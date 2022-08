Yaz sıcağında Bodrum rüyası

William Shakespeare'in Bir Yaz Gecesi Rüyası eserinden ilhamla açılan bir sergi Summer Dreamin. Sergi mekanı da Bodrum'daki Elements Yalıkavak'taki bir daire. Dairede bir sergi gezme deneyimi, oldukça farklı. Galeri ciddiyetinden uzak olması üstüne de bir ev ortamının rahatlığı eserlerle değişik bir iletişim kurmanıza imkan sağlıyor açıkçası. Bu ilginç fikri hayata geçirense Art On Bodrum. Farklı kuşaklardan sanatçıların eserleri kah salonda kah koridorda kah yatak odasında ya da evin garaj kapısında karşınıza çıkıyor. Kimlerin eserleri yok ki: Ahmet Elhan, Bahadır Hızol, Damla Sarı, Dolanbay, Enis Malik Duran, Gürsel Soyel, Hüseyin Aksoylu, Kerem Giriş, Koray Tokdemir, Mert Diner, Oddviz, Olcay Kuş, Onur Mansız, Ozan Türkkan, Ömer Emre Yavuz, Sencer Vardarman, Ufuk Yılmaz ve Ülgen Semerci...Heykel, yeni medya, fotoğraf, resim yani sanatın farklı formlarıyla üretilen eserler. 28 Ağustos'a kadar açık kalacak sergi, sanat dünyasını takip edenler için tanıdık olsalar bile sizi farklı arayışları olan, özgünlük peşinde koşan sanatçılarla tanıştırıyor. Ev ortamında sergi gezme deneyimi de bu tanışıklığı açıkçası daha da perçinliyor. Malum Art On, koleksiyoner Nil Duran ve Oktay Duran'ın medarı iftarlarından. Yılların koleksiyonerleri olarak Duran çifti, 2011'de sanat tarihine kalıcı katkılar sağlamayı hedefleyen küratöryal sergiler ve yayınlar yapmak, sanat yapıtının derinlikli ve çok perspektifli çözümlemeleri için bir eleştiri iklimini oluşturmayı amaçlayarak Art On'un yolculuğunu başlatmışlardı. Art On Bodrum da bu yolculuğun bir parçası... Bodrum'daki Elements Yalıkavak'taki sergi ise bu yolculuktaki ara duraklardan biri. Eser-mekan ilişkisine dair bir deneme gibi düşünülebilir. Bir eserle ev ortamında iletişimin, sanat izleyicisinin alışılageldik deneyimini ters-yüz etmesi açısından önemsebilir.