Bu yaz tüm dünyada Sena Şener’in sesi yankılanacak

Ülkemizde de çok sevilen Kadebostany, yepyeni teklisi Two Lovebirds in a Cage'de son dönemin en önemli kadın yorumcularından Sena Şener ile güçlerini birleştirdi. Her biri dünya çapında ses getiren şarkılara imza atan ve muhteşem kadın vokalistlerle çalışan Kadebostany bu kez, daha ilk çalışmalarıyla uluslararası alanda ses getiren, yeni projeleriyle de her daim gündemde kalan Sena Şener'le müthiş bir ortaklığa imza atıyor. Şarkı 13 Mayıs 2022 tarihinde yayınlandı.Two Lovebirds in a Cage, 70'lerin ses estetiğinin hassas elektronik prodüksiyonlarla ustaca bir karışımı olarak dikkat çekiyor. Şarkıları, yorumu ve tarzıyla kendi dinleyici kitlesini çok genç yaşta yaratmayı başaran Sena Şener, yeni kuşağın en heyecan verici isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. Sena Şener'in ender ve güçlü sesi, türleri başarıyla harmanlayan yapımcı-besteci Guillaume de Kadebostany soundu bu beklenmedik ve heyecan verici iş birliğinde buluşuyor. Şarkının dünya çapında hit olması bekleniyor."Sena Şener ile nasıl tanıştılar ve beraber çalışma kararı aldılar?" sorusuna Guillaume de Kadebostany şöyle yanıt veriyor: "Nisan 2019'da Türkiye turu yapıyorduk ve Eskişehir'de Eskifest'te konserimiz vardı. Sena da bu festivalde çalıyordu. Onu tanımıyordum ama şovunu gördüm ve dikkatimi çekti, çok özel ve eşsiz bir sesi olduğunu, sahnede harika bir duruşu olduğunu düşündüm. Bundan birkaç hafta sonra, yeni şarkılar üzerinde çalışıyordum ve bir şarkı üzerinde işbirliği yapıp yapmayacağını konuşmak için onunla iletişime geçmeye karar verdim. Bu konuda hevesliydi ve sonrasında Two Lovebirds in a Cage'i kaydettik."Özge Ürer'in ikinci solo stüdyo albümü Urbanist şehirli insanın duygularının samimi hikayelerle anlatıldığı konsept bir albüm özelliği taşıyor. Ürer'in hikaye anlatıcılığına paralel; sokağın ve şehrin insana verdiği neşeyi, yükü, yaratıcılığı ve hüznü şarkıların dokusuna işleyen iki başarılı prodüktör Da Poet ve Emre Malikler ise Urbanist'te ilk kez bir araya geliyor.Urbanist; retrowave, synth pop, electronica, trappop, oldshcool, bass beat ögelerini güçlü bir sound ile dinleyiciye sunuyor. Yeri geldiğinde 80'ler, 90'lar yeri geldiğinde 2000'lerin tınıları şarkıların ruhlarıyla birleşiyor. Ürer'in vokal yeteneklerinin çeşitliği de Urbanist'in öne çıkan taraflarından. Albümdeki tüm söz ve besteler Özge Ürer'e, aranjeler Da Poet ve Emre Malikler'e, mix ve mastering'ler ise Emre Malikler'e ait. Urbanist'ten bugüne kadar Kara Bela, Yasak Elma ve Sonu Baştan Belliydi teklileri yayınlandı.Albümün açılış şarkısı Kartallar, Urbanist konseptinin işlendiği bir video klip çalışmasıyla dinleyicinin karşısına çıkıyor. Urbanist'in dikkat çeken diğer kliplerinde olduğu gibi yönetmen koltuğunda yine Oğuzhan Üstün, kreatif direktörlüğünde ise Özge Ürer bulunuyor. Urbanist'in kapak ve görsel çalışmaları sanatçı Candan İşcan'a, fotoğrafları Oğuzhan Üstün'e ait.