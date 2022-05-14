İstanbul’da moda rüzgarı

Bahar sıcaklarının yavaş yavaş kendisini hissettirmesiyle şehirde müthiş bir hareketlilik yaşanmaya başlandı. Sonuçta pandeminin iki zorlu yılını geride bıraktık ve bayramın da ardından İstanbul moda arenasında yıllardır görmediğimiz bir coşku bizi sarmış durumda. Şehrin en popüler noktaları bu hafta başlayan ve günlerde sürecek davet ve organizasyonlara ev sahipliği yapacak. Bu hafta moda dünyasında yer alan herkes arka arkaya defile, lasman, koleksiyon tanıtımı, belgesel gösterimi gibi çeşitli etkinliklerin hangisine yetieceğini şaşırdı. Sabahın erken saatlerinde başlayan davetler gün boyu sürdü ve etkinliklerin birçoğu gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Ekonominin yaklaşan yaz aylarıyla birlikte ne kadar hareketlendiğini ortaya koyan tüm bu oganizasyonlar, İstanbul'un bir moda buluşma noktası olarak önemli olduğunun da ispatı...Türk markalarının çarpıcı davet, defile ve organizasyonları bir yana lüks dünyasının önemli oyun kurucuları da bir süredir Türkiye merkezli önemli işlere imza atıyor. Bunlardan sonuncusu Louis Vuitton oldu... LVMH lüks grubunun amiral gemisi Louis Vuitton, dünyanın sadece sayılı şehirlerinde düzenlediği Savoir Faire eventini ilk kez İstanbul'da düzenliyor. Markanın yüksek zanaatkarlığını yansıtan ve mücevherden mobilya koleksiyonlarına kadar çok özel ürünlerin sergilendiği Savoir Faire eventi daha önce Londra, Paris, Los Angeles, Hong Kong gibi dünyanın önemli moda ve lüks tüketim şehirlerinde düzenlenmişti. Brezilya'dan Orta Doğu'ya kadar dünyanın en büyük ve etkili ailelerine mensup 25 çift de bu özel etkinlik için İstanbul'a gelmiş durumda. Bu amaçla Taksim'de önemli bir tarihi bina tamamen Louis Vuitton tarafından baştan sonra lüks ev ve giyim koleksiyonlarıyla dekore edildi. Tabir-i caizse tüm tarihi yapı baştan sona bir Louis Vuitton yaşam alanına çevrildi. India Mahdavi, Marcel Wanders Studio, Patricia Urquiola, Campana Brothers, Atelier Oi gibi dünyanın en önemli sanatçı ve tasarım atölyeleri tarafından tasarlanan markanın yaşam alanları koleksiyonu Objets Nomads'in de büyük bir bölümü bu event çerevesinde İstanbul'a getirildi ve bu platformda satışa sunuluyor. Langırt masasından, piknik sandıklarına kadar hayallerin çok ötesine giden bu ürünler markanın kurulduğu 1854 yılından bugüne kadar yüksek zanaatkarlığa verdiği önemin de göstergesi. Yine İstanbul'a getirilen ve satışa sunulan parçalar arasında markanın ikonik Capucines modeline ait özel bir koleksiyon da bulunuyor. İstanbul'da bu özel çantanın dünyanın en nadide derileriyle yapılan özel versiyonları getirilmiş durumda, meraklılarına duyurulur. Tabii ki bu özel evente katılmak için randevu almak gerekiyor.Bu haftanın en çarpıcı organizasyonlarından biri Ipekyol'a aitti. Marka bu sezona damga vuracak ilk plaj giyim koleksiyonu için Burcu Esmersoy ile iş birliği yaptı. Burcu Esmersoy'un ilham veren stiliyle hazırlanan koleksiyon seçkisi, sizi sıcak yaz günlerine doğru bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor. Momo Bebeköy'de özel bir davetle tanıtılan koleksiyonda yaz mevsimine eşlik eden renkli mayolar, derin sırt detayıyla sürpriz bir görünüm sergiliyor. Egzotik desenli pareolar ile kombinlenmeye müsait bu mayolar ise toz pembesi, klasik leopar deseni veya siyah rengiyle özlenen gün batımlarının eşlikçisi oluyor. Ayrıca mevsimin favori rengi beyazlardan oluşan şort ve önden bağlamalı