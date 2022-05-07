Öyle bir gündü o! Benzeri yaşanmamış

İkisi için de işler yolunda gitmiyordu. Birisi 2018 yılında oturduğu başkanlık koltuğunda dört teknik adamla çalışsa da takım istediği futboldan çok uzaktaydı. Diğeri; oynattığı futbol ülkede otoriteler tarafından beğenilse de elle tutulur başarı elde edememişti. Teknik adam olarak rüştünü ispat etmek için çıktığı maceralarda önce milli takımda sonra üç büyüklerin birinde duvara toslamıştı.Anlaşma sonrası çıkılan yolda her şey güzel ilerledi. Ancak takım şampiyonluk yarışına erken havlu atınca iki isim görüşmek için bir araya geldi. Başkan beşinci yıla girerken beşinci teknik adamını da göndermek istemiyordu. Hoca, bir yıl emek verdiği kulüpte yeni sezona sıfırdan başlamak istiyordu. Başkan önüne konan transfer listesine bakıp, "Yaş ortalaması yükseliyor" deyince hocanın "Tecrübeye ve inanmış adamlara ihtiyaç var. Arkamızda durun, yeter" sözleriyle yola devam dediler.2021-2022 Süper Lig sezonunun bitimine üç hafta kala şampiyonluğunu ilan edilen Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu ile teknik direktör Abdullah Avcı, sezon başlarken yola böyle çıkmışlardı. Ligde ilk yarıyı en yakın rakibi Konyaspor'un yedi puan önünde bitiren bordo-mavili ekip, ikinci yarıda kalesinde devleşen Uğurcan Çakır ve gol krallığına koşan Cornelius ile şampiyonluğa uçtu. İstanbul'un hiçbir kulübüne yenilmeden bitime üç hafta kala üstelik... Bu şampiyonluk ve sonrasında yapılan kutlamalar ise, tüm dünyanın gündemine oturuyordu.Trabzonspor, 38 yıl aradan sonra şampiyonluğunu kutlama şansı yakalayınca dünyada spor gündemine oturan bir gece yaşandı. Büyükşehir Belediyesi; şampiyonluğun ilan edileceği maç öncesi özel bir etkinlik düzenledi. Tüm Türkiye ve hatta yurt dışından tarihi maça akın eden ancak bilet bulamayanlar için şehrin belli noktalarında hazırlıklar yapıldı. Maç sonrasındaki DJ performansında yüz bini aşkın taraftar, aynı anda telefonlarıyla ışık şov yaptı. Bu muhteşem anlar, dronelar marifetiyle kayda alınıp sosyal medyadan yayınlandı. Ertesi gün dünya futbolunun patronu FIFA görüntüleri, "38 yıl sonra ilk şampiyonluğunuzu kazandığınızda..." notuyla paylaştı. İngilizlerin efsane futbolcusu Gary Linekeer de videoyu "Efsane" ifadesiyle dokuz milyon takipçisinin beğenisine sundu. Bizim de aklımıza merhum Kazım Koyuncu'nun sözleri geldi: "Trabzonspor, sadece Trabzon'u değil tüm Karadeniz'i aşmış bir olgudur. Trabzonspor, Türk futbolunun en evrensel değeri ve en önemli unsurudur."Trabzonspor'da taraftarlar, önceki sezon 49 maçta 33 gol atan Sörloth'u unutamıyordu. Norveçli'nin gittiği kulüpte başarılı olamaması sebebiyle hakkında sürekli Trabzon'a döneceği yönünde haberler çıkıyordu. Bu ismin gündemden düşmesini isteyen teknik direktör Abdullah Avcı, Parma'da oynayan Cornelius'un mutlaka alınmasını istedi. Ekonomik şartları zorlayan yönetimin transfer ettiği Danimarkalı oyuncu, takımın en skorer ismi olurken, gündeminden Sörloth çıkan taraftar, sahaya daha çok konsantre oldu.Özyazıcı'nın kasketi enerji veriyorKendisi de Karadenizli olan Abdullah Avcı kentin dinamiklerini çok iyi biliyor. Trabzonspor'un bir efsanesi olan, eski teknik direktör Ahmet Suat Özyazıcı'yı hasta iken evinde ziyaret eder. Özyazıcı gibi başına kasket takarak maçlara çıkar. Kasket bir anda öyle popüler hale gelir ki, TS Club hiç hesapta olmayan bir gelir kalemine kavuşur. Avcı, saha sonuçlarından bağımsız olarak Trabzon insanıyla bir bağ kurmuş oluyordu.Trabzonlu değilseniz, hatta bu kentte büyümemişseniz; Trabzonspor'un bu şehir için ne ifade ettiğini anlamanız zor... Bu yüzden de kulübün altyapısına büyük önem veriliyor. Bu sayede kulübe aidiyeti olan futbolcuların başrollerde olması hedefleniyor. Bu sezon onlardan bir tanesi, şampiyonluğun kazanılmasında büyük pay sahibi olan Uğurcan Çakır oldu... Babası Yomralı, aile koyu Trabzonsporlu... İstanbul'da yaşarken 2012 yılında keşfedilip Trabzon'a denenmeye gönderilen Uğurcan, sezon sonu ailesini özlediği için İstanbul'a döner. 