Modada okula dönme zamanı

Şaka maka koca bir yazı geride bırakmamıza 10 gün gibi kısa bir süre kaldı... Sonbaharla birlikte tatil beldelerindeki kalabalıklar için yeniden şehre dönüş serüveni başlayacak. Çocukların okul alışverişi ve okula hazırlanma süreciyle geçecek önümüzdeki dönem... Ne de olsa sonbahar demek okula dönüş, şehre dönüş, şehrin bir yandan özlediğimiz bir yandan canımızı sıkan koşuşturmasına, yoğunluğuna yeniden adapte olmak demek... Dedik ya en başta okul demek... Zorlu ancak birçoğumuzun hayatlarındaki en güzel yıllar kesinlikle lise yılları... Pandemiyle birlikte yüz yüze eğitime verilen aranın da etkisiyle olsa gerek bu sonbahar-kış sezonunun en hızlı yükselen trendi kesinlikle kolejli giyim tarzı (preppy giyim stili)... "Ay kim özler o sınavlardan kafamızı kaldıramadığımız günleri? Okul formasını mı, spor dersinde giydiğimiz kıyafetleri mi özleyeceğiz söylesene? Canımız çıktı o okul giysilerinden kurtulana kadar" dediğinizi duyar gibiyim... Evet çok ama çok haklısınız. Bir yandan zordur lise yılları. Ama bir yandan da arkadaşlıkların, spor hayatının, kültürel zevklerin, sosyal hayatın ve hatta aşka ilk bakışın yaşandığı yıllardır. O yüzden hep özeldir. Bizi biz yapar lise hayatımız. Ve o dönem giydiklerimiz de biz istesek de istemesek de her zaman dolaplarımızda özel bir yere sahip olacak. Tam da bu nedenle okul formalarımızı, o dönemde giydiklerimizi hatırlatan her şey çok popüler bir süredir... Loaffer'lara, babetlere, Oxford model ayakkabılara son iki sezondur nasıl sıkı sıkıya bağlandığımızı düşünün... Beyaz gömlekler, açık mavi gömlekler bir anda nasıl yeniden popüler oldu. Saç bantları ve taçlar, okul beyzbol takım formalarının tarzındaki şapka ve ceketler nasıl yeniden gözde... V yaka kazaklar, hırkalar, kısa düz renkli amblemli ceketler de yine aynı şekilde çok popüler... Ekoseler, eteklere takılan iğneler, sırt çantaları, logolu çoraplar da yine tam bu nedenle önümüzdeki günlerin en popüler parçaları olacak... Hadi kısa süre içinde hepimizin dolaplarında yer alacak olan kolejli stiline hep beraber bir de yakından bakalım...Bu stili daha da gösterişli bir hale getirmek için kapitonelerin şıklığından ve spor havasından yararlanabilirsiniz... Kapitoneleri hem ceketlerde hem de çantalarda bu sezon sıklıkla göreceğimizi unutmadan bej ya da siyah tonlarındaki modellere yatırım yapabilirsiniz.Kolej stili demek iyi gömlekler demek... Beyaz, açık mavi, açık pembe, açık sarı gömlekleri bu sezon çeşit çeşit kıyafetlerinizle kombinleyeceksiniz. Bu gömlekler üzerinde bir de arma varsa emin olun ortaya çok daha iddialı bir görüntü çıkacak...Okul forması demek, kazak ve hırka demek. Özellikle V yakalı ve ekose detaylı olanlar bu sezon gözde. Gömleklerin bu tarz kazak ve hırkaların içinde ne kadar iyi durduğunu eminim siz de biliyorsunuz. Bir de bunların üzerine armalı bir ceket giydiğiniz zaman emin olun sezonun yükselişteki trendini başarıyla yorumlamış olacaksınız.Okulda giydiğiniz rugan ya da püsküllü ayakkabılar eminim hâlâ aklınızdadır. Bu sezon onların benzerlerini giyme zamanı... Süet, deri ya da rugan Oxford model ayakkabılar, loaffer'lar ve babetler çok ama çok popüler.Okula giderken belki de yöneticilerin en karışmadığı alan akseuvarlar olduğu için kişisel zevklerimizi ve stile dair detaylarımızı en çok ortaya koyduğumuz alan da buydu çocukluk yıllarımızda... Tam da bu nedenle saç akseuvarları, kemerler, fularlar, çanta süsleri çok ama çok gözde olacak bu sezon. En şık ve lüks markalara ait çantalarımızı bile sevimli aksesuvarlarla süsleyeceğiz.Preppy giyim stili, yani kolejli giyim tarzının oldukça belirgin giyim parçaları var. İlk aklıma gelenler: Baklava desenli kazak, ekoseli etekler, süveterler, hırkalar, grogen, dokuma deri kemerler, alçak topuklu ayakkabılar, ipek ya da pamuklu bluzlar, binici takımları, ekose gömlekler, deniz temalı kıyafet ve aksesuvarlar, kolej ceketler, polo gömlekler, Oxford gömlekler, blazer ceketler, haki pantolonlar, boru paçalı kot pantolonlar, bermuda şortlar, trençkotlar, V yaka tişörtler, tenis kıyafetleri...Belirli markaların ve modaevlerinin genel olarak çizgisi aslında bu tarzdan ilham alır... Merkalar, yetişkinler için, ofis ortamında rahatlıkla giyilebilecek şık ve kaliteli örneklerini yaparlar. Markaları sayınca eminim daha net bir şekilde gözünüzün önüne gelecek... 