cropped top takım fresh bir look yaratıyor. Bugün Ipekyol mağazalarında ve online'da modaseverlerle buluşacak koleksiyon heyecan verici ve renkli bir ilham panosu tadında...Moda haftasının ardından özlemini çektiğimiz defile atmosferini bu süreçte arka arkaya yaşama şansımız oldu. adL markası geçtiğimiz günlerde Çırağan Sarayı'nda iddialı defileyle özel bir gece koleksiyonu tanıttı. Ünlü moda editörü ve stil danışmanı Mert Aslan tarafından hazırlanan koleksiyon, bir dans pistinden ilham alıyor. Koleksiyonda mercandan kivi yeşiline, turkuvazdan şeker pembesine, zümrütten limoni sarıya tüm renkler ince işçiliğin zarafetiyle birer birer koleksiyonda yer alıyor ve renklerin ihtişamını kutluyor. Defilede dikkat çeken tasarımlarda yer alan kırılgan drapeler, flörtöz volanlar ve zarif fiyonklarla romantizmin doruklarına çıkan koleksiyon güpürlerin ve poplinlerin hafifliğiyle bir ilkbahar esintisi yaratıyor. Manolya, şakayık ve gül desenleri koleksiyonun feminen yanını vurgularken grafik desenler ve fırça darbeleri sanatsal bir modernliği vadediyor. Mert Aslan koleksiyonlarının olmazsa olmazı payetler, canlı renkleriyle dikkat çekerken leopar baskılı payetler ihtişam dozunu arttırıyor.Son dört yıldır en çok kaleme aldığım konulardan biri olan çevreci moda yaklaşımı pandeminin de etkisiyle arka arkaya sayısız konferans ve belgesele konu oluyor. Bunlardan sonuncusu Dünyayı Kurtarmak oldu. Belgeselin JW Marriott Istanbul Bosphorus'ta lansmanı yapılan belgesel altı bölümden oluşuyor. Bölüm başlıklarından biri de moda... Moda konusu başlığı altındaki konuşmacılar arasında Arzu Kaprol ve Ece Gözen Akın da vardı. Fomilk sponsorluğuyla düzenlenen belgeselde iki ünlü tasarımcı moda dünyasında geri dönüşüm, üretim süreçlerinin iyileştirilmesi, deri yerine kullanılabilecek materyaller gibi farklı konularda bilgi verdi.Türkiye'nin cazibesi, yabancı tasarımcıları da ülkemize çekiyor. Bu isimlerden biri de İranlı tasarımcı Mahboobeh Bolandy oldu. Bu hafta İranlı tasarımcı ülkemizdeki ilk defilesini Fişekhane'nin büyülü atmosferinde gerçekleştirdi. Defilenin açılışı ve kapanışı top model Tülin Şahin ile yapıldı. Podyumda 23 model yer aldı.Moda dünyasını aksesuvardan ve mücevherden ayırmak mümkün değil. Yani hem bu hafta hem de önümüzdeki günlerde çeşitli mücevher firmaları özel koleksiyonlarını tanıtıyor olacak. Bunlar biri de Atasay oldu. Marka bu hafta yeni koleksiyonunu özel bir davetle Backyard'da tanıttı. Atasay'ın marka yüzü Hande Erçel marka için kendi adını taşıyan özel bir kapsül koleksiyona imza attı. Koleksiyon, Erçel'in rüzgardan ve rüzgarın verdiği özgürlük hissinden aldığı ilhamdan ortaya çıktı. Koleksiyonda yer alan parçaların birçoğu ünlü oyuncu tarafından birebir çizildi. Markanın tasarım ekibi koleksiyonun hazırık sürecinde hem Erçel'in yaptığı resimlere hem de sevdiği sanatçıların eserlerine yoğunlaştı.Dünyanın önde gelen lüks kozmetik markalarından biri olan Valmont, geçtiğimiz günlerde yeni ürününün tanıtımını Raffles Istanbul'da gerçekleştirdi. Luminosity serisini tanıtan marka, İstanbul cemiyet hayatıyla markayı bir araya getirdi.130 yıllık köklü marka Lee, şarkıcı Kenan Doğulu ile özel bir işbirliğine imza attı. Babylon Bomontiada'da lansman partisiyle duyurulan bu işbirliği hakkında Karma Mağazacılık Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Tınarlıoğlu, "Doğulu ile birlikte bu yola çıktığımız için çok mutluyuz" diye konuştu. Ünlü şarkıcının seçtiği ürünler Lee mağazalarında, lee.com.tr'de ve bayi satış noktalarında...