Bir yerlere ait olmak için kendinizden vazgeçmeyin

Hepimiz toplum tarafından kabul görmek ve onaylanmak isteriz. Onaylanabilmek adına toplumumuzdaki kişiler ve durumlara göre hareket etmek, sizi kendiniz olmaktan uzaklaştırmaya başlar. Kendinize ait fikirler üretmiyor ve net düşünceler üzerinde duramadığınızda topluma adapte olur, toplumun içinde yok olursunuz.Yaşamımızda birey olarak, ait olma ihtiyacı duyarız. Bir aileye, bir gruba herhangi bir çevreye... Bu durum, aslında doğumumuzdan itibaren yaşamsal anlamda da hayatta kalmamızı kolaylaştırır. İçinde bulunduğumuz bu gruplar içerisinde, kendimizi gösterebilmek ve orada insanlar tarafından onaylanmak adına bazen kendi özümüzden uzaklaşacağımız hal ve hareketler gösterme eğiliminde olabiliriz.Toplumumuzdaki çoğu kişinin en büyük amaçlarından biri kabul görmek, onaylanmak ve sevilmek... Fakat toplum içinde kendinize ait değerleriniz, fikirleriniz ve kimliğiniz konusunda net ve sağlam bir duruş sağlamaz ve diğerlerinden kolayca etkilenerek fikirleriniz bu yönde değişim gösterirse o toplum içinde giderek yok olmaya başlarsınız. Girdiğiniz her ortamda kabul görmek adına, o topluma ait kişilerin düşüncelerini kabul ettikçe ve tıpkı o topluma ait bireyler gibi konuşmaya başladıkça imajınız güvenilmez ve tutarsız bir kişilik olacaktır. Peki düşünün: Her girdiği ortamın fikirlerini benimseyen bir kişiyi siz tanıyor olsanız, bu kişiye ne kadar güvenebilirdiniz?Bulunduğunuz ortam size farklı fikirlerin benimsenmeyeceğini ve eğer farklı davranırsanız kabul görmeyeceğinizi hissettirebilir. Fakat düşündüğünüzün aksine gerçekten başarılı ve orijinal fikirleri olan kişiler dışlanmaz ve hatta farklı fikirleri sayesinde ortamda otorite sahibi olurlar.Kırıcı ve kaba biri olmanın tabii ki toplumdan dışlanması kaçınılmazdır. Fakat ilgili, saygılı, hoşgörülü olursanız insanlar tarafından sevgi ve saygı görürsünüz. Düşünme tarzınızın, fikirlerinizin orijinal olması ve bu düşüncelerin fayda sağlayan özelliklere sahip olması, yaratıcılığınız ve bunları sağlam net fikirlerinizle ifade ediyor olmanız, sizin kendinize daha da yaklaşmanızı sağlar. Eğer tam tersi bir yerde net değilseniz, fikirleriniz sürekli değişim gösteriyorsa kendinizden dahi emin değilseniz, bu durum bulunduğunuz insanlarda da güven problemi oluşturur.Net olduğunuz fikirleriniz, kendinize güvendiğiniz bir kişilik yapınız varsa bunun dimdik arkasında durun. İnsanları kırar mıyım düşüncesiyle bunu aktarmaktan asla vazgeçmeyin. Net fikirlerinizin olması, doğruluğundan emin olduğunuz kişiliğiniz ve düşüncelerinizin olması, unutmayın ki sınır çizmenin en güzel yoludur."O olmazsa ben ne yaparım"larınız olmasın. Duygusal olarak insanlara bağımlı olmayın. Bu durum hayatınızın tüm gücünü ve kararlarını o kişiye vermekle eşdeğer bir durum.Hayatınızda hiçbir insan yanınızda sürekli olmayacakmış gibi yaşamınızı devam ettirin.