Yeni bir rönesans yaşıyoruz

2019 sonrasında moda dünyası kimsenin tahmin edemediği hızda büyük bir değişimin içine girdi... Dünyaya verdiğimiz zararı net bir şekilde fark ettik mesela... Daha da doğrusu hızlı moda trendiyle hayatımıza giren "al-kullanat" kavramının dünyaya ne oranda zarar verdiğini anladık diyelim... Sürdürülebilirlik kavramının artık bir tercih olmanın çok ötesine geçtiğini, hepimiz için özellikle moda ve tekstil dünyası için bir mecburiyet olduğunu net bir şekilde anladık. Evde olduğumuz süre zarfında dijital moda haftaları, dijital kıyafetler, Metvaverse'te modanın da içinde olduğu ikinci bir hayatımız olacağı gerçeği yüzümüze çarptı mesela... Bunlar ve daha pek çok kavram hem bizlerin hem de moda dünyasının kafasını yoruyor bir müddettir... İşte ben de bu hafta, hem de tam Dünya Günü'nü kutladığımız bu hafta, bu konuların masaya yatırıldığı önemli bir konferansa katılma şansı yakaladım. Amsterdam'da düzenlenen ve moda dünyasının değişimine yön veren Ever Evolving Talks ve farklı sektörlerden fikir liderlerinin, küresel moda devlerinin, vizyoner profesyonellerin ilham veren içgörülerini ve global trendleri anlattığı bu konferans şu an moda dünyasının içinde bulunduğu süreci mercek altına aldı ve modanın geleceğine ışık tuttu kanımca... Konferansın sponsorluğunu jean konusunda Türkiye'nin ismini tüm dünyada duyuran Çalık Denim'in üstlenmiş olması da son dereece gurur vericiydi.Pozitif düşünmemiz gereken bir dönemdeyiz. Kabul edelim artık eski normale dönmemiz mümkün değil. Artık yepyeni bir normal inşa etme dönemi. Eğitim, evde geçirilen zaman, seyahat, alışveriş, iş hayatı, iletişim, oyun yani aklınıza gelebilecek her şey tamamen değişti.Çevreci, sürdürülebilir, yardımlaşma odaklı, sorumlu olmayan iş yerlerini neredeyse tamamı gelecek 10 yılı görmeyecek.3d printerlar, nano teknoloji, tüm kaynakların yeniden değiştirilmesi bizim için bir gerçek.Şu an yeni bir rönesansın içindeyiz. Ve internete bağlı olmadan zaman geçirmek yeni lüks tanımı içinde olacak. Dijital, sanal dünya içinde daha çok zaman geçireceğiz. Gelecek 10 yıl, geçirdiğimiz 100 yıldan daha büyük değişimler yaşayacağız. 10 yıl sonra çocuğunuza 3d printer olmadan nasıl yaşadığınızı anlatamayacaksınız.Deneyim ekonomisi her şeyin önünde... Ego ekonomisinde eko ekonomisine geçmemiz gerekiyor. Yeşil, yeni dijital. Sürdürülebilirlik bir devrim. Nasıl endüstri ve dijital devrimleri yaşadıysak şimdi sırada sürdürülebilirlik devrimi var.Güven dijital değildir, tüketiciler sadece data değildir ve mutluluk download edilemez. Güven yoksa hiçbir şey başarmanız mümkün değil. Tutku, deneyim ve ilişkilerle bir şeyler satabilirsiniz.Şirketler artık kayaklar yoluyla değil, ortak hayalgücü yoluyla birbirlerine bağlı.Etik değerlerin, ırkçılığın, şeffaflığın ön planda olduğu bir dönem...Belli bir ırkın ön plana çıkartıldığı dönemin sonuna geldik. Ancak aynı şekilde şu veya bu ırktan diye pozitif ayrımcılık yapıldığı dönem de bitti.Inclusive kelimesi yani herkesin dahil edilmesi çok kıymetli. Moda dünyası bazı insanları dışarıda bırakmaması gerektiğini henüz yeni yeni anlamaya başladı. Tüm dev markalar bu konseptin peşinde olmalı. Bu konuda sorun yaşamamak için etik komiteler kurmak durumundalar.Z Jenerasyonu çok önemli. Onları anlamadan bir iş yapmak mümkün değil. Aşırı özgürlükçüler. Ve bunu anlamayan markalar hayatta kalamayacak.Bu dönem bize moda haftalarının dijital ortamda yapılabileceğini, avatar mankenler üzerinde tasarımcıların sonsuz bir çeşitlilik içinde kıyafet yapabiceğini öğrendik.Aynı anda hem tasarımcıların koleksiyon tanıttığı, hem de dijital kıyafetler yaptığı bir dönem... Sosyal medyada ya da metaverse içinde nasıl isterseniz giyinebileceğiniz bir dönem.Markaların dijital deneyimler yaşatması gereken bir dönemdeyiz.Teknofobikler, dijitalleşen dünyadan nefret edenler var. Önümüzdeki dönem teknofobiklerin sistem dışında kalması kesin...Sephora, kadın girişimcileri destekleyen KAGİDER ile kısa süre önce özel bir iş birliğini hayata geçirdi. 'Kozmetik ve Güzellik Sektöründe Kadın Girişimcileri Geliştirme Hızlandırma Programı"ındaki beş markanın (Cosmed, Feu du Ciel, Mellys' Nature, Bade Natural ve The Sim Co.) ürünlerini sephora.com.tr ve Sephora Mobil Uygulaması üzerinden "Good For" kategorisi altında satışa sunuldu. Cosmed'in yardımcı ürünleri, Bade Natural'in doğal kokulara sahip yağları ve etki oranı yüksek serumları güzellik tutkunlarını bekliyor.İsmini Uzakdoğu'nun mistik yanından alan Naddha markası, el yapımı çantaları deri detaylarla harmanladı. El örgüsü çantalarda, farklı renk ve model alternatifleri mevcut. İşe, tatile, gezmeye nereye giderseniz gidin Naddha her an yanınızda... Naddha'nın el örgüsü tasarımları nesiller boyu süren ustalık bilgileri ve deneyimlerinden izler yansıtıyor. Sürdürülebilir bir anlayış üzerine kurulan Naddha çanta modellerine markanın internet sitesinden ulaşabilirsiniz.Yaza merhaba dememize sayılı zaman kala sizi spor yapmaya motive edecek ve stilinizi yansıtacak seçeneklere ne dersiniz? Yenilikçi çizgisini foksiyonel ve konforlu kumaşlarla buluşturan yerli spor giyim markası Comeup, baharın renklerini spor stilinize taşıyor. Canlı renklerden soft tonlara uzanan renk paletinin öne çıktığı yeni sezonda her tarza uygun seçeneklere yer veriyor. Yüzde 95'i dikişsiz giyim teknolojisi ve dayanıklı, yüksek kaliteli ipliklerden üretilen Comeup, yazı istediğiniz formda karşılama fırsatı sunuyor.Çevreye duyarlı, eko bilinçli ve çok yönlü işlevsel parçalar konusunda çalışma yapan markalardan biri de yeni Timberland oldu. Marka ve Billionaire Boys Club işbirliğiyle hazırlanan Bee Line koleksiyonunda yer alan tekstil ve ayakkabı modelleri yazı selamlayan renk tonları ve 90'lardan ilham alan desenlere sahip. Bu özel koleksiyonda, unisex tekstil parçaları da bulunuyor.