16 yaşındaki oğlunu Trabzonspor'un altyapısında görev yapan efsane isim Özkan Sümer'e şikayet eden baba Mustafa Çakır aldığı cevapla mutlu olur: "Sen merak etme. Bir iki ay geçsin Trabzon'u özler, geri döner."Gerçekten de Uğurcan döner ve Trabzonspor tarihine geçecek serüveni başlar. Bu sezon rakiplerin kullandığı sekiz penaltının beşinin gol olmasına izin vermeyen Uğurcan böylece kariyerindeki ilk şampiyonluk heyecanını yaşar.Teknik direktör Abdullah Avcı'nın oyun tarzı ile Trabzonspor'un "dik oyna" felsefesi birbiriyle müthiş bir uyum sağladı. Yeni yapılan görkemli Şenol Güneş Spor Kompleksi de bordo-mavili taraftarlarla doldu taştı. Statta bir anda 30 bin seyirci ortalaması yakalandı. Son iki ayda maçlara bilet bulunamazken, karşılaşmaların oynandığı hafta sonları tüm Türkiye'den Trabzonluların akınıyla şehir doldu taştı. Oteller pandemi sonrası cirolarıyla bayram yapıyordu.Sanat yaşamını Viyana'da sürdüren Trabzonspor taraftarı, ünlü piyanist Nazlı Hacıalioğlu; şampiyonluk maçını izlerken yaşadıklarını SABAH Cumartesi'yle paylaştı.Ankara'da doğup büyüyen ve müzikle ilgili yeteneği keşfedilince 19 yaşında eğitim için Viyana'nın yolunu tutan piyanist Nazlı Hacıalioğlu, yüreğinin bir kısmını Trabzon'da bırakıyor. Bordo-mavi sevdasının aileden geldiğini ifade eden Hacıalioğlu; yurt dışındaki sanat kariyerine devam ederken, üniversitedeki derslerini Trabzonspor'un maçlarına göre programladığını söylüyor. Tek istisna Türk Büyükelçiliği'nin etkinlikleri... Bu sebeple davetli olduğu şampiyonluk karşılaşmasına da gidememiş: "Maçı mecburen televizyondan takip etmek durumunda kaldım. Şampiyonluktan emindim ama yine de heyecanlandım işte. Son düdükle tüm Türkiye gibi ben de Viyana'da kendimden geçtim. Şampiyonluk sonrası buradaki Türkler de yabancılar da tebrik edip fotoğraf çektirmek için sıraya girdi."Trabzon tribünlerinin marşı Biz Dar Sokaklarında ilk dinlediğinde vurulduğunu söyleyen Hacıalioğlu, "Çok hüzünlü, melankolikti, içime işledi. Hemen piyanonun başına oturdum ve çalmaya başladım. Bestemi daha sonra öğrencilerimle de paylaştım. Onlar da çok etkilendi. Hatta sosyal medyada paylaştıktan sonra Fazıl Say da beni tebrik etti. Çok mutlu oldum" yorumunu yapıyor. Peki yeni stada gitti mi hiç?: "Sağolsun yönetim, Beşiktaş maçına davet etti. Stadyumdaki atmosfer çok etkileyici idi, ambiyans muhteşem. Aslında burada bir klasik müzik konseri müthiş olurdu diye düşündüm, ses akustiği harika çünkü."Meydanda yapılan kutlamadaki önemli isimlerden biri de gecenin sunucusu Aslan Kar idi. Kendisiyle görüşürken nişanı için alışverişte idi. Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan Kar, tarihi geceyi şöyle anlattı:"Beş hafta öncesinden çalışmaya başladık. Kurulan platformlarda tekno müzik çalıyorduk. Trabzon'daki müzik anlayışını sadece kemençe ve horon zannedenlere inat bunu yaptık. Işık şov için de çok özel hazırlıklar vardı. Başkan Murat Zorluoğlu, 'Herkes elinden geleni yapmalı, bu kutlamalar eşsiz olsun' diyordu. Kalabalık olması bizim için sürpriz değildi ama 200 bin kişiyi ben de düşünemezdim. Altı-yedi drone çekim yaptı. Arkadaşlar muhteşem bir iş çıkardı. Dünyadan inanılmaz tepkiler aldık. FIFA'nın paylaşımı önemliydi. 10 milyonlarca kez izlendi. Ertesi gün meydana gittik. Direkteki arkadaşların nasıl tırmandıklarını anlamaya çalıştık ama çözemedik" yorumunu yapıyor.Kalabalığın enerjisi yüksekti, peki ya duygusal anlar: "İnsanlarla bakışlarımız denk gelince gözyaşlarımızı tutamıyorduk. Ertesi gün ramazanın son günü olmasa insanların dağılacağı yoktu. Ama sahur için restoranlarda da yiyecek bir şey kalmamıştı. Beni sevindiren bir kişinin burnu kanamadı, hırsızlık olmadı, kimsenin çocuğu kaybolmadı. Tek mermi atılmadı."Yarın İstanbul'da şampiyonluk kutlamasında taraftarları neler bekliyor: "Yenikapı'da yine çılgın bir kalabalık bekliyoruz. Rakam vermeyelim, taraftarlarımız herkesi şaşırtmayı seviyor. Ancak lütfen neon bilekliklerini de unutmasınlar. İstanbul'u bordo maviye boyacağız. Ancak neler çalacağımızı söylemem, sürpriz olacak."