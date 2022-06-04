maNga’dan yeni klip

Yayınladıkları beşinci stüdyo albümleri Antroposen 001 ile büyük beğeni toplayan Türkçe alternatif rock müziğinin MTV ödüllü öncü grubu maNga, albümün ilk klibini El Aman adlı şarkısına çekti.Sözleri grubun solisti Ferman Akgül'ün büyük dedesi ünlü halk ozanı Aziz Üstün imzası taşıyan şarkının müziği maNga'ya, düzenlemesi Ferman Akgül ve Yağmur Sarıgül'e ait. Şarkının prodüktörlüğünde ise gruba Demir Demirkan eşlik ediyor.maNga'nın solisti Ferman Akgül düşüncelerini şu şekilde paylaşıyor: "Büyük dedem Aziz Üstün, Aşık Veysel'in saz arkadaşı, bu şiir de yıllar önce dedem tarafından kaleme alındı ve nesiller sonra Antroposen 001 albümümüzde kendine yer edindi." Temasında insanlık ve doğa duyarlılığını temel aldıkları Antroposen 001 ile aynı zamanda Türkiye'nin birçok kentinde turnelere katılan başarılı grup, konserlerde çektikleri görüntüleri kliplerine ekledi. Klip için özel olarak çekilen performans görüntüleri ve doğal kaynakların resmedildiği sekanslarla bütünleşen projenin yönetmenliğini İlke İşisağ üstlendi. Dünyadaki tüketim hazzı, çevre kirliliği, küresel ısınma, iklim değişikliği, salgın hastalıklar, savaş ve göç gibi küresel birçok felaketi bütünsel bir formda dinleyicileriyle paylaşan maNga, bu distopik dünyanın kapılarını Antroposen 001 ile aralıyor. maNga'nın kendi yapım firması maNgamusic çatısı altında yayınlanan ilk albüm özelliği taşıyan Antroposen 001'in ilk klibi El Aman, 1 Haziran Çarşamba günü itibariyle tüm dijital müzik platformları ve kanallarında yayına girdi.Mavi'nin Kasım 2021'de Umduğum Gibi ile başlattığı tekli yayınları, tansiyonunu ve iddiasını arttırarak ve bir albüm projesine evrilerek devam ediyor. Umduğum Gibi, Odalardan ve Gizli'deki tutkulu ve zamansız duygular, geçtiğimiz ay yayınlanan Çıplak ve yeni tekli Mana ile günümüz dünyasına taşınıyor.Birçok uyaranın olduğu yeni dünyada ilişkilerin sürdürülebilirliği, doyumsuzluk, korku, içine kapanma gibi pek çok olguya değinen bu son iki şarkı, özellikle Mana ile birlikte hedef tahtasına materyalist dünyaya teslim olmuş ve duygularını yitirmiş bir karakteri koyuyor. İlgi ve şatafatla beslenen bu kimselerle yolu talihsizce kesişen insanlar için de bir dertleşme şarkısı gibi Mana."Mana"nın düzenlemesi Efe Demiral'ın imzasını taşırken söz ve müzik yine Mavi'ye ait. Yerli motiflerin, renkli synth dünyası ve güçlü ritimlerle birleştirilmesi sonucu düzenleme anlamında da söylediğini sakınmayan bir alternatif pop şarkısı ortaya çıkmış.Görsel dünya ise hiç olmadığı kadar göz alıcı ve parlak. Mavi şatafatlı dünyayı ona özenen 'zalimler'in elinden alıyor ve bir nevi "Öyle olmaz, böyle olur" diyor". Bunu yaparken Begüm Koçum'un kurduğu klip evreninde erkek egemen görmeye alıştığımız bir ortam kadınlara teslim ediliyor ve her şey 3,5 dakikalığına güzelleşiyor.