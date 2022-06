Milyon dolarlık giyinme odaları

Seneler önce yaptığımız bir röportajda "Klasik parçaları özel bir depoda tutuyorum. Hepsi etiketli ve yıllara göre sıralanmış bir halde duruyor. Böylece aradığım zaman yıllar öncesinden kalan parçalara rahatlıkla ulaşabiliyorum" diyen Etel Baler, "Evimin en büyük odası giysilerime ayrılmış durumda. Zamanında görgüsüzce alışveriş yaptım. Kendimi durduramadım. Mağaza görevlilerine bile istediklerini aldım" diyen Hande Ataizi... ABD'nin en büyük giyinme dolabı cemiyet hayatından bir isme, Theresa Roemer'a ait. Üç katlı bir evi aynı bir butik mantığında kendi giyinme odasına dönüştüren Roemer ve 'dolap' ismini verdiği bu iddialı projesiyle ABD'li sayısız zengine de ilham kaynağı oldu. Onun açtığı yolda en iddialı adımları Kim Kardashian attı. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında evindeki giyinme odasının yanı sıra tüm kıyafetlerini topladığı bir de deposu bulunduğunu söyleyen Kardashian, 30 bin parçalık kıyafet koleksiyonuyla herkesin kendisinden söz etmesini sağladı. Uzun lafın kısası biz ne kadar 10 parçalık ideal dolaplardan, minimalist akımlardan, satın almanın bir bağımlılık olduğundan söz edersek edelim bir de tam bunun aksini düşünenler var. Biz de sizin için iddialı dolaplarıyla kıyafetlere yaptıkları aşırı yatırımlarla kendilerinden söz ettiren isimleri sayfamıza konuk edelim dedik bu hafta.Ben Affleck ile nişanlanmasıyla yeniden popülaritesini artıran ve arka arkaya filmlerde rol alan 52 yaşındaki Jennifer Lopez, iddialı tarzıyla her zaman dikkat konusu. Loboutin, Dolce&Gabbana, Versace gibi markaları kombinlerinde ağırlıklı olarak kullanan Lopez, günlük stili en iyi kombinleyen starlardan biri. Malikanesinin bir katını dev bir giyinme odası haline getiren Lopez, bir duvarı da boydan boya jean'leri için ayırmış.Kardashian-Jenner klanından milyar dolarlık bir servete sahip olmaya en yakın olan isim hiç kuşkusuz Kylie Jenner. Jenner özellikle çanta konusunda tutkulu. İlk Louis Vuitton çantasına henüz ilkokula gitmeden önce sahip olan Jenner'ın evindeki bir oda tamamen çantalarına ayrılmış durumda. Jenner'ın toplam değerlerinin bir milyon dolardan biraz daha fazla olduğu düşünülen çanta koleksiyonunun içinde, büyük modaevlerinin nadir derilerden üretilen, mücevher ve değerli metallerden tasarlanmış olan çantaları bulunuyor.Ayakkabı konusunda en meraklı isimlerden biri şarkıcı Mariah Carey. Carey katıldığı bir televizyon programında ayakkabı konusundaki tutkusundan bahsedip, ayakkabı odasının kapılarını açmıştı. Bin çift ayakkabısı olan Carey, ayakkabılarını Versailles Sarayı'ndan ilham alınarak yapılmış olan mermer ağırlıklı bir odada saklıyor.Geçtiğimiz yıl dünya evine giren cemiyet hayatının en çok konuşulan isimlerinden Paris Hilton evinin iki katını kıyafetlere ayırmış durumda. Sadece bir odası eşofman takımlarına ayırdığını söyleyen Hilton, "Aradığım şeyi kolayca bulabilmek için başka çarem yok" diyor... Eski Hollywood ihtişamından her zaman çok etkilendiğini söyleyen Hilton, giyinme odalarını da bu konsept üzerinden tasarlatmış.Sevelim sevmeyelim Kim Kardashian bu dönemin en önemli moda ikonu. Balenciaga gibi son yılların en popüler markaları onun peşinde koşuyor, reklam yüzü yapıyor. Kanye West ile yaşadığı ilişkiden sonra moda dünyasındaki yeri sağlamlaşan, kendi kurduğu kozmetik ve günlük giyim markalarından milyonlarca dolar kazanan Kardashian, 15 yıl boyunca giydiği kıyafetleri bir depoda saklıyor. Yaklaşık 30 bin parça kıyafeti olduğunu söyleyen Kardashian, "15 yıl boyunca, farklı moda dönemlerinden topladığım tüm kıyafetler bu depoda. Buraya adım attığımda sanki