İnsanları dinleyip farklı görüşlere saygı duyup empati kurmayı öğrenin. Bize uygun olmayan görüşler bile farklı bakış açısı sağlayıp olaylara farklı açılardan bakmamızı sağlar.Korkunun ecele faydası yok demiş atalarımız. Korkmanıza rağmen bazı şeylerin üstüne gidebilmek asıl başarıyı sağlayan ögedir. Bundan dolayı korkularınızın yaşamınızda yön verici olmasına izin vermeyin.Size uymayan durumlara sırf karşıdaki kırılmasın diye sessiz kalmayın. Bu durum sizin daha çok sevilmenizi sağlamaz aksine sizin kullanılmanıza ve bunun sonucunda da kendinizden uzaklaşmanıza yol açar.Gereğinden fazla alttan almak ve kibar olmak kendimize yaptığımız en büyük saygısızlık olur.Sürekli olarak insanların size ilgi göstermesini beklemeyin. Bu durumun temeli aslında yeterince değerli ve yeterli hissetmiyor oluştan kaynaklanır. Bundan dolayı ihtiyacınız olan en temel ilgi kendinize olan saygı ve sevginizdir.Yaşamdaki başarısızlıklarınızla ilgili kişileri suçlamayın. Bahaneleri dışarı atmak yerine hatalar, başarısızlıklar hep öğretmenleriniz olsun.Yaşamınızda ne kadar insan olduğu değil, bu insanların size ne kadar iyi geldiği önemlidir. Bundan dolayı hayatınıza dahil ettiğiniz insanlar konusunda seçici olun. Arkadaşlarınız size, değerlerinize, sınırlarınıza saygı gösterip sizi önem-seyen kişilerden oluşsun.Kendini bulunduğun doğal halinle kabul et ve sev. Kendini kimseyle kıyaslama, yarışma.Güçlü ve zayıf yönlerinle tanış. Neleri çok iyi başarıyorsun? Neleri o kadar da iyi yapamıyorsun?Başarmanı sağlayan motivasyon nedir? Hangi alanlarda iyi olup olmadığını bilmek kendini tanımanın en önemli yollarından biridir.Hayır demeyi yaşamına kat. Bunu illa ki sert reddeden bir tutumda yapmak zorunda değilsin."Bu bana çok da uymuyor, istemiyorum" demek kimseyi kırmanıza yol açmaz.Mükemmel olmayacağının farkına var. Çünkü mükemmelliğe ulaşmış herhangi bir insan yok. Bu yolda ilerlemek sadece kendinizle ilgili olumsuzluklarınızı görmenize yol açar ve sizi yıpratır.Kendi değerinizi başkalarının sizin görüşlerinizi, görünüşünüzü, karakterinizi onaylayıp onaylamamasına göre değil kendi kendinize belirleyin.Başarılarınız, başardıklarınızın sizi farklı bir kişiliğe büründürmesine izin vermeyin, maddiyat, güç sizi siz yapan unsurları değiştirmesin.Size karşı yapıcı eleştirilere karşı hemen savunmaya geçmeyin, onun yerine buradan nasıl bir ders çıkarabilir ve kendimi değiştirebilirim diye dersler alın.Hayatınızda kendinizi veya birilerini suçlayarak yerinizde saymak yerine "Ben ne yapabilirim?" diyerek değişimle ilgili sorumluluklar alın.Yaşamınızda karşılaştığınız tüm zorlukların sizi yetersiz ve güçsüz hissettirmesi yerine bu zorluğa karşı bu sefer nasıl farklı davranırsam daha iyi atlatabilirim diye düşünün.Yalnızlığınızla barışın, onu her güçsüzlüğüyle ve güçlülüğüyle sevin. Kendinizi tanıyın en çok vakit geçirdiğimiz kişinin neye ihtiyacı var, nelerle mutlu en iyi siz analiz edin.Nasıl birisiniz, bunu analiz edin. Bu durumu, sadece insanların hakkınızdaki olumsuz yorumlarını içine dahil etmek yerine hem olumlu hem olumsuz yönden gerçekçi bir bakış açısıyla ele almalısınız.İnandığınız ve savaştığınız şey için sonuna kadar mücadele etmelisiniz. İnsanların olumsuz yorumları, ilerlediğiniz yolu sürekli olarak baltalarsa yaşamda asla yol katedemezsiniz. Emin olun bu zamana kadar ismini duyurmuş birçok kişi, insanlar onu sürekli desteklediği için bu noktaya gelmemiştir.