7/24 Şehirde yaşam

Kavuşamayan aşıkların hikayesi efsaneleşir der bir yazar. Cyrano de Bergerac, Romeo ve Juliet, Abelard ve Heloise, Ferhat ile Şirin'in aşkları gibi... Ve bu aşıkların hikayeleri de kitaplarla, tiyatro oyunlarıyla ve sinema filmleriyle kuşaktan kuşağa aktarılır. Pek çok kavuşamayan aşk öyküsüne de ilham verir. Bodrum'daki Bodrum Zai Yaşam'ın açık hava sahnesindeki En Güzel Aşk Sahneleri adlı okuma tiyatrosu da bu hikayelerden ilham olarak seyircileri aşkın tutkulu ve derin koridorlarında dolaştırdı geçen çarşamba akşamı. Yiğit Sertdemir ve Yeşim Koçak, sahnede yüzyıllardır etkisini yitirmeyen hikayelerin en etkili aşk pasajlarını okudu. Okumakla kalmayıp adeta yaşattılar performanslarıyla... Bu etkinlik aslında İş Sanat Çarşamba Sahnesi'nin ücretsiz yaz etkinliklerinden biri. Bodrum Zai Yaşam'ı mesken tutan İş Sanat burada birçok etkinliği hayata geçiriyor. 24 Ağustos'ta Sait Faik Hikaye Dinletisi olan Her Şey İnsanı Sevmekle Başlar var. Tilbe Saran, Bülent Emin Yarar, Metin Belgin, Hakan Gerçek, Serdar Yalçın, Seda Subaşı Yalçın, İdil Uras, Seyit Mas, Mehmet Birkiye'nin yönetiminde Sait Faik'in dünyasına götürecek seyirciyi. 31 Ağustos ve 14 Eylül'deyse yazar Bedia Ceylan Güzelce'nin Sanat Sohbetleri olacak. 7 Eylül'deyse Haldun Taner Hikaye Dinletisi olan İnsan Sadece Bir Araç sahnelenecek. Tilbe Saran, Bülent Emin Yarar, Metin Belgin, Hakan Gerçek, Cengiz Özkan, Serdar Yalçın yine Mehmet Birkiye yönetiminde sahneden Taner'e selam duracak.Contemporary Istanbul Vakfı ve Tosyalı Holding iş birliğinde bir araya gelen farklı prensiplerden beş sanatçının katıldığı Artist in Residence Programında (Sanatçı Misafir Programı), sanatçılar seçtiği hurda ve atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor. Artist in Residence programına katılan Chiara de Rocchi, Emrullah Örünklü, Koray Tokdemir, Nermin Ülker ve Songül Girgin, İstanbul Maslak'ta programa özel kurulan stüdyoda ileri dönüşüm temasıyla hurdalarla çalışmaya başladı. Her sanatçının pratiğinden öne çıkan eserlerden oluşan seçki, pazartesi gününe kadar Contemporary Istanbul'un 17. edisyonunda Tersane Istanbul'da sergilenecek.İSTIKLAL Caddesi sanat durakları arasında yer alan ve Vehbi Koç Vakfı kuruluşu olan Meşher, 14 Eylül 2022 tarihinden itibaren yeni sergisi Ben Kimse. Sen de mi Kimsesin? ile ziyaretçilerini ağırlayacak. Antik Yunan mitolojisindeki Ekho ve Narkissos'un karşılıksız aşk hikayesinden hareketle kurgulanan sergi; yansıma, yankılanma, başkalaşma temalarını günümüzün sanatsal ve toplumsal dinamiklerinin ışığında yorumluyor. Küratörlüğünü Selen Ansen'in üstlendiği sergi, yurt içi ve yurt dışından toplam 44 sanatçının 120'ye yakın eserine ev sahipliği yapıyor. Ödünç alınan eserlerin yanı sıra, Vehbi Koç Vakfı desteğiyle bu sergi bağlamında çeşitli mecralarda üretilen yapıtlar da yer alıyor. Sergi, 12 Şubat 2023 tarihine kadar görülebilecek.23 Ağustos Salı akşamı; Defne Kayalar, Engin Hepileri, Doğa Halis ve Sevda Erginci'yi aynı sahnede buluşturan Anne isimli tiyatro oyunu Enka Sanat'ta sahnelenecek. Fransız yazar Floran Zeller'ın yazdığı Anne, birbirini tekrar eden sahnelerle bir annenin modern eril aile yapılanmasında kayboluşunu, hayatının elinden kayıp gidişini ve bunu fark etmenin yarattığı psikolojik gerilimi aktarıyor. Oscar ödüllü yazarın metni, bir annenin bu savaşta verdiği irili ufaklı her mücadeleyi, zekice ve sürükleyici merak unsurlarıyla içimize işliyor. Tiyatro iN'in yapımcılığını, Onur Ünsal'ın yönetmenliğini üstlendiği oyun, ENKA Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenecek.Eylül'de Maximum Uniq Açıkhava'da gerçekleşecek olan Jam's Session Festival'de, aralarında ilk defa Türkiye'de sahneye çıkacak isimlerin de olduğu dünyaca ünlü müzisyenler seyirci karşısına çıkacak! Festivalde, ünü Londra'dan dünyaya yayılan ve çağdaş cazın yeteneklerden biri olarak görülen davulcu Yussef Dayes ve sahne enerjisiyle dikkat çeken Noga Erez, Hamburg merkezli tekno bando takımı MEUTE, şarkıcı, söz yazarı ve flütist Alex Amor ve M.I.L.K. yerini alacak.DÜNYA Bankası'nın en rekabetçi yedi şehirden biri olarak seçtiği; Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) 116 şehir arasında gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'nda (UCCN) Türkiye'yi temsil eden ilk şehir olarak listeye aldığı Gaziantep, kadim mutfağıyla tekrar dünya sahnesine çıkıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) ile işbirliği içinde, 15- 18 Eylül'de gerçekleşecek