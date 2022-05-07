Erkekler pratik, kızlar ayrıntılı düşünüyor

Bir kitap düşünün, Türkiye'de öğrenciler için yazılmış, içine çizimler katılarak çocukların ilgisini çekmeyi başarmış. Matematikle ilgili ön yargıları yıkan bu kitap, daha sonra Çince ve Koreceye çevrilerek uluslararası bir başarıya kavuşmuş. Peki nasıl diyerek Bursa'da öğretmenlik yapan yazar Sümeyra Güzel'in kapısını çaldık. Tüdem Yayın Grubu tarafından basılan Ben Bu Problemleri Çatır Çatır Çözerim kitabının yazarı Güzel; öğrenciyken dikkatini çeken, öğretmen olunca da kendisini rahatsız eden, matematikle ilgili ön yargıları yıkmak için harekete geçmiş.- Öğrenciyken sırf sevdiğim için, çözerken kendimi iyi hissettiğim için geometri sorusu çözüyordum. Öğretmen olunca gördüm ki, çok başarılı öğrenciler bile keyif almadan, sırf başarılı olmak için matematik çalışıyorlar. Çoğu kişi matematik öğrenmenin çok gereksiz olduğunu düşünüyor. Bunun böyle olmadığını dersine girdiğim öğrencilere anlatabiliyordum ama daha fazla öğrenciye ulaşmam gerektiğini hissettiğimde bunu kitap yazarak yapabileceğime inandım.- Gerçek ile rüya arası bir duyguydu. Çok mutlu oldum. Sonra elinde benim kitabımı tutan bir Koreli çocuğu hayal ettim. Okuduğu zaman neler düşüneceğini, ne hissedeceğini, benim yazarken güldüğüm yerlerde onun da gülüp gülmeyeceğini merak ettim. Kendime inancım güçlendi.- Bir kısmı ön yargılı ve asla başarılı olamayacaklarını düşünüyor. Ama çok keyif alan öğrencilerim var. Yedinci sınıfa kadar matematik dersinde başarılı olamayan bir öğrenci olarak yapabileceğimi gördüğüm andan bu yana hiç pes etmedim. Çocuklar da bu açıdan motive olmalılar.- Sevdiğimiz her şeyi işimize yaradığı için mi yapıyoruz? Çocuklar çok fazla bilgisayar oyunu oynuyorlar. Bir çocuğun "Bu oyun benim ne işime yarayacak" diyeceğini sanmam. Türev ve integrali öğrenirken düşünme becerilerimizde yarattığı etki önemli. Mantıklı düşünebilmeyi geliştirmenin bir yoludur bu dersler.- Erkekler biraz daha pratik yollar peşinde. Kızlar daha ayrıntılı düşünmeye çalışıyor. Matematik başarısı olarak çok fark olduğunu düşünmüyorum.- Çok seven de var, hiç sevmeyen de. Dikkatimi çeken, yazım yanlışları ile dolu kitaplar çok fazla. Aileler çocuklarına kitap seçerken daha seçici olmalı.