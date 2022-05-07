Kültürleri buluşturmayı misyon edindik

Beyoğlu Belediye Başkanlığı döneminde yaptığı hizmetlerle adından bahsettiren Ahmet Misbah Demircan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı olarak da yaklaşık üç yıldır önemli işlere imza atıyor. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nden Beyoğlu Kültür Yolu Projesi'ne kadar, sinemadan edebiyata, müzelerden kütüphanelere geniş yelpazede düzenlenen etkinliklerle kültür sanat hayatına katkı sağlamaya neredeyse kendisini vakfetmiş durumda. Haliyle onlarca proje ve konuşulacak konu var... Ancak, AKM'nin kütüphanesinde bir araya geldiğimiz Demircan ile konu başlıklarını ikiye indirdik. İkisi de çok önem verdiği konulardan. İlki, geçtiğimiz hafta Diyarbakır'da hayata geçirilen Doğunun Kanatları etkinliği diğeri de e-kitabım adlı mobil kitaplık uygulaması.Doğunun Kanatları projesiyle Anadolu medeniyet ve irfanına yön veren zirve şahsiyetleri; edebiyat, tiyatro, sinema, resim, müzik vasıtasıyla yeni nesille buluşturmak ve yarınlara taşımak istediklerini anlatan Demircan, eserlerini Kürtçe olarak yazan Ahmedi Cezeri, Feqiye Teyran ve Ahmed-i Hani'nin düşüncelerini, fikirlerini ve duygularını gün yüzüne çıkarmaya çalıştıklarını belirtiyor.Demircan, izlenimlerini ve etkinliğin amacını şöyle anlatıyor: "Daha önce Kürt edebiyatında önemli şahsiyetlerin eserlerini bakanlık olarak bastık. Medeniyetimizi mayalayan büyük şahsiyetlerin bize bıraktığı en büyük miras olan kitaplarına erişimi ve ulaşımını kolay kılmak istiyoruz. Bu baskıları daha da yaygınlaştırmak ve şahsiyetleri öne çıkarmak, ulusal ve uluslararası kamuoyuna tanıtmak için etkinlikler yaptık." Kürtçe etkinlik yapılan bugünlere kolay gelinmediğinin altını çizen Demircan, şöyle devam ediyor: 'Bu etkinlikler çerçevesinde Kürtçe kitaplar tanıtıldı. Kürtçe filmler gösterildi.Kürtçe şarkılar söylendi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde içte ve dıştaki bütün engellemelere, provokasyonlara rağmen;Kürtçe söyleyenlerin, konuşanların, dinleyenlerin önündeki bütün engeller kaldırıldı. Normalin ta kendisi olan bu etkinlikler 20 yıl önce maalesef hayaldi. Bugün gerçek oldu." Mevlana'nın "Aynı dili konuşan değil aynı duyguyu paylaşanlar anlaşır" sözünden hareketle, kültürleri ortak paydada buluşturmayı amaçlayan Demircan, "Kültür bireysel değil kolektiftir. Ahmed-i Hani şiirlerini yazarken her bir satırın Türkçe, Farsça ve Arapça karşılığını yazmış. Çok kültürlü yapıya dikkat etmiş. Anadolu kültürü böyle zengin bir yapıdadır.Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy başta olmak üzere Kültür Bakanlığı'nın da en önemli misyonu kültürler üzerinden ortak paydayı geliştirip bir arada tutmaktır. Bunlara özel bir değer veriyoruz' diye konuşuyor.Ahmed-i Hani, Feqiye Teyran ve Ahmed-i Cezerî'nin; Molla Cami, Fuzuli, Mevlana, Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre gibi düşünürlerle bir anılması gerektiğini belirten Demircan, "Anadolu kültüründeki bu üç şahsiyet Hacı Bektaş Veli, Mevlana ve Yunus Emre'ye çok benziyor. Kültürel yozlaşma olmasın istiyorsak bu abidevi şahsiyetler şahsında eserlerini yakından tanımak ve tanıtmak, kültürümüzün somut mirasını koruyup, restore edip gelecek nesillere taşımak zorundayız" diyerek geçmişle gelecek arasında köprü olduklarına değiniyor.Demircan'ın üzerinde hassasiyetle durduğu bir diğer konu e-kitabım ve Etkin Kütüphane uygulamaları. Örneğin bahsedilen bu Kürtçe eserler bakanlığın yakın zaman önce hayata geçirdiği e-kitabım uygulamasında da yer alacak. E-kitabım ve Etkin Kütüphane çok önemli iki proje. İkisi de kitaplara kolay ulaşmayı sağlıyor. Malum gençler sosyal mecralarda telefon ve tabletlerle çok fazla vakit geçiriyorlar. Elinde telefon tablet olan herkes bu uygulamalar sayesinde istediği kitaba kolayca ulaşabilecek. Bakan Yardımcısı Demircan ülkemizin kitap okuma oranları araştırmasında gerilerde kalmasından rahatsız ancak, bu iki uygulamayla özellikle gençleri yakalayacaklarına inanıyor. Şu anda telefonunuza ya da tabletinize indirebileceğiniz e-kitabım uygulamasıyla 2 binden fazla kitaba bir tıkla ulaşmak mümkün. Uygulama kısa sürede 20 bin indirilmeye ulaşmış. Bu sayının hızla artacağını düşünen Demircan, bundan sonraki hedeflerinin de sesli kitaba geçmek olduğunu sözlerine ekliyor.E-kitabım ve etkin kütüphane uygulamalarına farkındalık yaratmak amacıyla AKM Kütüphanesine sembol bir yapı koyduklarını söyleyen Demircan, "Türk kültürünün en önemli yapıtların biri Orhun Abideleri'dir. İlk yazıtlardan bugün elektronik yazıtlara gelindi ve biz de buradan hareketle geçmişe sahip çıkıp çağı yakalamak ve geleceğe taşımak misyonuyla sembol bir heykel oluşturduk. Uzun ömürlülüğü simgeleyen kaplumbağa üzerinde o dönemin alfabesiyle yazılmış öğütler yer alıyor. Tam ortasında da QR kod var. O kodu okutarak uygulamaya ulaşabiliyorsunuz" diyor.