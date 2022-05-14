Mısır, Türk tatilcilere vizeyi kaldırdı

Dünyaca ünlü tatil beldelerinden biri olan Sharm El Sheikh'e vize kaldırıldı. Daha önceki uygulamada 20-45 yaş aralığında olan kişilerin yıllardır vize ile seyahat edebildiği Mısır'da Türk vatandaşları için yeni karar alındı. İstanbul'dan yaklaşık 2 saat 15 dakikalık bir uçuşla ulaşılabilen Sharm El Sheikh'te uzun yıllardır Türk otelciliğini başarıyla temsil eden Rixos Premium Seagate ve Rixos Sharm El Sheikh, bu yeni karar ile Türk konuklarını ağırlamaya hazırlandı. Rixos Otelleri, aynı tatilde iki oteli birden deneyimleme hizmeti sunuyor. Rixos Premium Seagate, çocukların tatil boyunca vakit geçirmekten keyif alacağı Rixy Club, 34 bin m2'lik Aquapark'ı ile çocuklu ailelerin tercihi olurken, Rixos Sharm El Sheikh; +16 yetişkin otel konseptini barındırıyor.Türk kahvesi ve çay keyfinden vazgeçemeyenler için yurt dışında da sunum yapan otel, menüsüyle de dikkat çekiyor. Rixos Mısır Otelleri Ceo'su Erkan Yıldırım, "Bu karar ile Türk misafirlerimizi yeniden ağırlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Misafirlerimiz, kısa bir uçak yolculuğundan sonra havaalanına 10 dakikalık mesafede bulunan otelimize ulaşıyor. Sharm El Sheikh, rengarenk balıkları ve şahane mercanları ile dünyanın en özel dalış alanlarından birisi. Ferah ve nemsiz havasıyla birlikte Kızıldeniz'in eşsiz güzelliğinde misafirlerimizi bekliyoruz" diye konuştu.