o dönemlere geri dönüyorum. Hepsi birbirinden farklı dönemlere ait kıyafetler. Kendimin de moda konusundan nereden nereye geldiğimi gördüğüm için bu depo benim çok önemli" diye konuşuyor.Moda haftası dendiği zaman eskiden aklımıza sadece İstanbul'da düzenlenen moda haftası gelirdi. Ancak Türkiye'nin dört bir yanında birbirinden iddialı moda haftaları düzenlendiğini bu sene net bir şekilde gördüm. Yıllardır sessiz sedasız bir şekilde düzenlenen çeşitli moda haftaları, pandemi sonrası daha da büyük organizasyonlarla karşımıza çıkmaya başlandı. Bu yıl beşincisi düzenlenen Antalya Fashion Week de bunlardan biri. 25- 26 Mayıs tarihinde 'Sezonsuz' olarak Hotel Su'da gerçekleşen moda haftasına katılanlar arasındaydım. Defileler için hazırlanan bin 500 m2'lik salon İstanbul'daki organizasyonu aratmıyordu. Etkinlik kapsamında aralarında Hakan Bucke, Pınar Kerimoğlu gibi popüler isimlerin de yer aldığı yedi tasarımcı koleksiyonlarını tanıttı. Pandemi nedeniyle geçen yıl dijital defileler ile seyircisiz yapılan Antalya Fashion Week'te belki de en çok dikkatimi çeken şey davetlilerin, satın alıcıların hatta sosyal medya ve yazılı basın içerik üreticilerinin büyük kısmının Rus olmasıydı. Henüz defilesi sonlanır sonlanmaz birçok tasarımcı oldukça iddialı rakamlarda satış gerçekleştirdiğinden söz ediyordu. Tasarımcılar için bu tarz organizsyonlar, markalarını ve tasarımlarını daha çok alıcı ile buluşturma noktası ise eğer, bu moda haftası birçok benzerinden başarılıydı.Hem rahat hem de stil sahibi tasarımlarıyla tanınan İtalyan sneaker markası Hogan, dinamik ve renkli modelleriyle bu sezon hediye alternatifleri için aklınızda bulunması gereken markalardan biri... Marka; mirası ve inovasyonun birleşimi ile zamanın modern erkekleri için ortaya son derece havalı bir tavır koyuyor.Divarese, dünyaca ünlü moda markalarını bünyesinde barındıran, davet şıklığın vazgeçilmez platformu Davet Çok Elbisem Yok ile bu yaz üçüncü kez güçlerini birleştirdi. Bu sezon "Day&Night" konseptiyle çıkan kapsül koleksiyon; parıltıyı yalnızca özel gecelere değil, günlük stile de kolayca taşıyacak, sınırlı sayıda üretilen parçalardan oluşuyor. Zarif taş süslemeleriyle öne çıkan koleksiyonda, yaz stilini mükemmel bir biçimde tamamlamaya aday, bilekten bağlanan ince bantlı ve topuklu beş farklı model yer alıyor.Genç ve sade tasarımlarla mücevher anlayışına farklı bir bakış açısı getiren Kısmet by Milka, denizden ilham aldığı son koleksiyonu Open Sea'yi geçtiğimiz günlerde tanıttı. Sosyal farkındalığı yüksek bir marka olarak, moda ve tasarımın üstlendiği yenilenme bayrağını görerek hınzır, eğlenceli, çoğulcu ve cesur bir koleksiyon hazırlayan marka, su altındaki canlılardan ve eşsiz bitkilerden esinlenmiş. Denizin muhteşem canlılarının formları, renkleri ve dokular her bir tasarımı mücevher dünyasında eşsiz hale getiriyor. İpli değerli taşlı bileklikler, renkli cuff'lar ve piercing'leri yeniden yorumlayan küpeler ve piksel formda değerli taşlardan oluşan invisible cut kolye, yüzük, küpe ve bileklikler koleksiyonun kahramanları.Köklü denim markası Lee, kaliteden ödün vermeden uygun fiyatlı gözlükler satışa sunan Eye Connection ile Lee powered by Eye Connection başlığı altında yaz aylarını renklendirecek bir iş birliğine imza attı. Öncü denim markası Lee, yüksek kalitede materyalleri çarpıcı gözlük tasarımlarıyla buluşturan ve devrimsel fiyatlarla sunan Eye Connection iş birliği ile yaz stilini baştan aşağıya tamamlıyor. Kadın ve erkeklere uygun tasarlanan William modeli 20'ye yakın farklı renk seçeneğiyle her zevke hitap ediyor. Lee x Eye Connection iş birliği sosyal hayatın temposunda cool duruş ve rahatlıktan ödün vermek istemeyenler için çok sayıda kombin seçeneği sunuyor.