iki-üç saat uyku ile hayat akışına devam ettiğini söyleyen Lizge Cömert ile nisan ayının yağmurlu bir gününde Nişantaşı'ndaki Park Hyatt İstanbul'da bir araya geldik.Hayatım iş, okul ve ev üçgeninde yoğun geçiyor. Haftanın pek çok günü çalışıyorum ama çok keyifli bir ekibimiz var, aile gibi kaynaştık.- Ortaokulda tiyatrodaydım, hocam Mert Yılmaz beni yönlendirmişti. Tiyatro kendimi çok rahat hissettiğim bir yerdi ve oraya girince bambaşka bir dünyanın kapısı aralanmış gibi hissettim, İnanılmaz keyif alıyordum ve sahneden inmek istemiyordum. Sonra Müjdat Gezen'de oyunculuk eğitimine devam ettim ve bu rol bana çok sürpriz bir şekilde geldi. Bir akşam telefon geldi ve dediler ki "Senaryo şu, rolün şu, yarın sete çıkıyoruz" Direkt sete çıktım.- Duygusallığımız ortak olabilir. Süsen kendi dünyasında, daha içe dönük bir kız ve hayatında sevgi açlığı da çektiği için birini sevdiğinde ona belli edecek hareketler yapıyor. Ben ise daha temkinliyimdir ve sevgi dolu bir ailede büyüdüm.- Babamla çok eğlenceli bir baba kız ilişkimiz var, annem ile de arkadaş gibiyizdir ama annem kuralcıdır. Altı yaş küçük kız kardeşim var Fransız Lisesi'nde okuyor ve ikimiz için de en önemli kural spor yapmak, annem bizi her gün spora götürürdü; fitness, cimnastik, basketbol, tenis oynadım. Yemeklerimiz sağlıklı hazırlanır ve genellikle glutensiz olur. Tatlı, kahve, çay bunlarla pek aram yok. Ama bunu baskı yaparak değil, teşvik ederek yapard annem. Ben yaramaz ve çok dans eden, mutlu bir çocuktum. Ailem ne istersem beni ona yönlendirdi, tek zorlama ile yaptığım piyano çalmaktı. Dört yıl çaldım. Mutlu bir çocuktum.- Bazen hiç kimsenin sevmeyeceği, inanılmaz kötü şarkıları ben çok sevebilirim. (Gülüşmeler) Müzik zevkim çok değişik, her türden müzik dinlerim. Müzik listemde Frederic Chopin'den sonra Müslüm Gürses'in bir şarkısı da çıkabilir.Dudak nemlendiricisi, allık, maskara.- Yoğun bir tempom var çok gidemiyorum ama özellikle ayda bir masaja gitmeye çalışıyorum.- Saçlarıma çok önem veririm, bakımımı yaparım, serum sürerim. Boya yaptırmayı da düşünmüyorum.- Büyük bir kısmını kaplıyor; haftada iki gün dans ediyorum, sabahları annemle yürüyüş yapıyoruz, basketbol oynuyorum.- Botoks.- Havalı.- Sosyal medya kullanmıyordum, menajerimle tanıştıktan sonra onların teşvikiyle instagram açtım. (Gülüyor) Hiç merak etmiyorum sosyal medya dünyasını, stalk hesabım da yok ama arkadaşlarım beni her şeyden haberdar eder. (Gülüşmeler) Arkadaşlarımla oturduğumuz, gezdiğimiz yerlerde fotoğraf çekmeyi de çektirmeyi de sevmiyoruz. O anın keyfini çıkartıyorum ve inanın aklıma fotoğraf çektirmek hiç gelmiyor. O yüzden sosyal medyam aktif değildi. Ama yorumların hepsini okuyorum ve buradan onlara sevgilerimi iletiyorum.Kelebeğin Rüyası. İkinci kez izledim.- Uçurtma Avcısı. Bunu da ikinci kez okuyorum-İki ay önce Fransa'ya gittim, çok iyi geldi.- Üç yıl önce Bodrum'da, üniversiteye başlamadan önceki yaz.- Hamburger.- Köpek. Köpeğim yok ama çok istiyorum.- Ailem, işim, müzik.- Yıl olarak 1980'leri yaşamayı çok isterdim, bana çok büyülü geliyor o dönem.- Gülen ve gülmeyi seven biri olmayı.- Çalışkan, eğlenceli, güvenilir.- Bazen şanslıyım bazen şanssızım ama genellikle şanslıyımdır.- Evet. İdeallerimin peşimden giderim.- Dışarıdan bakanlar öyle diyebilir ama tanıyınca çok içten ve samimi olduğumu söylerler.