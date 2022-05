7/24 şehirde yaşam

Indie pop'un fenomen gruplarından, dünya çapında milyonlarca müzikseverin kalbini fetheden Oscar and the Wolf, üç yıl aradan sonra Enter The Music festivali kapsamında İstanbul'da. Yepyeni şarkısı Bye Dubai'yi yayınlayacak olan Riff Cohen de grup ile aynı festivalde sahne alacak. Ülkemizde de büyük bir hayran kitlesine sahip olan, ünlü Belçikalı grup Oscar and the Wolf, 27 Mayıs gecesi İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta müzikseverler ile buluşacak. Riff Cohen, yeni nesil Türk rock müziğinin yükselen gruplarından Yaşlı Amca, rap müziğin başarılı kadın yorumcularından Lil Zey, Uzunlar şarkısı ile tanıyıp sevdiğimiz Evdeki Saat ve Ankara'lı grup Soft Analog festivalde sahne alacak diğer isimler olacak.Yapı Kredi bomontiada, kendini bir sokak fotoğrafçısı olarak tanımlayan Erhan Coral'ın Şehirde Bir Başına sergisine ev sahipliği yapıyor. Şehrin farklı alanlarında, farklı zamanlarda, farklı mevsimlerde kendisi ve şehirle baş başa kalan insanların hikâyesini anlatan sergi, 10-31 Mayıs 2022 tarihleri arasında Yapı Kredi bomontiada B Blok Akademi sergi alanında ziyaret edilebilir. Ağırlıklı olarak siyah-beyaz çekim yapan, insanları en doğal hallerinde, oldukları gibi yakalamayı seven Erhan Coral, farklı şehirleri, farklı kültürleri ve farklı insanları fotoğraflıyor. Sergi bildiğimiz mekanlarda, tanımadığımız insanların, zaman zaman hüzünle, zaman zaman merakla okuyacağımız hikayelerini anlatıyor.Dünyanın dört bir yanında 400'den fazla solo sergi yapan ve 500'den fazla grup sergisinde yer alan David Hockney'nin Türkiye'deki ilk sergisi, Baharın Gelişi, Normandiya, 2020 ismiyle Sakıp Sabancı Müzesi'nde gerçekleşiyor. Daha önce Londra'daki Royal Academy'de ve Brüksel'deki Bozar'da sanatseverlerle buluşan Baharın Gelişi, Normandiya, 2020'nin üçüncü durağı Sakıp Sabancı Müzesi. Kariyeri boyunca yeni teknolojileri ve sanat yapmanın farklı yöntemlerini araştıran Hockney, iPhone ve iPad ile çizim yapıyor. Sergi, 11 Mayıs - 29 Temmuz 2022 tarihlerinde müzede.Four Seasons Hotel Bosphorus, anneler gününde iz bırakacak ve mutlu anılar oluşturacak bir gün yaşatmak için konsept bir brunch organize etti. Otel, anneleri Boğaz manzarasında, adeta cennete dönüştürdüğü alanda şehrin simgesi haline gelmiş Anneler Günü brunch'ına davet ederken, misafirler sevilen grup Ata Marin'in müzikleri eşliğinde keyifli saatler geçirecek. Otelin Executive Şefi Görkem Özkan ile deneyimli ekibi tarafından hazırlanan ve bir klasik haline gelen brunch büfesinde barbekü, döner gibi sevilen lezzetlerden taze deniz ürün-Güneş sıcak yüzünü gösterdi, Türkiye'nin sahil şeridi hareketlendi. Çeşme'de bu hareketlilikten nasibini aldı. Geçen yaz lezzetleri, servisi, eğlencesi ile adından söz ettiren Cabbar Port Alacatı bayramla birlikte sezon açılışını yaptı.Mekanın işletmecisi Serkan Koca, "Bu kış zor geçti. Tatilcilerin coğu planını yaptı. Biz Temmuz ve Ağustos için rezervasyon oluşturmaya başladık bile" diyor.